Suunto 9 Peak Pro, análisis: un ¿smartwatch? deportivo que destaca cuando los demás se rinden

El giro lento pero cada vez más serio de los smartwatches nativos hacia el mundo del deporte no ocasional genera también bastante movimiento en el segmento de los relojes deportivos clásicos, los cuales ya hace unos años que a su vez iniciaron el camino contrario: convertirse en smartwatches.

El Suunto 9 Peak Pro el el modelo que desde ya mismo aspira a convertirse en la referencia de quienes buscan un reloj deportivo del más alto nivel a la vez que no renuncian a, cómo mínimo, recibir notificaciones y tener cierto grado de conectividad continua y mediciones básicas de smartwatch. En Xataka nos hemos tirado al monte literalmente para poder ponerlo a prueba como se merece.

Ficha técnica del Suunto 9 Peak Pro

Suunto 9 peak pro dimensiones 43 x 43 x 10.8 mm peso 64 gramos Material del bisel Acero inoxidable / Titanio Material de la lente Cristal de zafiro Material de la carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio Sumergible 100 metros luz de fondo LED pantalla 1.2 pulgadas, matricial, 240×240 píxeles conectividad Bluetooth sistemas de satélite GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU altímetro Resolución 1 metro presión atmosférica Resolución 1 hPa modos de deporte +95 precio 499 euros



Olvídate del Suunto gigante y pesado

Referirse a un Suunto (y muchos otros) relojes deportivos de las series más extremas solía significar hasta hace no mucho un reloj de dimensiones y peso considerable. Todo eso acabó.

El Suunto 9 Peak Pro es uno de los smartwatches con mejor diseño y acabado del mercado. Si no el que más. Sin perder un ápice de su carácter deportivo, su diseño está impregnado de elegancia y un gusto extremo por los detalles.

El buen gusto y refinamiento de los relojes deportivos alcanza su máxima expresión en este Suunto 9 Peak Pro

El bisel del Suunto 9 Peak Pro se puede escoger con acabado en acero inoxidable o en titanio de grado 5. En cuanto al material de la lente, es cristal de zafiro, el cual nos ha dejado con una sensación absoluta de seguridad en las semanas que lo hemos estado poniendo a prueba. Por último hay que hablar de la carcasa, acabada en poliamida con refuerzo de fibra de vidrio.

El conjunto, la caja del reloj de Suunto no llega a los 11 mm de grosor. Es como no llevar nada literalmente pues su peso es además de solo 64 gramos.

El toque diferente a la apariencia se lo podemos dar con las correas, que tienen un ancho de 22 mm y se pueden intercambiar fácilmente. La que viene de serie con el modelo que hemos analizado no queremos cambiarla por nada de mundo. Fabricada en silicona, es extremadamente flexible, no nos ha causado molestia o picor alguno y el cierre de un solo elemento nos parece muy acertado.

La combinación de una correa de silicona muy flexible y el poco peso del reloj consiguen que parezca que no llevas el Suunto 9 Peak Pro en tu muñeca

El reloj Suunto 9 Peak Pro se presenta con seis posibles combinaciones de color de la caja/correa y acabado de acero o titanio. La diferencia de precio es de unos 130 euros extra para la versión de titanio.

Bajo la apariencia elegante hay mucho trabajo para dotarlo de resistencia militar (con funcionamiento entre -20 y 55 grados centígrados), además de ser sumergible hasta 100 metros, aunque con profundímetro para inmersión en apnea de solo 10 metros.

En el diseño del reloj solo disponemos de tres botones físicos, colocados todos ellos en el lado derecho del bisel. Tienen un acabado, toque y recorrido perfecto, incluso con cierto feedback sonoro. Más adelante profundizaremos en cómo nos movemos gracias a estos botones por la interfaz del reloj de Suunto.

En la pantalla está la clave de todo

Alrededor de la pantalla, sobre todo si venidos del mundo del smartwatch clásico, la pantalla del Suunto 9 Peak Pro se convierte rápidamente en el apartado más débil. La principal pega es que la diagonal es de apenas 1.2 pulgadas y hay un generoso marco alrededor de ella que creemos está desaprovechado. Contar con más espacio para datos siempre es una opción interesante en un reloj deportivo.

El marco alrededor de la pantalla efectiva es muy considerable

La pantalla es de tipo matricial y con una resolución de 240×240 píxeles, más que suficiente para la interfaz del reloj. Viene con luz de fondo de tipo LED que se ajusta según la luz ambiente.

