TCL Book 14 Go: el primer portátil ARM de TCL va a por el mercado educativo con precio bajo y buena autonomía

Los portátiles con ARM han demostrado desde 2020 todo su potencial, y TCL se quiere aprovecharlo con el nuevo TCL Book 14 Go, un portátil económico con el que la compañía ha querido sumarse a la tendencia de decir adiós a Intel o AMD para ganar posibilidades que sus chips no ofrecen.

La elegida para potenciar Windows 11 en ARM ha sido la única compañía que de momento puede funcionar con el sistema operativo de Microsoft, que no es otra que Qualcomm. En el TCL Book 14 Go encontramos un [Snapdragon 7c](TCL Book 14 Go), que no es lo mejor que tienen los de San Diego, pero que para un enfoque de tareas ligeras de educación puede ser más que suficiente.

Ficha técnica del TCL Book 14 Go

TCL BOOK 14 GO PANTALLA 14,1″ 1366 x 768 SOC Snapdragon 7c (Adreno 618) RAM Y ALMACENAMIENTO 4 / 128 GB CONECTIVIDAD WiFi Ac, Bluetooth 5.1, 4G PUERTOS USB-C, USB-C Carga, Jack 3.5mm OTROS Webcam 1 MP (720p) BATERÍA 40 Wh / 5300 mAh DIMENSIONES 323,7 x 214,5 x 13,95 mm – 1,3 KG MATERIALES Metal y plástico PRECIO 349 dólares

Un portátiles fino y ligero para necesidades ligeras y de ofimática

El TCL Book 14 Go es un portátil de entrada con el que la compañía asiática apunta a un público objetivo muy concreto, estudiantes y jóvenes que no necesiten mucha potencia y sí cierta ligereza y autonomía. En ese sentido, este portátil pesa 1,3 kilos y tiene un grosor de 13,95 milímetros, por lo que compite con ultrabooks en este sentido. Sí es más grande en otros aspectos, pues tiene una pantalla de 14,1″, con un panel 1366 x 768 de tecnología no indicada por la marca. Para videollamadas, el equipo cuenta con una cámara frontal de 1 megapíxel que graba a 720p.

En su cuerpo encontramos plástico, pero también un marco metálico que le da cierta resistencia y durabilidad, además de una estética algo más premium. En su interior, como decíamos, hay un Snapdragon 7c, un chip de gama de entrada de ocho núcleos hasta 2,4 GHz, y con la Adreno 618 como CPU.

No es lo último de Qualcomm en esta gama, pues ya se ha presentado hasta la tercera generación del 7c. El TCL Book 14 Go incorpora conectividad LTE vía tarjetas nanoSIM, y para ello usa el módem integrado X15 LTE de Qualcomm, que ofrece velocidades de hasta categoría 4.

El almacenamiento es de 128 GB, pero puede ampliarse con tarjetas SDHC y SDCX. La RAM, como el resto del equipo, ofrecerá un rendimiento de entrada, con 4 GB. En lo que más ayuda esta configuración es en la autonomía, pues el portátil ofrece, según TCL, hasta 12 horas de autonomía con sus 5.300 mAh, aunque no detallan bajo qué circunstancia se ha probado. Para la carga, TCL utiliza un puerto USB-C con Power Delivery, con un cargador de 24 vatios incorporado en la caja. También tiene un puerto USB 3.0

TCL Book 14 Go: precio y disponibilidad

TCL ha anunciado que el TCL Book 14 Go tendrá un precio de 349 dólares en lanzamiento. Llegará a a lo largo del segundo trimestre de 2022 a países y regiones por concretar.

Con el precio en euros y la disponibilidad en España siendo una incógnita, lo que sí ha confirmado TCL es el color en que llegará, «Skywriting», que es una forma de llamar al tono grisáceo. Actualizaremos cuando tengamos nueva información.