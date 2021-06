Tecnología para trabajar en movilidad en vacaciones: 28 dispositivos, gadgets y accesorios para montar tu oficina en cualquier parte

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos estamos preparando ya las vacaciones, escapaditas cortas o simplemente un cambio de aires. Y es que los que podemos trabajar a distancia agradecemos un cambio diferente para salir de la rutina y disfrutar de nuestro tiempo libre. Si eres una de esas personas que tendrá que llevarse el portátil este verano, en esta guía de compra de tecnología para trabajar en movilidad en vacaciones encontrarás un montón de dispositivos y accesorios para hacerlo de forma más cómoda y eficiente.





Soporte para ordenador

Si vas a trabajar en vacaciones, seguramente tu herramienta elegida para tal fin sea un ordenador portátil. Y aquí no se acaban las opciones, ya que puedes usarlo de forma tradicional, esto es, abierto, o cerrarlo y emplear periféricos como teclado, torre y ratón. Parece algo secundario pero si pasas ocho horas trabajando se agradece el despliegue para lograr una postura más ergonómica y cómoda. Así que te proponemos dos opciones para cada escenario de uso.

El soporte iVoler (16 euros) te permitirá trabajar con el portátil abierto en una postura más cómoda y ergonómica. Es ajustable en 10 ángulos diferentes, favorece la ventilación y está hecho con una robusta estructura en aluminio. Apto para portátiles de hasta 15,6 pulgadas





ivoler Soporte Portátil Mesa 10 Ángulos Ajustables, Aleación de Aluminio, Soporte Ordenador Portatil Ventilado Plegable para 10-15.6”Macbook, DELL, Chrome, Otros Portátiles y Tableta – Plata

… pero si optas por usarlo como «torre» trabajando con periféricos, entonces este soporte de OMOTON (19 euros) también fabricado en aluminio te permitirá tenerlo recogido en una esquina en posición vertical para que puedas aprovechar tanto el espacio como sus puertos. Estable y con base ajustable.





OMOTON Soporte Laptop, Atapta a Macbook Pro/Air, Huawei, DELL y Otros Portátiles y Netbooks, Vertical Soporte para Ordenador de Aluminio con Base Ajustable, Gris

Auriculares con cancelación de ruido

Barullo familiar, una habitación ruidosa, el murmullo de un café… si necesitas concentrarte, no hay como aislarse del mundanal ruido con unos buenos auriculares. Teniendo en cuenta este uso en movilidad, nuestra recomendación son los modelos inalámbricos con tecnología de cancelación de ruido.

¿Que quieres algo básico, minimalista y asequible? Echa un ojo a los Mobvoi TicPods ANC (39 euros), los fabricantes detrás de los Ticwatch cuentan con este modelo TWS que según nuestro análisis ofrecen calidad de sonido sorprendente para su rango de precios. Con control táctil, una autonomía de entre 4,5 y las 7 horas y resistencia IPX5. Y sí, con cancelación de ruido activa.

Son probablemente los auriculares Bluetooth con la cancelación de ruido más solvente del mercado, los Sony WH-1000XM4 (379 euros) son un modelo soberbio por calidad de sonido.

Con diseño de diadema circumaural cerrado, son muy cómodos de llevar y de manipular, admiten multiconexión para usarlos con dos dispositivos, ofrecen una notable autonomía de 30 horas y, aunque estés en un ruidoso aeropuerto, podrás abstraerte del mundo y concentrarte en tu música y tu trabajo.





Sony WH1000XM4, Auriculares inalámbricos Noise Cancelling (Bluetooth, optimizado para Alexa y Google Assistant, 30 h de batería, óptimo para Trabajar en casa, Micro Manos Libres), Negro, Talla Única

Una unidad de almacenamiento

Quizás necesites guardar una buena cantidad de documentos, fotos, vídeos y otros archivos en una unidad para trasladarlos a otros equipos. En ese caso necesitarás un disco duro externo.

