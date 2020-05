SpaceX lo vuelve a intentar con el lanzamiento de su primera misión tripulada: así puedes seguir el histórico momento en directo

Había un 40% de posibilidades de que esto ocurriera y ocurrió: el lanzamiento de la primera misión tripulada de SpaceX fue abortado por las condiciones climáticas desfavorables. Pero la desilusión pronto pasó a nueva esperanza con el anuncio de un nuevo intento para la Crew Dragon y sus astronautas, reorganizado de nuevo para volverlo a intentar.

No fue por nada relacionado con fallos técnicos o con los astronautas, sino por algo ajeno al control de SpaceX y NASA: la presencia de nubes eléctricas en el área de Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.). De ahí que con todo listo finalmente decidiesen abortar, aunque como decimos planificando un segundo intento para unos días después.

Con todo preparado para recorrer un viaje hasta la Estación Espacial Internacional (ISS), la cuenta atrás se paró cuando faltaban tan sólo 17 minutos y los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley no pudieron partir finalmente. Pero como comunicaron desde SpaceX la próxima cita sería el sábado 30 de mayo a las 3:22 PM hora local, lo cual corresponde a las siguientes horas según la zona:

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC

