'Spider-Man': dónde y en qué orden ver las películas y las series del personaje de Marvel

La eclosión de multiversos de Spider-Man en 'Spider-Man: No Way Home' nos ha dejado claro que las películas del héroe arácnido de Marvel forman un todo más o menos consistente gracias a las virtudes de los universos múltiples. Hemos recopilado todas ellas (y las series), y te contamos dónde verlas. Y también cómo, porque aunque parezca obvio, nunca hay que descartar sorpresas, trampas y triquiñuelas que hay que tener en cuenta para un visionado bien digestivo.





Orden cronológico de estreno y dónde verlas

Estas son todas las películas y series de Spider-Man por orden cronológico, desde las de Raimi (las anteriores eran, en realidad, remontajes de episodios de la serie de televisión) y las series animadas que se le anticiparon hasta las últimas estrenadas, y dónde pueden verse en streaming. Hemos incluido sus apariciones en el resto del MCU y las películas consideradas oficialmente del spider-verso aunque el héroe aún no ha hecho su aparición, que son las dos de 'Venom'.

Orden por sagas

Hasta la llegada de 'Spider-Man: No Way Home' y su ordenación de todas las películas de Spider-Man desde 2002 en un solo multiverso, cada actor distinto del arácnido se entendía como una nueva encarnación del mismo personaje. Por tanto, esta sigue siendo la forma más racional de ordenar las películas de Spider-Man.

Spider-Man de Tobey Maguire

En 2002 arrancó la nueva franquicia de Spider-Man, con Tobey Maguire dando vida al héroe, y Sam Raimi tras las cámaras. El éxito no solo supuso la continuidad de las películas del héroe de forma más o menos indefinida hasta hoy (y lo que queda), sino que junto a 'X-Men' revolucionó la forma de entender el cine de superhéroes y significó las bases para el actual MCU que predomina hoy en los cines y las taquillas.

'Spider-Man' (2002)

'Spider-Man 2' (2004)

'Spider-Man 3' (2007)

Spider-Man de Andrew Garfield

Tras la salida de Sam Raimi y Tobey Maguire, se optó por dar a la franquicia un toque más intimista y dramático, con Marc Webb como director y Andrew Garfield como protagonista. El resultado son dos películas que no funcionaron en taquilla tan extremadamente bien como habría querido Sony, y que además no tenían el apoyo total de los fans, por lo que no tuvieron continuidad, aunque el tiempo ha acabado devolviéndoles algo del cariño de los fans que no tuvieron en su día.

'The Amazing Spider-Man' (2012)

'The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro' (2014)

Spider-Man de Tom Holland

La llegada de Spider-Man al Universo Marvel se produjo en una pelea multitudinaria entre héroes en 'Civil War'. Vinculado siempre a la figura de 'Iron Man', este nuevo Spider-Man interpretado por Tom Holland ha acabado ganándose las simpatías de los fans convirtiéndose en la encarnación del héroe más taquillera de todos los tiempos, pese a reticencias iniciales con la interpretación de Holland, que lo devuelve a sus orígenes juveniles en los cómics.

'Captain America: Civil War' (2016)

'Spider-Man: Homecoming' (2017)

'Vengadores: Infinity War' (2018)

'Avengers Endgame' (2019)

'Spider-Man: Lejos de casa' (2019)

'Spider-Man: No Way Home' (2021)

Spider-verso de Sony: Venom y Morbius

El arranque del Spider-verso de Sony, que ahora se ve prolongado con 'Morbius', arrancó con 'Venom', una película recibida de forma irregular debido a los altibajos de tono de la propia producción. Sin embargo, su taquilla y su bajo coste propiciaron una secuela y la decisión de Sony de continuar explotando el universo de los villanos del héroe. Lo seguirá haciendo, supuestamente, en una película sobre Kraven prevista para inicios de 2023.

'Venom' (2018)

'Venom: Habrá matanza' (2021)

'Morbius' (2022)

Spider-Man animado

La mejor película del Spider-Man y, quizás, la mejor película de superhéroes de todos los tiempos es esta espléndida cinta de animación que plantea el tema del multiverso de forma infinitamente mas satisfactoria que 'No Way Home' y que ya tiene previstas dos secuelas. Será una historia dividida en dos entregas que arrancará el año que viene y que nos devolverá a Miles Morales, Spider-Gwen, Peter Parker y el resto de delirantes encarnaciones del personaje.

En cuanto al resto de las series de animación, es una pena que (al igual que la serie de los setenta), las fundacionales series de animación del héroe de los sesenta y los ochenta no están en ninguna plataforma, pero por lo demás, todas están más o menos accesibles en streaming. Incluidas las dos excelentes de 1994 y 2008, a nuestro juicio superiores a cualquier película de imagen real.

'Spider-Man y sus increibles amigos' (1981)

'Spider-Man' (1994)

'Spiderman Unlimited' (1999)

'El espectacular Spider-Man' (2008)

'Ultimate Spider-Man' (2012)

'Marvel Spider-Man' (2017)

'Spider-Man: Un nuevo universo' (2018)

'Marvel Spidey y su superequipo' (2021) Puedes verla en Movistar+