Si la velocidad es importante, entonces mejor invertir en una unidad SSD como la Samsung PSSD T5 de 1TB (hay de más tamaños, pero esta capacidad ofrece un buen equilibrio entre cantidad precio) (131 euros). Compacta, con chasis de aluminio resistente que favorece la refrigeración, esta memoria flash V-NAND alcanza velocidades de transferencia de datos de hasta 540 MB/s y dispone de un puerto USB 3.1 Gen





Samsung Disco Duro Externo PSSD T5 1TB

Si la velocidad no es tan importante pero sí que tenga buena capacidad y fiabilidad sin realizar una gran inversión, el disco duro WD Elements de 2TB (59 euros) con UB 3.0 es un gran candidato.





WD Elements – Disco duro externo portátil de 2 TB con USB 3.0, color negro

Un hub

Si tienes un ultrabook, un hub es prácticamente imprescindible. Y si tienes un portátil normal y corriente, generalmente no te viene mal porque siempre le falta alguna cosa: lector de tarjetas SD, toma de internet o algo tan simple como más USB.

Este hub de Baseus (33 euros con cupón) está disponible en varias configuraciones que van desde un sencillo 4 en 1 a un 8 en 1 con ocho puertos diferentes, pero este 6 en 1 es muy equilibrado en cuanto a prestaciones coste: con tres puertos USB 3.0, una toma Ethernet a 1Gbps, HDMI ([email protected]) y un versátil USB-C con PD a 100W.

Filehub router Portátil WiFi de RAVPOWER

Este dispositivo de RAVPOWER (45 euros con cupón) es un tres en uno: sirve como router 4G, un amplificador del Wi-Fi, power bank e incluso como una especie de nube personal en un formato muy compacto. Como router funciona en modo dual band – con velocidades de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y de hasta 433 Mbps en 5 GHz –, gracias a su puerto RJ45 puedes convertir . una red cableada en red inalámbrica, permite la transmisión de archivos de forma inalámbrica desde sus ranura SD, puerto USB y la app.

Router 4G

Que tenga Wi-Fi es de las primeras cosas que miro cuando busco un alojamiento… y a veces lo hay, pero como si no existiera: no hay cobertura en toda la habitación, es floja, va a pedales… en esos casos aunque puedes optar por tirar del móvil resulta más cómodo y eficiente comprar un router 4G.

El formato dependerá de para que lo quieres: si buscas algo sencillo para usar solo con tu portátil, si quieres algo independiente que puedas usar incluso sin enchufe para dotar de internet a varios dispositivos o si vas a un alojamiento durante semanas y quieres un formato más tradicional.

Recuerda que para usar un router 4G necesitas una tarjeta SIM, así que verifica que el modelo que has elegido sea compatible con tu operadora y consulta sus tarifas.

Como para elegir un router estándar, echa un vistazo a qué tecnologías de gestión de la señal implementa y sus estándares Wi-Fi compatibles.

Habida cuenta de que el 5G todavía no se ha deplegado completamente y que no abundan los routers con este estándar, los modelos más interesantes por velocidad y latencia son los 4G LTE (4G+).

Huawei E3372

¿Que quieres algo sencillo y compacto para usar con tu portátil? Una buena opción es este Huawei E3372 (45 euros), que funciona como si fuera una memoria USB, es decir, conectándolo a dicho puerto. Alcanza los 150Mbps de velocidad de bajada y 50Mbps de subida con 4G LTE-FDD. Puedes configurarlo fácilmente desde la app





Huawei Unlocked E3372h-320 LTE / 4G 150 Mbps USB Dongle de banda ancha móvil (blanco)

Otra opción dentro de la cartera de la firma china es este Huawei E5576-320 (49 euros), en este caso es un router 4G autónomo con batería integrada que ofrece una autonomía de hasta 6 horas, pudiendo conectar hasta 16 dispositivos. Con velocidades de descarga de hasta 150 Mbps y de carga de hasta 50 Mbps (estándar 4G LTE-FDD).





HUAWEI Mobile WiFi E5576 – Router WiFi móvil 4G LTE (CAT4) con punto de acceso, Velocidad de descarga de hasta 150Mbps, Batería recargable de 1500mAh, No requiere configuración, WiFi portátil Blanco

Si te vas a trasladar a una segunda vivienda o un piso en alquiler durante una temporada, entonces es más interesante algo más estable y avanzado: el TP-Link Archer MR600 (126 euros) es un router 4G+ Cat6 hasta 300 Mbps y conectividad 5G para aquellas zonas donde ha sido desplegado. Además si hay toma en el alojamiento también podrás usar sus puertos LAN/WAN para emplearlo como un modelo tradicional. Pese a ser compacto, cuenta con dos antenas, puedes montar redes mesh y funciona dual band, además de disponer de varias opciones de configuración intuitivas que incluyen seguridad y control parental. Una opción para quienes quieren un router completo que pueden usar tanto en casa como fuera.





