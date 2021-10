The Star es un gran (y caro) proyecto de llamativo diseño que destaca por su propósito: ser un «edificio antipandemia»

The Star es un gran (y caro) proyecto de llamativo diseño que...

Pocas cosas han quedado tal cual estaban antes de la pandemia en nuestro día a día hablando de costumbres como hacer cola o comprar, o bien actividades como ir a clase, al cine o a un espectáculo. El azote del coronavirus ha condicionado muchos aspectos del día a día e incluso parece que también condicione las nuevas edificaciones, al menos en relación a este curioso proyecto de edificio en Los Ángeles.

Se rata de el Star, un futuro edificio de oficinas de la mano del estudio MAD Architects que a primera vista destaca por su forma. El estudio explica que se ha inspirado en las curvas que dibujan algunos iconos de la ciudad, como el observatorio Griffith (el de ‘La la Land’) o el edificio de Capitol Records, aunque lo llamativo es que está pensado para la vida durante futuras pandemias.

La ventilación es la clave

Lo que parece más una nave espacial que una construcción para vivir y trabajar en tierra firme es un proyecto de dicho estudio chino de arquitectos que ya cuenta con el llamativo edificio del Museo Lucas de arte narrativo, bautizado así en honor a su fundador, el director de ‘Star Wars’. Otro diseño que también destaca por lo llamativo y distinto que es, igualmente con las curvaturas como punto diferencial de su estética y estructura.

Star, por su parte, es un proyecto de 500 millones de dólares en plena Sunset Boulevard. El edificio ya tiene un nombre totalmente cinematográfico y además en cierto modo emula lo que podría ser un atardecer con esa forma circular, así que todo encaja.

Pero más allá de los millones y las formas, lo que también llama la atención es el enfoque de «edificio antipandemia» que se le da. ¿Qué significa esto? Que, pensado para llenarse de oficinas como explican en LA Times, Star está diseñado con la idea de que la ventilación nunca falte y que sean oficinas aptas para el trabajo manteniendo las normas preventivas que aún debemos cumplir en espacios cerrados compartidos.

Como añaden en NBC, el proyecto fue diseñado para cumplir con estas necesidades. Dispone un ascensor externo funicular para hasta 30 personas, de varias terrazas grandes en niveles intermedios y de un diseño totalmente abierto, algo que tenía como requisito claro su arquitecto, Ma Yansong.

De ahí que, por decirlo de algún modo, el coronavirus haya ayudado a modelar la estructura de este edificio que además pretende aprovechar al máximo la luz natural. Constará de 22 pisos y la idea es que haya espacios para tomarse descansos sin tener que sumirse en el habitual tráfico de la popular avenida y sin que la distancia de seguridad o la falta de ventilación sean un problema.

Como estamos viendo en edificios y proyectos nuevos como el «bosque vertical» o la torre Tao Zhu Yin Yuan en Taipei, Star también tiene cierta «inyección de verde». Contará con varios jardines en varios niveles (pisos 10 y 17) y un jardín a pie de calle, con plantas que van desde árboles hasta plantas como lavanda. Y en teoría con vistas al mar y a la montaña, según muestran.

Un giro de guion en Los Ángeles gracias al streaming

Además de la influencia de la pandemia en los planos de Star, la idea de que sea un edificio de oficinas y no tanto de viviendas no es casual ni mucho menos. Explicaban también en LA Times que el tremendo ascenso de los servicios de streaming (que incluso ha desplazado a las redes p2p) ha hecho que la meca del cine sea un mercado de edificios de oficinas en efervescencia. La torre Epic, alquilada por Netflix, o el complejo On Vine son ejemplos de ello, a los que se sumará (si todo avanza) Star.

Pese a la actual lucha contra los contagios, el teletrabajo no parece casar con todas las multinacionales ubicadas en Estados Unidos como vimos con los planes de Google o las supuestas decisiones de Apple. Y la idea con Star está justamente en esta línea y no tanto en la de las grandes tecnológicas que están apostando más por el teletrabajo, es decir, que los trabajadores vayan a las oficinas y que el riesgo o miedo al contagio no sea un problema.

Que el Star se complete dependerá de que las autoridades de la ciudad aprueben el proyecto, que se ubicaría entre el motel Hollywood Palms Inn y un pequeño centro comercial. Veremos si se construye y si finalmente es útil para reducir contagios (de lo que sea). Suponemos que, entre tanto diseño moderno y grandes ventanales, también habrá bastantes dispensadores de gel hidroalcohólico.

Imágenes | MAD