En un modelo de gama alta y tan ambicioso esperábamos una diagonal de pantalla algo mayor

Más allá del tamaño, la pantalla del Suunto 9 Peak Pro cumple con nota su cometido, especialmente en exteriores, donde la luz directa es lo que mejor le sienta.

Ya en interiores o el día a día, la diferencia con los paneles de smartwatches de consumo se aprecia enseguida, especiamente en el colorido, que en cierta manera decepciona respecto a los renders de la marca.

La interfaz del Suunto 9 Peak Pro se gestiona con la combinación tanto de los botones físicos como de la pantalla, que es táctil. En todo caso, y esto es un gran acierto para relojes «extremos», todo lo relacionado con menús y actividades puede ser controlado exclusivamente con los botones, algo que se agradece si usamos guantes o está lloviendo, por ejemplo.

Aunque la pantalla es táctil y muy precisa, el Suunto 9 Peak Pro puede ser gestionado plenamente con unos magníficos botones físicos

Los botones superior e inferior actúan habitualmente como elementos para desplazarse por las opciones, mientras que el botón central es el «ENTER» principal si lo pulsamos normalmente a la vez que el «ESC» (ir atrás) cuando lo mantenemos pulsado.

Algo que no me ha acabado de gustar es que, aunque el reloj responde bien cuando giramos la muñeca para iluminarse, lo que no ocurre es la activación de la misma para interaccionar directamente con la pantalla y debemos pulsar antes uno de los botones físicos.

Por lo demás, moverse con más agilidad o no por la interfaz solo depende de lo que conozcamos la marca. La curva de aprendizaje es bastante corta y enseguida asimilamos que hacia abajo vamos a las opciones del reloj, a la izquierda a las pantallas predefinidas y arriba tenemos los modos deportivos.

El Suunto 9 Peak Pro como smartwatch: no esperes demasiado

Si bien el Suunto 7 daba el paso con WearOS hacia el mundo de los smartwatches, este Suunto 9 Peak Pro queda claramente del lado de los relojes deportivos natos. Sirva como claro ejemplo que no pierde demasiado el tiempo en las esferas, donde contamos con apenas unas cuantas para escoger y todas ellas muy básicas y centradas en lo suyo.

Para las esferas de reloj de los smartwatch, la del Suunto 9 Peak Pro es bastante básica

En la espera por defecto disponemos de información sobre la hora, fecha y una zona donde tocando la pantalla podemos cambiar entre pasos, batería restante, altitud y tiempo de actividad del día.

Como reloj o smartwatch de diario, este Suunto 9 Peak Pro cumple con lo mínimo que podemos exigirle a casi cualquier reloj deportivo actual incluso de gamas mucho más bajas. Así, tenemos recuento de pasos, calorías quemadas, frecuencia cardíaca continua, sueño o saturación de oxígeno.

En algunas medidas, como pasos o seguimiento del sueño, contamos con una pantalla con el historial de los últimos 7 días, pero siempre es mucho mejor disfrutar de esa orgía de datos en la amplia pantalla de nuestro smartphone, aprovechando la muy buena aplicación de Suunto.

La app de Suunto da mucho juego para pasar horas analizando rutas, datos y demás de nuestras actividades registradas por el reloj

Como extras podemos citar el control de música y por supuesto notificaciones de nuestro teléfono móvil si así lo hemos decidido. En este último campo no esperes más que información muy puntual y mediocre visualización de la misma.

En el propio reloj Suunto 9 Peak Pro disponemos de numerosa información pero siempre es mejor disfrutar de los datos en la app de Suunto, una de las mejores del sector

Como pseudo aplicaciones incluidas en el Suunto 9 Peak Pro disponemos también de pantallas para conocer datos proporcionados por el barómetro, como altitud y presión atmosférica, así como información muy de moda en los smartwatches como son los niveles de estrés o de estado de forma. Suunto los considera Widgets del reloj, y podemos personalizar en la pantalla cuáles ver y cuáles mantener ocultos de la interfaz del reloj.

Una clara ventaja del Suunto 9 Peak Pro respecto a otros relojes deportivos con aspiraciones de smartwatch es su agilidad al movernos por las opciones, pantallas e información.

El nuevo procesador del Suunto 9 Peak Pro le proporciona una fluidez plena como reloj deportivo pero también como Smartwatch

El procesador más potente que monta el nuevo Suunto 9 Peak Pro se agradece desde el mismo momento en el que nos ponemos a jugar con él, ofreciendo una fluidez total y al alcance de muy pocos relojes deportivos.

