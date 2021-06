‘The War of the Rohirrim’ es la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’: Warner ahondará en el Abismo de Helm en formato anime

‘The War of the Rohirrim’ es la nueva película de ‘El Señor...

‘El Señor de los Anillos’ es una de las franquicias más jugosas del cine. La creación de Tolkien ha dado para tres películas de alcance mundial (seis si contamos ‘El Hobbit’) y Warner Bros no parece estar dispuesta a querer dejar de explotarla. A falta de que Amazon de más detalles sobre la serie que tiene entre manos, la productora estadounidense ha anunciado la nueva película de la saga: ‘The War of the Rohirrim‘.

Será una precuela de las tres películas originales dirigidas por Peter Jackson y, curiosamente, no será con actores reales, sino un anime. La producción queda en manos de Warner y New Line Cinema, mientras que Kenji Kamiyama (director de ‘Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’) se encargará de la dirección y Philippa Boyens (guionista de la trilogía de ESDLA junto a Jackson y Walsh) será consultora del proyecto.

La historia de Helm Hammerhand

New Line ha confirmado el proyecto a través de Deadline. En la revista estadounidense han asegurado que la animación será realizada por Sola Entertainment (‘Blade Runner: Black Lotus’), en cuya web podemos acceder a más información. Sola Entertainment explica que el director será Kenji Kamiyama, que los guionistas serán Jeffrey Addiss y Will Matthews (‘Toda una vida en un año’, ‘Cristal oscuro: la era de la resistencia’) y que será un largometraje de animación.

La película contará la historia de Helm Hammerhand, el noveno rey de Rohan, y está fechada 250 años que la trilogía original

La película contará la historia de Helm Hammerhand, el noveno rey de Rohan y el final de la primera línea de sus reyes. Este combatió en la Guerra con los Dunlendings, que intentaron hacerse con el gobierno de Rohan, y de él se dice que no usaba armas, sino que peleaba con sus puños. Según Deadline, la película «ampliará la historia no contada detrás de la fortaleza del Abismo de Helm, profundizando en la vida y los tiempos empapados de sangre de Hammerhand. Transcurrirá 250 años antes que la trilogía original.

Por el momento no hay más información más allá de la imagen que encabeza el artículo. Habrá que ver a qué se refieren New Line y Warner Bros con «anime», aunque viendo quién es el director es posible hacerse una idea. Tampoco hay una fecha de estreno confirmada, sino que solamente sabemos que actualmente se encuentra en producción. Habrá que esperar.

