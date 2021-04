Supercell prepara otros tres juegos basados en el universo y los personajes de ‘Clash of Clans’: ‘Quest’, ‘Mini’ y ‘Heroes’

Supercell es uno de los desarrolladores más prolíficos en lo que a juegos móviles se refiere. La compañía tiene en su haber grandes juegos como ‘Clash of Clans’, ‘Clash Royale’, ‘Boom Beach’, ‘Hay Day’ y ‘Brawl Stars’, pero por si fueran pocos la empresa finlandesa ha anunciado que prepara otros tres juegos basados el universo y personajes de ‘Clash of Clans’.

Los juegos son ‘Clash Quest’, ‘Clash Mini’ y ‘Clash Heroes’ y, por ahora, se encuentran en una fase temprana de su desarrollo. Eso significa 1) que es posible que todo lo mostrado cambie en la versión final, y 2) que es posible que alguno de ellos (o todos) no llegue a lanzarse si no cumple con las expectativas del estudio, tal y como pasó con ‘Rush Wars’. Dicho lo cual, veamos en qué están trabajando en Supercell.

Tres juegos que resultan familiares

El primero de los juegos es ‘Clash Quest‘. Por lo que podemos ver en el vídeo de presentación, el juego parece una mezcla de ‘Candy Crush’ y combate por turnos. Es un juego táctico en el que comenzamos con una serie de tropas que tendremos que combinar (como si de las golosinas de ‘Candy Crush’ se tratase) para atacar a las unidades y estructuras enemigas. También habrá jefes finales y objetos con los que potenciar a las tropas. Un concepto interesante, pero que tampoco es estrictamente nuevo.

El segundo juego es ‘Clash Mini‘, que no deja de ser un autochess como ‘Teamfight Tactics‘ o ‘DOTA Underlords‘. Por lo que podemos ver en las imágenes, será un juego multijugador en el que tendremos que colocar las unidades en determinada posición para crear combos, conseguir sinergias, etc. El jugador tendrá que decidir qué estrategia seguir y las unidades pelearán solas, como en ‘TFT’. Es un género de sobra conocido y que tiene sentido dado el basto universo y elenco de personajes de ‘Clash of Clans’.

Y el tercer juego es ‘Clash Heroes‘, que recuerda ligeramente a ‘Diablo‘ . En el vídeo podemos ver cómo controlamos a uno de los personajes del juego, como el bárbaro o la arquera, a lo largo de una especie de mazmorra repleta de enemigos. También parece que tendrá cierto carácter cooperativo, ergo podremos jugar con amigos. Este juego está siendo desarrollado con Unreal Engine, algo completamente nuevo para el estudio, y es sin duda de lo más interesante.

Aunque los juegos se encuentran en fase de desarrollo, solo se lanzarán si cumplen con los estándares de Supercell

Estos son los tres juegos que Supercell tiene en el horno. Ahora tocará esperar a que el desarrollo continúe y a que se lancen, si es que finalmente llegan a hacerlo. Desde la empresa han aclarado que los estudios a cargo de estos juegos están separados de los equipos al frente de ‘Clash of Clans’ y ‘Clash Royale’, por lo que el desarrollo de los mismos no afectará al soporte de los juegos existentes.

Por el momento no hay información sobre su fecha de lanzamiento y disponibilidad, pero ciñéndonos a los otros juegos que Supercell tiene ya en el mercado, cabe esperar que sean juegos gratuitos con microtransacciones y que estén disponibles en iOS y Android. Sea como fuere, es cuestión de tiempo que salgamos de dudas.

Más información | Clash