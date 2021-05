Tendremos nuevo ‘Call of Duty’ este año: lo desarrollará Sledgehammer Games y llegará a finales de 2021

Como no podría ser de otra forma, este año tendremos un nuevo ‘Call of Duty’. Así lo ha confirmado Activision en su junta de accionistas, donde también ha adelantado que, curiosamente, será el estudio Sledgehammer Games el que se encargue de su desarrollo. Para ponerlo en contexto, Sledgehammer se encargó de ‘Call of Duty: Advanced Warfare‘ y ‘WWII‘, lanzado en 2017, aunque también ha colaborado en ‘Modern Warfare‘ y en ‘Black Ops: Cold War‘.

Sledgehammer Games, por su parte, ha confirmado su liderazgo en Twitter. «Estamos muy contentos de liderar el desarollo de ‘Call of Duty’ este año y no podemos esperar para compartir más», aseguran desde el estudio. No se sabe nada sobre este juego, aunque las filtraciones sugieren que la franquicia nos llevará de nuevo a la Segunda Guerra Mundial.

We’re so excited to be leading the charge on @CallofDuty this year and can’t wait to share more. https://t.co/pMuaFybT1r — Sledgehammer Games (@SHGames) May 4, 2021

Lo que está confirmado es que es un juego pensado para la next-gen y para PC que tendrá su propia campaña y modos multijugador y cooperativos. Habrá que esperar para conocer el título oficial. También para ver cómo se integra con la actual punta de lanza de Activision, ‘Warzone’, el battle royale gratuito que tan bien ha funcionado en el mercado. Todo eso lo sabremos a finales de año, cuando se espera que se lance el nuevo juego.

Call of Duty sale a cuentas

Activision ha reportado un crecimiento de los ingresos interanuales del 72% gracias a ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’, ‘Warzone’ y ‘Call of Duty: Mobile’. El battle royale es el tractor de ingresos y ventas premium, ya que disparó las ventas de ‘Black Ops Cold War’ después de que este juego se integrase en ‘Warzone’. La franquicia, que no es precisamente joven, sigue funcionado y Activision tiene claro que va a seguir explotándola.

Los usuarios activos mensuales de las franquicias ‘Call of Duty’ han aumentado un 40% interanual en este primer cuarto de año (recientemente supimos que la saga ha vendido más de 400 millones de juegos). ‘Call of Duty Mobile’ ha sido todo un pelotazo para la compañía, no solo por su rendimiento en Occidente, sino por su lanzamiento en China, lo que ha conseguido traer a «decenas de millones» de nuevos jugadores.

