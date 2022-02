'Street Fighter 6' es una realidad: Capcom presenta su nueva entrega junto a una recopilación de clásicos

La saga más importante e influyente de la historia de los juegos de lucha, si bien no la más nutrida (este pasado fin de semana se estrenaba la decimoquinta parte de otro clásico, 'The King of Fighters') ya tiene, oficialmente, sexta entrega en perspectiva. Ya se sabía que llegaría en algún momento, pero Capcom lo ha hecho más que oficial con un teaser estrenado con la gran final del Capcom Pro Tour 2021.

En él podemos ver, con una estética acorde con las entregas 5 y 6 pero obviamente más lujosa, a un icono absoluto de la franquicia, Ryu. Frente a él, un personaje que Capcom quiere convertir en abanderado de la saga. Luke, cuyos movimientos mezclan las artes marciales mixtas con el estilo militar y que llegó en un DLC a 'Street Fighter 5' el pasado mes de noviembre. De momento, Capcom emplaza al verano para dar más detalles, pero puede que el juego llegue este mismo año: al fin y al cabo, se celebra el 35 aniversario de la saga.

Recopilatorio de clásicos de aperitivo

Capcom es experta en recuperar (y sacar beneficio) de su amplísimo y notable catálogo de clásicos. Aprovechando el teaser de 'SF6', ha anunciado también 'Capcom Fighting Collection', un recopilatorio de diez de sus clásicos del género para PS4, Xbox, Switch y PC. Llegará el 24 de junio y estos son los títulos incluidos en el recopilatorio:

'Darkstalkers: The Night Warriors'

'Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge'

'Vampire Savior: The Lord of Vampire'

'Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge'

'Vampire Savior 2: The Lord of Vampire'

'Red Earth' (inédito en consolas)

'Cyberbots: Fullmetal Madness'

'Super Gem Fighter Mini Mix'

'Super Puzzle Fighter II Turbo'

'Hyper Street Fighter II'

Entre lo más destacable de la selección están las entregas de 'Darkstalkers', una saga que siempre mereció mejor suerte, y una buena cantidad de los extras habituales: de documentos de diseño a más de 400 pistas de música. Además, ofrecerá juego online con rollback netcode, lo que garantiza partidas online con la fluidez del multijugador local.