Esto se agradece especialmente en lo que Suunto considera casi apps del reloj pero no son en realidad como tal. Son más bien conexiones con servicios de terceros, como Strava o Komoot, y que añaden funcionalidades como el traspaso de tracks. También hay guías de entrenamiento y test específicos (Cooper, FTP, prueba de umbral …) que nos sirven de ayuda, además de poder configurar y gestionar nuestros propios entrenamientos o planificaciones.

El Suunto 9 Peak Pro en su hábitat: la naturaleza (o ciudad)

Si bien el Suunto 9 Peak Pro nos da un aperitivo muy básico como smartwatch, entrar de lleno en su funcionalidad como reloj deportivo (su verdadera razón de ser y nicho de mercado) nos deja claro el por qué debe ser una de las referencias del mercado.

De entrada tenemos una barbaridad de deportes con los que el Suunto 9 Peak Pro quiere acompañarnos recogiendo datos con ajustes predefinidos. En total son 95 los deportes o actividades que tenemos en la interfaz, y será extraño que no encuentres la que busques. Cada una de esas actividades o deportes cuentan con sus pantallas predefinidas con la información que consideran importante que podamos ver mientras realizamos la actividad.

En la app de Suunto podemos crear nuevos «deportes» o actividades donde personalizar las pantallas de datos que queremos tener al realizar el ejercicio

Este aspecto tan personal no admite modificación en los modos predefinidos, pero sí que nos deja Suunto crear nuevos deportes o actividades en los que escoger personalmente qué datos o métricas queremos ver en cada una de las pantallas que asignemos a dicho deporte.

Si no te convencen las pantallas de datos de los 95 deportes predefinidos, puedes crearte las tuyas propias

Cuando ya hemos decidido medir una actividad con el Suunto 9 Peak Pro, tenemos un pantalla previa donde podemos ajustar determinado modos de funcionamiento. Casi nada queda fuera de nuestro control y dedicarle un tiempo a conocer las opciones va a mejorar y mucho nuestra experiencia con el reloj finés.

Podemos por ejemplo decidir si queremos seguir un track en la actividad, si vamos a incluir alguna app de SuuntoPlus, realizar trabajo en una determinada zona de intensidad, marcarnos un objetivo (por ejemplo duración o distancia cuando es senderismo o carrera), activar la luz de fondo, autovuelta, el GPS o la medición de frecuencia cardíaca, así como entrenar por intervalos, controles multimedia o pausa automática. Ésta última, por cierto, es tan exacta que en determinadas actividades como senderismo, nos pausa la grabación de la sesión con excesivo ahínco.

Alargando nuestra actividad hasta el infinito y más allá

De todas esas opciones que podemos personalizar cuando vamos a registar una actividad, la más determinante es la de la batería. De hecho es una de las claves de este nuevo Suunto 9 Peak Pro.

Los modos de batería pueden ser Rendimiento, Resistencia, Tour o Personalizado. En los tres primeros te indica qué sensores y opciones del reloj están activos durante la actividad, y con ello te estima la duración prevista de la batería.

En el modo Personalizado podemos determinar nosotros cómo queremos la exactitud del GPS (máxima o buena), tiempo de pantalla activa cada vez que tocamos un botón y si el panel es táctil o no.

Configurar adecuadamente estos valores es la clave para estirar al máximo la autonomía del nuevo Suunto 9 Peak Pro, una de cuyas novedades es precisamente su autonomía.

En modo smartwatch básico podríamos alcanzar tres semanas de autonomía. No hemos llegado a estar casi un mes sin hacer nada más que llevar el reloj puesto con notificaciones pero realizamos unas pruebas de varios días de ocio sin actividades y el porcentaje de batería apenas se reducía, por lo que esos 21 días que anuncia la marca son perfectamente factibles.

Pero esta cifra de unos 20 días es una medida un tanto absurda para un reloj de estas características. Si nos hemos hecho con un Suunto 9 Peak Pro, tarse o temprano registraremos actividades y de esta manera la autonomía lógicamente no puede estirarse tanto.

Con el modo de GPS más preciso la marca estima unas 40 horas de actividad continuada y son datos que sí que se acercan a lo que hemos podido comprobar nosotros en nuestras actividades durante la prueba del reloj de Suunto, siempre dependiendo del deporte escogido.

