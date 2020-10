Tecnología espacial al servicio del trigo: ésta es la idea de la ESA para que no se eche a perder hasta un 20% de grano al año

El grano almacenado debe estar en las condiciones correctas para que no se dañe y conservar la seguridad alimentaria, pero como detalla la FAO no es difícil que sufra daños mecánicos y que se comprometa la calidad (y pasa un poco aquello de que «si echas una manzana podrida en un cesto con manzanas sanas, todas se pudrirán», pero a escala granular). Un área en el que ahora se ha metido la Agencia Espacial Europea (ESA), ideando un dron subterráneo para monitorizar grano.

Sí, como ellos mismos dicen, tecnología espacial al servicio de la calidad alimentaria, en este caso de los cereales. Según la ESA, una quinta parte del grano almacenado se estropea cada año, y lo que han pensado es que un robot podría ser de utilidad para prevenirlo.

Siendo estrictos, no es la primera vez que alguien sugiere la idea de monitorizar de manera tecnológica algo relacionado con cereales. Hace un tiempo vimos un wearable para masa madre, aunque en este caso se trata de una propuesta bastante distinta.

Como podíamos ver en la publicación que enlazábamos en la introducción, se trata de un proyecto del Centro de Incubación de Negocios de la ESA en Reino Unido, que busca explotar comercialmente las tecnologías y datos espaciales. La idea es que con esta tecnología al final se contribuya a tirar menos comida al haber menos daño tanto en el almacenamiento como en el transporte.

La tecnología es, concretamente, un robot a modo de dron subterráneo que se desliza entre los granos de cebada y trigo de los silos para poder dar más información y datos que de otra manera no será posible recoger. Según la ESA, el invento podrá permitir que los granjeros puedan identificar de manera más sencilla los granos dañados (y solucionarlo).

Space technology is helping to build resilience in the food supply chain and the wider global food system… https://t.co/4laLTrtjWp pic.twitter.com/yebv9raeky

