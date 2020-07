TikTok provoca una subida del 50% en el valor de una criptomoneda: la volatilidad por bandera

Los retos de TikTok se han convertido en una de las características diferenciales de esta red social, pero precisamente uno de esos retos ha provocado algo singular: la subida de la criptodivisa Dogecoin en un 50% de la noche a la mañana.

Dogecoin es una criptomoneda muy peculiar, creada básicamente como una parodia de un segmento volátil hasta el extremo y que para muchos es pura especulación. Aunque se creara casi en modo de broma, Dogecoin ha acabado convirtiéndose en una criptodivisa bastante famosa, y en las últimas horas ha tenido una subida espectacular que se debe a su impulso desde la red social TikTok.

Como indican en Cointelegraph, los propios responsables de esta criptodivisa, también conocida como DOGE, iniciaron una campaña con vídeos virales en TikTok que animaban a impulsar la valoración de la moneda a través de la actividad de los usuarios de TikTok, que respondieron al reto #dogecointiktokchallenge.

El vulmen de compras se incrementó en más de un 2.000% y servicios como Google Trends confirmaron el interés repentino por una criptodivisa que antes de la campaña se situaba en un valor de 0,0024 dólares por DOGE y que ahora ronda los 0,0043, aunque ha llegado a los 0,0053.

La subida es espectacular y de hecho es el valor más alto de la moneda desde octubre de 2018, pero para los responsables de su creación el fenómeno es incluso preocupante: «sed conscientes de las intenciones que tiene la gente cuando os impulsa a comprar cosas», advertían en Twitter. «Elegid por vosotros mismos, no os subáis al carro del FOMO de otros o a la manipulación. Tened cuidado. Sed inteligentes».

Be mindful of the intentions people have when they direct you to buy things. None of them are in the spot to be financially advising.

Make choices right for you, do not ride other peoples FOMO or manipulation.

Stay safe. Be smart.

❤️ #dogecoin

— Dogecoin (@dogecoin) July 8, 2020