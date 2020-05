Teletrabajar con realidad mixta: un responsable de Facebook muestra un escenario de trabajo con pantallas y elementos virtuales

Hay quien cree que todo volverá a restablecerse tras haber controlado la pandemia del coronavirus y hay quien cree que ya nada volverá a ser como antes, y dentro de éstos últimos podríamos colocar a Mark Zuckerberg. El CEO de Facebook se plantea que cientos de miles de empleados queden permanentemente en teletrabajo, aunque lo chulo es ver cómo podrían ser el trabajo desde casa en Facebook con realidad virtual y aumentada.

La empresa lleva años trabajando con ambas tecnologías y prueba de ello es lo que ha compartido Andrew Bosworth, jefe de la división de VR y AR de Facebook. Un puesto de trabajo en casa pero muy a lo ‘Minority Report’ que llega después de que el CEO de la compañía anunciase que cientos de miles de puestos de trabajo pasarían a ser en remoto de manera permanente.

Cierto es que el COVID-19 nos ha forzado a realizar el mayor experimento de teletrabajo de la historia y prueba de ello es que efectivamente habrá cosas que cambien y mucho. Liderando lo que será una nueva normalidad laboral para muchos empleados, ya vimos que en Twitter se permitirá el teletrabajo incluso pasado el confinamiento, según palabras de su CEO Jack Dorsey.

Y era poco antes cuando supimos que tanto Google como Facebook habían comunicado a sus empleados que la mayoría de ellos van a trabajar desde casa en lo que queda de año. Y como decíamos, en el caso de la segunda se han planteado que ese teletrabajo sea algo permanente para la mitad de los empleados, aunque hablando de un proceso que abarcará los próximos cinco o diez años, según aclaraba Zuckerberg a The Verge.

Ante ese panorama, Bosworth ha compartido un vídeo en el que muestra un experimento de teletrabajo con realidad mixta. Según explica es posible con equipos y tecnologías actuales como Passthrough y permite que los empleados alternen entre “el mundo real y el virtual”.

As we think through supercharging remote work and productivity, we’ve been working on mixed reality concepts that builds on existing technologies like Passthrough to allow people to switch between real and virtual worlds pic.twitter.com/cJCEXDxC7b

— Boz (@boztank) May 21, 2020