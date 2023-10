‘The Marvels’ está a las puertas de ser el primer desastre financiero del MCU. Las señales llevaban ahí meses

La noticia ha caído a plomo sobre los fans de Marvel: la próxima película de MCU arroja unas previsiones de taquilla bajísimas, y podría ser el primer fracaso financiero en su larga y exitosa trayectoria. Pero no es un vaticinio que salga de la nada: desde que empezó el rodaje estamos percibiendo señales que transmiten no muy buenas vibraciones. Desgranamos los motivos por los que ‘The Marvels’ podría ser un auténtico desastre para Marvel y Disney.

Las Marvel no vuelan. De acuerdo con las proyecciones de Box Office Pro, la película podría recaudar entre 50 y 75 millones de dólares en su primer fin de semana, para alcanzar una recaudación total que oscilaría entre 121 y 189 millones. Una cantidad inferior a la de la propia ‘Capitana Marvel‘, y desde luego bajísima para una producción cuyo presupuesto podría estar en torno a los 275 millones de dólares.

Pocas preventas. Estos datos proceden en buena parte de los flojos datos de preventa de entradas. En el caso de ‘The Marvels’, están de momento en un 69% por debajo de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3‘, un 72% menos que ‘Quantumania‘ y un 42% por debajo de ‘Eternals‘, que ya se consideró un aviso de descalabro considerable para Marvel, como demuestra el hecho de que de momento nadie haya vuelto a oír hablar de sus personajes. Perspectivas muy endebles para una película que se estima que necesita recaudar nada menos que 680 millones de dólares para empezar a recuperar su presupuesto.

La Marvel agotada. Se ha hablado largo y tendido del ya muy certificado (y extenso) proceso de agotamiento paulatino que arrastra Marvel desde, aproximadamente, ‘Endgame‘. Desde entonces ha tenido indiscutibles éxitos de taquilla y la marca sigue teniendo fuerza, pero está claro que no ha sido capaz de plantear personajes icónicos tan potentes como los que conformaban los primeros Vengadores ni un evento del calibre de las Gemas del Infinito. Y aunque el Multiverso ha dado unas cuantas alegrías a los fans, la impresión generalizada es que se repiten esquemas de modo alarmante.

La huelga en Hollywood arrasa. Las dos huelgas que han azotado Hollywood en los últimos meses han tenido un efecto devastador en los planes de muchas majors, entre ellas Disney. La de actores, aún activa y sin visos de concluir a corto plazo por la falta de acuerdos entre las partes, va a impedir que las actrices promocionen la película, algo catastrófico en una producción de estas características, tan necesitada de que actores y equipo comuniquen su química al público y generen titulares (a ‘Barbie‘, por ejemplo, ese tipo de material le sentó estupendamente).

La imagen de Marvel no es la mejor. La huelga ha tenido un inesperado efecto adicional, aparte del logístico, y es caer como un peso muerto sobre el prestigio de las majors, cuyas espeluznantes maniobras para ganar dinero sin rendir cuentas con sus fuerzas creativas ha quedado bien a la vista. Entre las que afectan a Disney está su sistema de escritura de guiones, que la lleva a rodar sin guiones acabados (algo que denunció en su día Anna Boden, codirectora de ‘Capitana Marvel’, y que ha quedado bien patente en la desastrosa ‘Invasión Secreta’). Esto ya es de dominio público, y puede disuadir a muchos espectadores de ir al cine.

Nadie parece haber estado cómodo en ese rodaje. Buena parte de los éxitos de Marvel proceden de cómo se entienden entre sí y lo cómodos que están los miembros del equipo, algo que a veces se complica cuando toda la labor interpretativa consite en dar saltos delante de una pantalla verde. Pero en el caso de ‘The Marvels’, la cosa parece hacer ido a más: a los eternos rumores de que Brie Larson se ha enemistado con medio equipo se suma la sensación de que la directora, Nia DaCosta, no estaba en su mejor momento. En una entrevista con Vanity Fair, confesó que no paraba de enviar mensajes a Destin Daniel Cretton, director de ‘Shang-Chi’ para transmitirle su agobio y desconfianza.

En algún momento tiene que llegar el primer fracaso. Aunque el MCU no cuenta aún con ningún estrepitoso pinchazo (algo de lo que DC, desde luego, no puede presumir), películas como ‘Eternals’ o ‘Quantumania’ han servido como avisos de que, con toda lógica, Marvel no es infalible. Y aunque no se tienen datos de audiencia, se intuye que series como ‘Invasión secreta’ o ‘She-Hulk’ no han tenido la audiencia que en su momento tuvieron producciones como ‘Wandavision’. Por eso, ‘The Marvels’ podría ser una película-bisagra, la inauguración de una fase más oscura (en taquilla) para la poderosa Marvel.

Cabecera: Disney

En Xataka | Hemos analizado las puntuaciones de las películas de Marvel y DC para resolver el dilema: qué franquicia gusta más

En Xataka | ‘Spider-Man’: dónde y en qué orden ver las películas y las series del personaje de Marvel