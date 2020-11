Tendremos Visión y Bruja Escarlata en enero: Disney+ anuncia la fecha de estreno de ‘WandaVision’

Con un somero teaser, desde su cuenta de Twitter Disney+ ha anunciado la fecha de emisión de ‘WandaVision’, su homenaje a la Edad de Oro de la televisión norteamericana protagonizada por dos de los Vengadores más singulares de Marvel. Será el 15 de enero cuando la serie llegue a Disney+, con algo de retraso sobre la fecha que se barajaba antes de la pandemia, que era otoño de este mismo año.

Se pondrá así punto y final a todo un año de sequía de producciones Marvel en cine y televisión. Tras ‘Endgame‘ y la pequeña coda que supuso ‘Spider-Man: Lejos de casa‘, los fans deseaban ver cómo continuaba el impecable arranque de toda una década de la nueva etapa audiovisual de Marvel. La llegada de la pandemia y los consiguientes retrasos no solo han acabado mandando a películas como ‘Viuda negra’ a 2021, sino que las series previstas para Disney+ también se han visto retrasadas.

A new era arrives. Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35

— Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2020