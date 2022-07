Starship vuelve a explotar: SpaceX está descubriendo por las malas los riesgos del combustible criogénico

El desarrollo del gigantesco cohete Starship de SpaceX está sufriendo algún que otro contratiempo importante. Es el caso de las últimas pruebas en tierra que se supone que servirían para probar su cohete acelerador, el Super Heavy.

Al Starship le está costando despegar. El desarrollo de esta gigantesca nave está topándose con bastantes problemas. El propio Elon Musk reconocía cuando empezaron las pruebas que en el vuelo a baja altura solo esperaba un 33% de posibilidades de éxito, y tras varios retrasos la nave logró alzar el vuelo para luego estallar por completo a finales de 2020.

Tropiezos explosivos. Los problemas con este proyecto hicieron que la FAA supervisara más de cerca a SpaceX, pero los sucesos no han dejado de producirse. En marzo de 2021 SpaceX lograba aterrizar con éxito a la tercera para explotar minutos después. Pocas semanas después completaría ese ciclo con éxito al fin, pero las cosas no están siendo fáciles y hubo hasta riesgo de bancarrota por unos gastos que lógicamente son altísimos. Todo parecía avanzar, pero de repente…

Qué ha pasado.El Super Heavy cuenta con 33 motores Raptor (eran 29 antes) y es el encargado de poner en órbita a la nave Starship, pero este elemento crucial de las futuras misiones a Marte acabó explotando de forma espectacular, aunque con consecuencias aparentemente menos graves de lo que podría parecer.