El Suunto 9 Peak Pro permite más de diez días de autonomía registrando cada uno de ellos actividades de alrededor de 2-3 horas

La sensación de poder realizar actividades de un par de horas de duración todos los días y poder estar más de una semana sin cargar el reloj como hemos podido realizar nosotros es una auténtica gozada. Y ajustando los modos de batería, nos podemos ir mucho más allá si por ejemplo no precisamos de datos de frecuencia cardíaca continuada, pantalla encendida o bluetooth.

Un ejemplo: con el 25% de batería restante podríamos realizar una salida de trail running de hasta 9 horas usando el modo de rendimiento del GPS. Y en el modo Tour, con precisión baja y registrando datos cada 30 minutos, serían más de 90 horas. Tiene poco sentido pero que exista esa posibilidad siempre es bienvenida. Esa autonomía siempre depende del deporte. Ese mismo 25% nos daría para registrar más de 30 horas de entrenamiento de fuerza.

Y cuando llega el momento de la carga, en una sola hora ya tenemos el reloj completamente cargado. O si tenemos prisa, con cinco minutos de carga ya podemos realizar una carrera de unas 4-5 horas.

Para la carga del Suunto 9 Peak Pro tenemos un cargador propietario que se acopla de manera magnética a la parte trasera del reloj y con el que es imposible que se nos quede mal alineado para su carga. El sistema de imantado funciona a la perfección.

Precisión del GPS y el pulsómetro

El excelente comportamiento del Suunto 9 Peak Pro con la autonomía se ve bien respaldado con los dos sensores principales del reloj: frecuencia cardíaca y GPS.

Para la primera medición, así como la de saturación de oxígeno (SpO2), el Suunto 9 Peak Pro cuenta con un sensor óptico en la parte inferior de su caja. El funcionamiento del mismo es preciso y fiable. En entrenamientos con manga larga que a veces estorbaba en la luz pulsada del sensor o un brazo con bastante vello (aunque no muy oscuro), no ha habido fallos graves. Tampoco pérdida de datos injustificados.

La duda de si el Suunto 9 Peak Pro respondería al reto de los relojes deportivos con sistema multibanda la zanjó rápidamente en nuestras pruebas de campo

Comparando con un sensor de pecho de Polar, las mediciones han sido correctas, respondiendo además bien a los cambios rápidos de frecuencia, algo clave en algunos tipos de entrenamiento.

El track azul se corresponde al Suunto 9 Peak Pro mientras que el rojo es de un GPS doble banda de confianza

Respecto al GPS, nos extrañaba de entrada que un reloj de esta gama no optara por un GPS Dual Band. Pero este nuevo Suunto 9 Peak Pro saca partido al renovado sensor GPS de Sony que por defecto usa los cinco sistema de posicionamiento al mismo tiempo: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS.

El track del Suunto 9 Peak Pro, en azul, salvo algunos pequeños fallos, sigue fielmente el trazado de las calles en esta ruta por ciudad (en este caso comparado con el GPS de un smarpthone)

En los tracks grabados por el Suunto 9 Peak Pro, tanto en ciudad con edificios de alrededor de 3-4 alturas como en exterior en entornos mixtos, la precisión de su posicionamiento no nos ha defraudado aunque nos quedamos con ganas de ver cuál sería su resultado recurriendo a un sistema Multi-Band. Y hemos quedado también muy sorprendidos con la velocidad de adquisición de la señal, de apenas unos segundos desde que damos por iniciada la actividad a registrar.

Como apunte extra, en nuestras pruebas, el Suunto 9 Peak Pro tendía a otorgar algo más de desnivel acumulado en todos los deportes que probamos, desde ciclismo a carrera o senderismo, pero con un margen de menos de 50 metros por cada 800 acumulados.

Suunto 9 Peak Pro, la opinión y nota de Xataka

La distancia que todavía separa el mundo de los relojes deportivos del de los smartwatches es considerable. Hay intentos importantes como el reciente Suunto 7 en un sentido, o el más reciente todavía Apple Watch Ultra en sentido contrario (de smartwatch a reloj deportivo más puro). Pero tosavía hay factores determinantes que no permiten una mezcla perfecta.

El Suunto 9 Peak Pro reafirma su rol de reloj deportivo de referencia en cuanto a rendimiento y posibilidades, reforzando dos aspectos clave en su lucha contra los smartwatches: potencia de ejecución de acciones y autonomía. En este segundo elemento es donde destaca por encima de todo y pone en su lugar a cualquier smartwatch que quiera hacerle sombra.



