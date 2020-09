‘The Mandalorian’ confirma la fecha de su regreso: esto es todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de ‘Star Wars’ en Disney+

El gran éxito sorpresa de Disney+, que triunfó a nivel internacional cuando la plataforma aún no había llegado a Europa y que convirtió al Niño -más conocido como Baby Yoda- en una sensación internáutica en los inocentes tiempos pre-pandemia, ha anunciado la fecha de su esperada segunda temporada: 30 de octubre es la fecha prevista para el regreso de Mando, Cara y el resto del equipo. A poco menos de dos meses antes del estreno, sabemos poco de esta nueva temporada. Pero algo sabemos.

Hemos recopilado todos los datos técnicos, argumentales y de equipo que tenemos sobre la serie, que aunque ya no tiene el factor sorpresa de su lado, no deja de ser uno de los platos fuertes de una plataforma cuyas previsiones para 2020, con el retraso del estreno de varias series del MCU, han cambiado de forma vertiginosa. Pero Mando siempre es alguien en quien confiar.

