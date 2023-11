“Tim Cook no estará contento”: Carl Pei anuncia que el Nothing Phone 2 será compatible con iMessage (sin el aval de Apple)

“Tim Cook no estará contento”: Carl Pei anuncia que el Nothing Phone...

Nothing ha anunciado que el Nothing Phone 2 será compatible con iMessage desde el viernes 17 de noviembre. Y no, Apple no ha abrazado la interoperabilidad de la plataforma de mensajería que, según documentos de la batalla judicial con Epic, decidió mantener cerrada para evitar que algunos de sus usuarios acabaran pasándose a Android.

Esta novedad tampoco ha sido impulsada por la Comisión Europea ―aunque por estos días está evaluando si incluir el servicio dentro de la Ley de Mercados Digitales (DMA)―. La realidad es que la compañía fundada por Carl Pei ha puesto en marcha una metodología propia para llevar iMessage a su teléfono móvil insignia.

Nothing lleva iMessage al Nothing Phone 2

“Tim Cook no estará contento”, dice el propio Pei en un vídeo donde explica algunos detalles de este movimiento ideado para “romper las barreras” que separan a los usuarios de iOS y Android. Este escenario, quizá, puede entenderse mejor en Estados Unidos, donde las aplicaciones como WhatsApp no son tan populares.

Los estadounidenses utilizan principalmente las aplicaciones de mensajes integradas en sus dispositivos móviles. En este sentido, cuando hay interacción entre usuarios de iOS y Android se pierden funciones por el camino. En la ventana de chat del iPhone, por ejemplo, los mensajes de otra plataforma aparecen en burbujas de color verde.

Nothing promete cerrar esta brecha, pero la propuesta que hace la compañía británica tiene algunos matices que es preciso señalar. En primer lugar, como decimos, su esquema no tiene el aval de Apple y utiliza una aplicación específica llamada Nothing Chats para permitir esta compatibilidad entre plataformas.

Nothing Chats, a su vez, está basada en la aplicación Sunbird, un servicio que actúa como intermediario. Entonces, si tienes un Nothing Phone 2 deberán iniciar sesión en con tus credenciales de iCloud en Nothing Chats, y Sunbird guardará tus credenciales “como un token” en una base de datos que, prometen, progeida bajo cifrado.

Según ha explicado la responsable de relaciones públicas de Nothing a The Verge, la arquitectura de Sunbird se sirve de ordenadores Mac Mini en Estados Unidos y Europa para hacer funcionar el servicio. Y, según la página de Nothing: “los mensajes no se almacenan en los servidores de Sunbird y solo están activos en el dispositivo”.

Ahora bien, no todas las características de iMessage estarán disponibles en Nothing Chat, al menos de momento. El día de su lanzamiento llegará con la posibilidad de enviar mensajes, participar de chats grupales, ver la leyenda «escribiendo», enviar de archivos en alta resolución y enviar de notas de voz. Las confirmación de mensaje leídos, las reacciones y las respuestas llegarán “pronto”.

Estamos frente a una apuesta, por lo menos, arriesgada de Nothing. Tendremos que esperar para conocer la reacción de Apple, que hasta el momento no se ha manifestado públicamente. Además, tampoco sabemos si tomará algún tipo de medida al respecto.

A nivel de privacidad tendremos que tener en cuenta que estaremos utilizando un servicio que actuará como intermediario para permitir la compatibilidad entre plataformas de mensajería. Y, por lo tanto, estamos hablando de una posibilidad no oficial dado que iMessage para Apple sigue siendo una plataforma cerrada a los dispositivos de su ecosistema.

