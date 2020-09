Tesla Model S Plaid: triple motor con 1.100 caballos, 321 km/h y aceleración de 0 a 100 en menos de dos segundos

Hoy ha sido el Battery Day de Tesla, un evento anual en el que aprovechan para presentar algunas de las novedades en las que han estado trabajando últimamente. Además de nuevas tecnologías en la fabricación de sus baterías, Tesla ha dado a conocer la nueva versión del Tesla Model S, la versión ‘Plaid’. Este nuevo coche consigue el mayor rendimiento de todos, con una bestial aceleración de 0 a 100 en menos de dos segundos y velocidad máxima de 321 km/h.

Lo cierto es que ya en 2019 Tesla dejó ver un prototipo en vídeo en el que se mostraba un coche con tracción en las cuatro ruedas de triple motor que conseguía en el circuito de Laguna seca un tiempo de 1:36 minutos. Según ha indicado Elon Musk durante el evento de hoy, esa cifra se ha reducido a 1:30,3 minutos. Creen que podría bajar aún más para convertirse en vehículo de producción en masa más rápido del mundo.

The only thing more insane than Ludicrous is Plaid.

Arrives late 2021

— Tesla (@Tesla) September 22, 2020