TP-Link Archer MR600 Router 4G + Advanced LTE CAT6, Wi-Fi AC1200 5GHz & 2.4GHz, 4 Puertos Gigabit, 2 Antenas Desmontables, MicroSIM, Compatible con Todos los operadores (Nueva Versión)

Un extensor de Wi-Fi

Pongámonos en el siguiente escenario: llegas a tu alojamiento y sí que hay internet, pero es una castaña. Un apaño low cost es este Xiaomi Wi-Fi Extender Pro (9,99 euros), que mejorará la cobertura del Wi-Fi 2.4 GHz de forma sencilla: conéctalo al enchufe, descarga la aplicación y configúralo. Capaz de ofrece una velocidad de transferencia de datos de hasta 300 Mbps y una cobertura de entre 80 a 150 metros cuadrados.





Xiaomi repetidor MI WiFi Range Extender Pro*300mbps Repetidor*hasta 64 dispositivos*Dos potentes antenas externas*Plug and play

Multicargador rápido

Ya sea porque en los hoteles no suelen abundar los enchufes, porque has salido de espacio de trabajo habitual o simplemente porque quieres ahorrarte cacharros en la maleta, un cargador multipuerto es una buenísima idea.

Este modelo de Baseus (59 euros) es un «pepino» con el que poder cargar tu ultrabook y dispositivos como tablet o móvil. Con dos puertos USB-C PD para cargar hasta a 100W y un USB 3.0. Y todo ello en un formato bastante compacto





Baseus Cargador USB C de 120W GaN, Cargador de pared USB 3.0 de Carga Rápida con Cable Tipo C Dual de 100W, Cargador de red USB de 3 Puertos para MacBook Pro, Portátiles USB C, iPhone, Galaxy Pixel.

Otra alternativa compacta y muy capaz es este cargador rápido de UGREEN (39 euros) con tres puertos USB-C PD a 65W para tu portátil y otros dispositivos y el clásico USB tipo A.





UGREEN Cargador USB C 65W, Cargador GaN Power Delivery 3.0, Cargador Tipo C PD 3.0 Rápido Soporta QC 4.0 y QC 3.0 para iPhone 12 12 Pro Mini Pro Max, iPad Pro 2020, Macbook, Samsung S21 y Xiaomi 11 10

Cambiamos de formato con el Anker PowerPort Atom III (34 euros con cupón), un compacto multicargador que puedes enchufar y usar a su vez como alargador para dejarlo sobre la mesa y allí cargar hasta cuatro dispositivos diferentes. Entre sus puertos, una toma USB-C a 45W para cargar portátiles y tres USB para móviles, tabletas y similares hasta a 20W.





Anker PowerPort Atom III Slim USB-C – Cargador (65 W, 4 puertos, PIQ 3.0 y GaN, con entrada USB-C de 45 W, para MacBook, USB C portátiles, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel y más)

Una batería externa

En un alojamiento quizás no te haga falta, pero si optas por trabajar durante el viaje, en exteriores o simplemente tomando algo en una terraza, entonces una power bank puede ayudarte a que no te quedes sin batería. Bueno, no os voy a engañar, en mi caso tanto trabajando como de fiesta, si voy a salir bastantes horas de casa la batería externa es un must para asegurarme de tener siempre el teléfono listo para usar.

Este modelo de Baseus (28 euros) es una batería de alta capacidad y versátil para cargar no solo habituales como la tablet o el móvil, sino también la Switch o el portátil. Con una capacidad teórica de 30.000 mAh, dos puertos USB-A y un USB-C. Pese al buen trabajo de compactación del fabricante, pesa sus 600 gramos.





