TikTok llega a las televisiones LG: tras conquistar los móviles, la red social va a por el salón

Hace algo menos de un año TikTok hizo un movimiento de lo más peculiar. A pesar de ser una red social enfocada al vídeo en formato eminentemente vertical, lanzó una aplicación para televisores Samsung. Curioso, sobre todo teniendo en cuenta que salvo The Sero, todos los televisores son horizontales.

A nivel global, Samsung encabeza el ranking de las marcas de televisiones más vendidas con un 32% de cuota de mercado. La segunda posición es de LG, que se queda con un 19,2%. Precisamente por eso no es extraño que tras lanzar su app para televisiones Samsung, ahora sean sus homólogas de LG las que la reciban.

TikTok llega a los televisores LG

Según ha informado la compañía, la aplicación de TikTok estará disponible en los modelos de 2020 y 2021, que son aquellos que cuentan con webOS 5.0 y webOS 6.0. La app llegó con una actualización de firmware desplegada el 7 de octubre y desde LG señalan que también llegará a los modelos de 2019 «en los próximos meses».

Desgraciadamente, LG no ha especificado en qué países estará disponible la app. A título personal, puedo confirmar que en un televisor LG OLED CX 55» actualizado a la última versión todavía no está disponible. Cabe destacar que TikTok también está disponible en Android TV y Fire TV, aunque no en todos los países.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué TikTok está lanzando aplicaciones para televisiones? Después de todo, es una app pensada y diseñada cien por cien para el móvil, en tanto que este factor forma permite consumir contenido en vertical y hacer scroll rápidamente, algo que los televisores no.

La respuesta es relativamente sencilla: ampliar su audiencia y permitir que, como si de YouTube se tratase, se pueda ver contenido con más personas a la vez. Según la propia compañía, TikTok tiene mil millones de usuarios activos mensuales, una cifra significativa si tenemos en cuenta que es similar a la de Instagram y la mitad que la de WhatsApp.