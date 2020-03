‘Teamfight Tactics’ llega a Android y iOS: el primer juego para móviles de Riot Games es también uno de sus mayores éxitos en PC (y tiene cross-play)

Hace poco menos de un año, Riot Games introdujo en el cliente de ‘League of Legends’ un nuevo modo de juego: ‘Teamfight Tactics‘, ‘Tácticas maestras’ en español o ‘TFT‘ para abreviar. En pocas palabras, ‘Teamfight Tactics’ es un «autobattler«, un género nuevo-tan-nuevo que ya tiene algunos exponentes en el mercado móvil, como ‘Autochess’ o ‘DOTA Underlords‘. La espera ha sido larga, pero ‘TFT’ acaba de aterrizar en Google Play Store y App Store. Gratis, por supuesto.

Se trata, como decíamos, del primer juego para smartphones que lanza Riot Games. La compañía desarrollada de ‘League of Legends’ y el futuro ‘Valorant‘ se lanza así a la aventura de los juegos móviles con una apuesta de lo más interesante, no solo por el juego en sí, sino porque ‘TFT’ para smartphones tiene juego cruzado con PC y Mac, por lo que los jugadores de móvil se podrán enfrentar contra personas que jueguen en el ordenador, y viceversa.

Set Galaxias de lanzamiento e interfaz adaptada

Para que pongamos en contexto la importancia de ‘Teamfight Tactics’ en el género, a pesar de que no es fue el primer título en llegar, desde su lanzamiento en 2019 ha conseguido atraer a 80 millones de jugadores a lo largo y ancho del globo. No es una cifra desdeñable, sobre todo partiendo de la base de que el juego bebe de ‘League of Legends’, que tiene ya 11 años.

Sea como fuere, ¿cuál es la apuesta de ‘TFT’? Básicamente, es una versión del juego de ordenador, con la diferencia de que se ha adaptado la interfaz para mejor la accesibilidad a ciertos elementos como la tienda. Después de todo, no es lo mismo jugar con un teclado y ratón que con los dedos. Por lo demás, el juego es el mismo: mismos personajes, mismos objetos, mismas rondas… Todo es igual, salvo por el hecho de que se juega desde el móvil.

Como indicábamos anteriormente, ‘Tácticas maestras’ llega con juego cruzado, una característica que hemos visto en otros juegos del mercado y que, en pocas palabras, significa que los jugadores móviles podrán jugar contra usuarios de PC, y viceversa. El juego llega con el nuevo set Galaxias y dos pases (Pase de Galaxias y pase+ de Galaxias, uno gratuito y otro de pago, para desbloquear contenido).

El juego es gratuito, pero tiene un pase para desbloquear contenido de pago

‘Teamfight Tactics’ se puede descargar desde ya en Google Play Store y App Store. Es un juego completamente gratuito y que se financia mediante el pase. Al principio habrá un pequeño tutorial que enseñará a jugar, pero paciencia. Es un juego que puede parecer sencillo, pero realmente su metajuego es bastante complejo y tiene una curva de aprendizaje elevada. Por suerte, siempre se puede recurrir a una guía.

Destacar que ‘Tácticas maestras’ no será el único juego de Riot Games que llegue a móviles próximamente. La compañía confirmó en 2019 que ‘League of Legends’ también lo hará bajo el nombre ‘League of Legends: Wild Rift‘ y que portará también ‘Legends of Runeterra‘, su nuevo juego de cartas estilo ‘Heartstone’. Pero para eso todavía habrá que esperar.