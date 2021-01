SpaceX y Elon Musk contra Kuiper y Jeff Bezos: la guerra de la internet satelital se recrudece con acusaciones mutuas

«A la gente no le sirve paralizar hoy Starlink en favor de un sistema satelital de Amazon al que en el mejor de los casos le quedan años para ser operativo». Así de contundente se mostraba Elon Musk en un tuit en el que criticaba los aparentes esfuerzos de Amazon por frenar el avance del proyecto de internet satelital de SpaceX.

En SpaceX están tratando de obtener autorización para llevar algunos de sus satélites a órbitas algo más bajas de lo inicialmente previsto. En Amazon, cuyo proyecto Kuiper no está tan avanzado, creen que eso interferiría con sus propios lanzamientos de satélites y acusan a SpaceX de «asfixiar» a la competencia.

Ambas empresas llevan tiempo trabajando en proyectos de internet satelital. En SpaceX la marcha de Starlink es notable, puesto que ya tienen casi 1.000 satélites en órbita tras 15 lanzamientos y llevan desde octubre ofreciendo acceso preliminar al servicio a algunos usuarios con una recepción fantástica.

SpaceX dismissed Amazon’s $AMZN protest of the modification as «attempts to stifle competition», saying Amazon makes «misleading claims of interference» and emphasizing that the competing Project Kuiper network represents «still nascent plans» pic.twitter.com/Ua2CpvM9O0

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 25, 2021