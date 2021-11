Tim Cook compara el ‘sideloading’ de Android con ir en un coche sin airbag ni cinturón de seguridad

Una de las grandes diferencias entre las dos grandes plataformas móviles de esta era es que Android permite hacer ‘sideloading’ y iOS no. ¿Qué es el sideloading? Pues ni más ni menos que poder instalar aplicaciones de forma oficiosa (normalmente con los llamados APK, los paquetes autocontenidos con la aplicación preparada para ser instalada), sin pasar por la tienda de aplicaciones de Google.

En Apple nunca han permitido algo así, y ahora Tim Cook deja claro lo que piensa del sideloading: «si eso es importante para ti, deberías comprar un móvil Android». No solo eso: para el CEO de Apple el sideloading de Android es «como si un fabricante de coches le dijera a un cliente que no pusiera airbags y cinturones de seguridad en el coche».

Las declaraciones de Tim Cook se produjeron en el evento ‘DealBook’ organizado por The New York Times en el que partició Tim Cook, CEO de Apple.

En ese evento un entrevistador le preguntó a Cook por el ‘sideloading’. Apple jamás lo ha permitdo en iOS, y de hecho precisamente los procesos de ‘jailbreak’ para esta plataforma permitían eso, instalar paquetes IPA similares a los APK de Android. Para Cook eso es un riesgo claro:

«Creo que la gente tiene esa opción hoy en día, y si quieres hacer sideload, puedes comprar un teléfono Android. Esa opción existe cuando vas a la tienda del operador. Si eso es importante para ti, entonces debes comprar un teléfono Android. Desde nuestro punto de vista, sería como si yo fuera un fabricante de automóviles que le dijera [a un cliente] que no pusiera airbags y cinturones de seguridad en el coche. Nunca se le ocurriría hacerlo en los tiempos que corren. Es demasiado arriesgado hacerlo. Y así no sería un iPhone si no maximizara la seguridad y la privacidad».