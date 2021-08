Starship de SpaceX: en qué consiste la misión, cómo se está desarrollando y para cuándo se espera el viaje tripulado hasta Marte

La llegada a Marte en una misión tripulada es uno de los objetivos más ambiciosos de la carrera espacial en la actualidad, después de que numerosas misiones (como Perseverance) hayan o estén trabajando en la superficie del planeta rojo. Elon Musk y su empresa SpaceX forman parte de los máximos exponentes para conseguirlo y lo quieren hacer con el Starship.

La construcción de este cohete lleva captando interés (y sobre todo miradas) desde que se empezaron a ensamblar los prototipos. Esta misión (de nomenclatura sencilla aunque quizás mucho más conveniente que la inicial) ya va tomando forma, habiendo visto recientemente fotografías que impresionan de sus motores, y no está de más repasar en qué consiste esta misión, cómo se está desarrollando y cuándo se espera su lanzamiento.

La misión Starship consiste en la construcción de un cohete de dos etapas: el Starship como tal y el vehículo de lanzamiento, apodado Starship Super Heavy (esa fase que veíamos en las fotografías que citábamos en la introducción). La idea es, según SpaceX, que este combo sea un sistema reutilizable de transporte capaz de llegar a Marte tirando de agua y dióxido de carbono.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019