Baseus Bateria Externa para Movil 30000mAh,PowerBank,Power Bank Bateria Portatil Movil USB C Carga rapida para iPhone 11/12 Pro MAX, iPad, Mac, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nintendo Switch Nergo

Quizás no necesites algo tan grande y tengas claro que solo la vas a necesitar para darle un chute de vida a tu móvil, entonces puedes optar a un modelo más compacto como la POWERADD EnergyCell Mini (16,99 euros), con 10.000 mAh de capacidad que podrás usar desde un USB hasta a 2.4 Amperios. Además dispone de USB-C para carga más rápida





POWERADD EnergyCell Mini Power Bank 10000mAh Cargador Portátil Batería Externa con Salida de 2.4A Carga rápida para iPhone,Samsung,Xiaomi,Huawei,Tablets y más Dispositivos-Negro

Powercube

El Powercube (15 euros) es un must en mis viajes, permitiéndome estirar al máximo un simple enchufe al convertirlo en cinco y este además tiene un cable de 1,5 metros que actúa como alargadera. Regletas hay muchas, pero que sean tan compactas y que te permitan conectar tantos dispositivos sin el clásico problema de que no te encajan las clavijas porque son voluminosas no abundan. Y si viajas a otro lugar donde el enchufe no es el de aquí, también tienes la versión con diferentes clavijas (16 euros)

Organizacables

El del móvil, el de la tablet, el del portátil, el del smartwatch, las SD, un USB… y así hasta formar una bonita maraña de cables que acabas metiendo en cualquier bolsillo. Los organizacables son soluciones simples que constan de compartimentos para tenerlos listos y en buenas condiciones y este de UGREEN (18,99 euros) es muy interesante en calidad precio por diseño, compacto y con dos pisos, y precio.





UGREEN Bolsa para Organizar Cable, Estuche Impermeable con 12 Bandas Elesticás para Guardar Cable, Auricular, Memoria USB, SD/TF Tarjeta, Funda de Viaje para iPad Mini, Cargador, PowerBank, Disco Duro

Monitor portátil

Si optas por trabajar con el portátil cerrado, entonces necesitas conectarlo a un periférico de salida. Puede ser un televisor, pero lo ideal es un monitor… pero probablemente no lo tengas en un hotel o apartamento vacacional. En ese caso siempre puedes optar por comprar un monitor portátil. O quizás simplemente quieras trabajar con el portátil abierto y tener una pantalla adicional.

El AOC I1601FWUX (179 euros) es uno de los monitores portátiles más equilibrados y con mejor relación prestaciones coste del mercado gracias, entre otras cosas, a su panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas con buena colorimetría y amplios ángulos de visión. Un punto extra muy interesante es que su peana permite orientarlo en vertical u horizontal, siendo un modelo ligero. Se alimenta a través de un USB-C.





AOC Monitor I1659FWUX – 16″ Full HD, 60 Hz, IPS, Low Blue Light, VESA, 1920×1080, 220 cd/m

Teclado

Para quienes opten por dejar el portátil cerrado y trabajar con una disposición de sobremesa, un teclado sin cables muy cómodo, compacto y funcional, de hecho varios editores de Xataka lo usamos en nuestro día a día: el Logitech K380 (34 euros). Es compatible con macOS y Windows y puedes intercambiar entre tres dispositivos simplemente pulsando un botón. Lleva más de un año conmigo y todavía no he tenido que cambiarle las pilas.

Logitech K380 Teclado Inalámbrico Multi-Dispositivos para Windows/Apple iOS/Android/Chrome, Bluetooth, Diseño Compacto, PC/Mac/Portátil/Smartphone/Tablet/Apple TV, Disposición QWERTY Español, Negro

Ratón

Abierto o cerrado, trabajar con el trackpad del portátil no es lo más cómodo del mundo, especialmente si vas a echar horas. Si quieres un ratón que puedas llevar con tu portátil que sea ligero, funcione bien y soporte mucho trote, el pequeñísimo Logitech M185 (9,99 euros) es una magnífica opción inalámbrica. Apto para personas diestras y zurdas gracias a su diseño simétrico y con una autonomía que ronda el año.

