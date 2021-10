‘Surface Laptop SE’: Microsoft quiere probar a entrar en las escuelas con un portátil de bajo coste, según WindowsCentral

Los estudiantes de hoy son los posibles clientes de mañana, y eso lo saben en todas las compañías que venden dispositivos electrónicos. Y mientras Apple busca llenar las aulas con sus iPad o Google hace lo mismo con sus Chromebooks, parece que en Microsoft quieren probarlo con un nuevo portátil de bajo coste.

Intel Celeron y 8 GB de RAM, más que suficiente para estudiar

Fuentes de WindowsCentral afirman que en Redmond están preparando un modelo de Surface Laptop con especificaciones básicas, con la idea de ser un dispositivo muy económico distribuido en masa para los estudiantes. El nombre en clave de este producto es ‘Tenjin’ y el nombre final podría ser ‘Surface Laptop SE’.

Estas especificaciones básicas serían una pantalla de 11,6 pulgadas y 1366×768 píxeles, un chip Intel Celeron N4120 y 8 GB de memoria RAM. No se concreta si lleva almacenamiento SSD, pero a pesar de su tamaño reducido incluiría un teclado completo y puertos USB, USB-C y jack de auriculares. El puerto de carga sería tradicional, con conector cilíndrico.

El ordenador arrancaría una versión especial de Windows 11 llamada ‘Windows SE’, optimizada para poder funcionar sin problemas en hardware más limitado. La fuente no ha comentado nada sobre el precio, pero en WindowsCentral estiman que debería ser menor a 400 dólares para poder ser un buen competidor y al mismo tiempo no colocarse a la misma altura que los Surface Go.

Se espera que este nuevo ordenador se lance antes de 2022 y sólo se distribuya a escuelas, posiblemente sin que sea accesible por el público general. Si todo esto se cumple, será interesante ver tanto el aspecto del dispositivo como los cambios que se habrán tenido que hacer en Windows 11 para funcionar en dispositivos de rendimiento menor.