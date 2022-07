Telefónica quiere que su metaverso lo hagas tú: apuesta por el modelo Roblox con usuarios que creen contenido monetizable

Telefónica no quiere perder el tren del metaverso y acaba de anunciar que invierte en la startup española Gamium, una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos Web3 y del citado universo virtual y que en la actualidad está creando un mundo digital cuyo principal atractivo es ofrecer a los usuarios la posibilidad de construir sus propios espacios en la plataforma para monetizarlos, tanto juegos y experiencias lúdicas de diversa índole como comercios electrónicos en 3D. La telco española no ha compartido cifras de la operación.





Este enfoque de Gamium, conseguir atraer a usuarios con la promesa de monetizar su contenido, es uno de los principales atractivos que ha visto Telefónica en este proyecto, según explica a Xataka Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona (Wayra es el fondo de inversión dirigido a startups tecnológicas de la telco española): “Nos gustó mucho ese concepto de metaverso descentralizado con incentivos, en el que involucras a los creadores para que puedan ganar dinero construyendo sus propias experiencias y no sea un mundo centralizado con unos pocos players”.

El universo virtual de Gamium ya está bastante avanzado, aunque todavía no es público. Uno de los cofundadores de la startup, Alberto Rosas, asegura a Xataka que los usuarios podrán visitarlo de forma individual antes del último trimestre de 2022 y la experiencia multijugador estará disponible a partir de 2023. Desde ese momento, las personas que hayan adquirido una parcela en el metaverso de la startup española podrán empezar a construir sus espacios y los visitantes verlos e interactuar con ellos a través de una interfaz 3D, pero no en realidad virtual, al menos por el momento.

El proyecto

El proyecto de Gamium consiste en un universo virtual compuesto por una ciudad digital, llamada Genesis, y 10 barrios exteriores en los que la empresa ya ha creado algunas estructuras y en los que ha vendido 664 parcelas para que los compradores puede crear lo que deseen, desde un comercio electrónico a una sala de exposiciones.

Estas parcelas funcionan como una especie de hosting, sólo que en lugar de alojar en ellos una web en 2D se construye un espacio 3D. Gamium también está desarrollando un editor no-code con el que los compradores pueden construir lo que deseen de forma sencilla, simplemente arrastrándolos al lugar en el que quieran colocarlo y seleccionando la acción que quieran que haga. También van a lanzar una versión para usuarios más avanzados en la que poder modificar el código y expandir las posibilidades de creación.

“Las experiencias irán desde mover objetos hasta poder firmar smart contracts, con lo que damos pie a que la gente pueda desarrollar actividades económicas, y además que luego puedan publicar esas experiencias de forma sencilla”, explica el cofundador de Gamium.

Las parcelas virtuales se vendieron hace tres meses por precios que fueron de los 2.300 a los 295.000 euros, y con ellas ganaron en total un millón de euros. Rosas asegura que ese es el único desembolso que tendrán que hacer los compradores, pues no tienen intención de cobrarles una tarifa por el mantenimiento de la infraestructura y los servidores, como sí ocurre con el hosting o el dominio de las actuales webs. “Quizás introduzcamos una pequeña comisión en las transacciones que se realicen en nuestro metaverso, pero no vamos cobrar una cuota directamente de los propietarios”, asegura.

Menos humo

Uno de los principales problemas que está teniendo, por el momento, el metaverso es que con él hay mucho ruido y pocas nueces. Todos tienen la palabra en la boca y en sus planes de futuro, pero pocos concretan lo que están haciendo o quieren hacer. Gamium ha sido más específico que la mayoría: ha explicado que ha construido un universo virtual en 3D al estilo Roblox, pero más centrado en los negocios, con el que pretenden atraer a empresas y creadores de contenido con la promesa de que podrán ganar dinero.

La startup da a estos usuarios las herramientas para que puedan crear sus espacios por ellos mismos (con lo que se ahorran el trabajo de construirlo todo ellos), y delega buena parte de la responsabilidad de hacer atractivo este entorno virtual en la capacidad de estos para construir juegos, experiencias o tiendas que atraigan público. Los visitantes podrán entrar en este universo digital desde el ordenador en 3D o a través de apps móviles en 2D.

“Wayra busca compañías que propongan casos de uso real del metaverso, y por eso hemos apostado por colaborar con Gamium. El proyecto nos gustó mucho por los incentivos monetarios que da a los usuarios y porque tiene detrás un equipo con mucha experiencia en el sector”, explica Antúnez.

Tanto la directiva de Wayra como el fundador de Gamium consideran que todo el humo que envuelve a muchos de los proyectos del sector no tiene sólo que ver con la especulación, sino que en muchos casos está relacionado con la voluntad de que el resto de empresas no sepan en qué están embarcados para que no les copien sus avances. Por eso todos tienen la necesidad de contar que están trabajando en tecnologías del metaverso, pero ninguno quiere dar demasiados detalles.

“Hay muchas empresas invirtiendo mucho dinero para desarrollar esta tecnología, y muchos desarrolladores muy buenos que sólo quieren estar en este tipo de proyectos. Eso es lo que nos indica que no es humo, hay dinero y talento dedicado a ello. Como en todo, habrá proyectos que vayan bien y otros que fracasen, pero eso es normal, es parte del ciclo de la innovación”, explica Antúnez.

Rosas, por su parte, señala que está convencido de que “el siguiente paso de la evolución digital pasa por el metaverso, porque siempre que se han desarrollado tecnologías que hacen más fácil la vida del usuario o experiencias más inmersivas” la sociedad las acaba adoptando.

Sin realidad virtual, de momento

El cofundador de Gamium también ha explicado que su universo digital, por el momento, sólo estará disponible en 3D a través de un ordenador, porque consideran que no podrán proporcionar una buena experiencia al usuario con la realidad virtual: “Ahora mismo la gran masa de usuarios del metaverso está en 3D, no en realidad virtual, como en Fortnite o Roblox. Cuando consigamos que la experiencia de usuario sea muy buena y la tecnología sea más accesible, ya nos iremos a la realidad virtual”.

Cuestionado sobre si considera que esto, la ausencia de realidad virtual en muchos de los metaversos actuales, puede suponer un escollo en su popularización, Rosas considera que “cualquier plataforma en 3D ya engancha lo suficiente, no es imprescindible la realidad virtual. Sí que es verdad que luego hay aplicaciones que están muy bien en realidad virtual, pero tiene que mejorar para, por ejemplo, que sea cómodo ponerte las gafas más de una hora al día, y para eso aún falta”.

El acuerdo

El acuerdo al que han llegado Wayra y Gamium consiste en una inversión monetaria de Telefónica en la startup, de la que no han querido compartir cifras, y un marco de colaboración por el que ambas compañías pueden intercambiar y usar tecnología de la otra parte para desarrollar sus propios proyectos. De esta forma, la telco española añade recursos externos a sus propios planes del metaverso sin tener que desarrollarlos desde cero.