Logitech M185 Ratón Inalámbrico, 2.4 GHz con Mini Receptor USB, Batería 12 Meses, Seguimiento Óptico 1000 DPI, Ambidiestro, PC/Mac/Portátil, Gris

Funda portátil

Imaginamos que ya tienes una funda para tu ordenador portátil, pero si no es el caso te recomendamos que eches un vistazo a nuestra megaguía de compras de fundas. Elígela teniendo en cuenta el tamaño de tu portátil, pero también pensando en si vas a llevar algo más y cuánto la vas a usar.

Este modelo de UAG Medium Sleeve es especialmente recomendable para quienes vayan a darle mucho uso por su diseño robusto (cumple el estándar militar MIL STD 810G según el fabricante) y resistente al agua con bolsillos de malla en el interior para guardar algún accesorio. Disponible en varias tallas.





Urban Armor Gear Bolsa Universal para portátiles para Apple MacBook Pro, Microsoft Surface Book 2 / Laptop 3 etc. (Funda Protectora Universal de hasta 15″, Funda con Bolsillo de Malla) Negro

Si prefieres algo más asequible pero que también sea moderadamente resistente al agua y con bolsillo, esta de JETech (14,99 euros) destaca por sus prestaciones coste.





JETech Funda Portátil Compatible 13,3″ Notebook Tableta iPad Tab, Maletín de Bolsa Impermeable, Sleeve Compatible Macbook Air/Pro, MacBook Pro de 13″, 12.3 Surface Pro, Surface Laptop, Gris

Mochila

Quizás lleves tu portátil en una funda guardado en tu maleta, pero si planeas tener tus cosas del trabajo en una mochila propia y todavía no la has comprado seguramente encuentres un modelo interesante en nuestra megaguía de mochilas para portátil. Además del tamaño, busca aquellas robustas que ofrezcan buena distribución del peso para una mayor ergonomía, diseño resistente e incluso medidas de seguridad antirrobo.

La Samsonite Guardit 2.0 (42 euros) es una magnífica opción para portátilesd de hasta 15,6 pulgadas. Con un diseño muy pro, va repleta de bolsillos y protecciones para guardar tu equipo y llevarlo de forma cómoda.





Samsonite Guardit 2.0 Mochila para portátil, Unisex adulto, 15.6 pulgadas (44 cm – 22.5 L), Negro (Black)

Más informal pero igualmente de gran calidad, la Tucano Lato2 (44 euros) sirve para portátiles de 13 -14 pulgadas. Viene con correas acolchadas, doble bolsillo interior para que puedas guardar también la tablet, detalles reflectantes y compartimentos tanto exteriores como interiores.





Tucano-Mochila Deportiva para PC de 13 y 14 Pulgadas y MacBook de 13″.Bolsillos Acolchados para portatil,Tablet y iPad.Mochila, también Negra, para Mujer y Hombre, Ideal para Oficina y Universidad

Una botella de agua

Beber agua es muy importante en nuestra rutina diaria, pero en verano con las altas temperaturas, todavía más. Para quienes nos cuesta mantener el hábito de beber, lo de llevar una botella encima nos ayuda, por aquello de tenerla a la vista… pero esto es Xataka y aquí nos gusta la tecnología: la HidrateSpark (74 euros) es una botella de acero inoxidable que mantiene la temperatura, dosificador a prueba de goteo y lo más original, un sensor inteligente led que brilla cuando nos toca beber, sincronizándose con la app del móvil.





Hidrate Spark – Botella de Agua Inteligente de Acero, rastrea el Consumo de Agua y Brilla para recordarte Que te Mantengas hidratado, Paja, 21 oz, Azul Verdoso Sea Glass

Funda impermeable para el móvil

Terminamos con un imprescindible para quienes viven pegados al móvil también en vacaciones. Que sí, conviene desconectar, pero cómo cuesta dejar el teléfono en el hotel cuando vas a la playa pese al riesgo de robo o de una ola inesperada. Con esta funda impermeable universal de Syncwire (9,99 euros) para móviles de hasta 7 pulgadas podrás llevarlo al cuello sin miedo a chapuzones improvisados.





Syncwire Funda Impermeable Universal, 2 Unidades Bolsa para móvil estanca a Prueba de Agua IPX8 para iPhone 12 Pro Max/12/11/XS/MAX/XR/X 8 7, Xiaomi Redmi Note 9 8 7, Galaxy S21 S20, Huawei, Negro

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.