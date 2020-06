The Sero, el televisor vertical de Samsung, llega a España: precio y disponibilidad oficiales

En abril del año pasado Samsung lanzó una televisión que poco o nada tenía que ver con las televisiones convencionales de toda al vida: The Sero. Es, ni más ni menos, que una televisión que puede pivotar para ponerse en formato vertical y, teóricamente, mejorar la visualización del contenido grabado con el móvil. Finalmente, este peculiar dispositivo ha aterrizado en España, donde ya se puede comprar en la web oficial de Samsung por 1.499 euros.

Se trata de un televisor con un panel QLED de 43 pulgadas con resolución 3.840 x 2.160 píxeles, aunque sin lugar a dudas lo más llamativo está en su sistema rotatorio. La idea es que el usuario pueda reproducir en la pantalla el contenido de su móvil, ya sean aplicaciones tipo timeline como Twitter o Instagram o vídeos de TikTok, sin bandas negras y a tamaño completo. De hecho, Samsung afirma que The Sero «está pensado especialmente para las necesidades de milleniales y Generación Z».

La tele que gira

The Sero (que significa «vertical» en coreano, por cierto) es un televisor con marcos reducidos que se puede controlar por voz o con el móvil. De hecho, el móvil juega un papel fundamental ya que desde él emitiremos gran parte del contenido en vertical (véase TikTok o Instagram) usando la función Tap View. Por ejemplo, si ponemos un vídeo en YouTube y no lo ampliamos a pantalla completa, The Sero estará en formato vertical. Si ponemos el vídeo a pantalla completa, The Sero girará para ponerse en horizontal.

En cuanto a especificaciones técnicas, el televisor tiene una pantalla QLED de 43 pulgadas (108 centímetros) con resolución 3.840 x 2.160 píxeles. Es compatible con Quantum HDR, HDR10+ y HLF y cuenta con Supreme UHD Dimming. El sonido queda en manos de un sistema 4.1 con altavoces de 60W con Dolby Digital Plus.

Evidentemente, es Smart TV gracias a Tizen. Así pues, funciona con Google Assistant, Alexa y Bibxy, el asistente inteligente de Samsung. Se podrá conectar a internet gracias al sistema WiFi 5 integrado en el mismo. Y hablando de conectividad, tiene tres puertos HDMI, dos USB, entrada RF, puerto CI, HDMI A, conexión rápida HDMI y Bluetoth 4.2.

En su conjunto, el televisor tiene unas dimensiones de 564,7 x 1.200 x 327 mm con la peana puesta. Sin ella, el grosor se reduce a 83,4 mm. En lo referente al peso, 26 kilos sin peana y 33,3 kilos con peana.

Precio y disponibilidad oficiales de The Sero

Aunque The Sero es el producto más peculiar, lo cierto es que no viene solo. Aprovechando el lanzamiento de su tele vertical, Samsung ha traído al mercado español las nuevas versiones de The Frame (la tele con forma de cuadro) y The Serif (el televisor con forma de pizarra). The Sero solo está disponible en un único tamaño, mientras que las otras dos se podrán conseguir con diferentes diagonales. A continuación exponemos todos los precios.