Todo lo que hay tras Idle Supermarket Tycoon, el juego inspirado en Mercadona que ha llegado a ser Top 1 en Estados Unidos

Todo comenzó con dos primos que vivían en Murcia y tenían algo en común: pasión por los videojuegos. Aunque siempre les había rondado la idea de montar una empresa para crear sus propios juegos en aquel momento no era tan fácil: la industria giraba en torno al formato físico y si no eras ya un peso pesado no ibas a ninguna parte. La situación cambió con la aparición de los smartphones, al menos para Francisco José Martínez y Zacarías Gómez, los fundadores de Codigames.

Codigames es un estudio que se centra en videojuegos para móviles, con éxitos como Idle Theme Park Tycoon, Idle Airport Tycoon y el gran exitazo Idle Supermarket Tycoon.

Los estudios españoles cada vez se están haciendo un hueco más grande en el escenario internacional. Si hace un tiempo atrás hablamos sobre GRIS, de Nomada Studio en Barcelona, esta vez hemos visitado las oficinas de Codigames en Valencia: una start-up fundada en 2013 por estos dos murcianos, que recientemente han recomprado sus participaciones de la misma.

Durante las últimas décadas la industria del videojuego giraba en torno al formato físico. Ahora, la llegada de los servicios de streaming, las versiones digitales y los teléfonos móviles han cambiado las tornas. Acabando 2019, los juegos para móviles han compuesto un 45% del mercado global de juegos, según el estudio realizado por Newzoo. Ahí es donde entran empresas como Codigames, emprendedores que han aprendido a adaptarse a esta nueva generación de jugadores.

10 millones de descargas y Top 1 en Estados Unidos

El pasado mayo de 2019 podíamos ver cómo este juego centrado en ser dueño de un supermercado alcanzaba el primer puesto en el top de Estados Unidos en juegos de estrategia para móviles, superando juegos como Clash Royale o Clash of Clans.

EUFORIA. Ni pensábamos en @codigames ser TOP 1 USA en estrategia con #IdleSupermarketTycoon. GRACIAS por las palabras bonitas, las descargas recientes, los MP (intento responder todo) , los consejos y, en general, por el apoyo al desarrollo español, ávido de noticias guays. pic.twitter.com/zDeVUIXHRh — Sergio Melero (@Sermella) May 2, 2019

Para quien no lo conozca, Idle Supermarket Tycoon es un juego de móvil que se centra en hacerte millonario con tu supermercado. Pasas diferentes niveles en los que debes ir contratando cajeros, mejorando las secciones y haciendo crecer tu negocio en general.

“El promotor de todo esto es Juan Roig, presidente de Mercadona y uno de nuestros socios”, nos explica Francisco José Martínez, “pensábamos que podía tener sentido crear tu propio supermercado y hacerte rico con ese negocio”.

Lanzadera, incubadora impulsada por Juan Roig, fue la que en 2013 seleccionó a Codigames como uno de los proyectos ganadores y financió la start-up con su vehículo inversor, Angels.

Inspirándose en Mercadona, combinaron el género idle, que es un estilo de juego en el que simplemente dejas que el juego se desarrolle mediante la espera, con el Tycoon, pura estrategia económica.

Francisco nos explica que no fue cosa de un día, tuvieron que pasar por varios ensayo y error para llegar a la experiencia final del juego: “Antes del supermarket, nuestro primer Idle trataba de una gestión de granjas, menos realista. Fuimos acercándonos más al género Tycoon y vimos que nadie estaba trabajando esa dinámica. Cuanto más nos acercábamos a experiencias de ese estilo, más simulación, más negocio, situaciones relativamente creíbles, sin añadir mucha complejidad, porque es un juego móvil, tenían mejor resultado que los anteriores”.

Codigames comenzó con dos personas en 2013, ahora cuenta con una plantilla de 30 empleados

Francisco y Zacarías son de Murcia y han crecido juntos. Por un lado, Francisco supo que quería hacer videojuegos desde que tenía 9 años, cuando le regalaron su primer ordenador y aprendió a programar. Trasteaba con diferentes programas, como el RPG-maker, o aprendiendo a hacer juegos en un navegador. Por otro, Zacarías tenía un lado más artístico. Estudió aplicación de informática y estuvo trabajando en una consultoría, pero pronto vio que no le apasionaba.

«Cuando creamos Codigames teníamos muy claro que queríamos tener una empresa de videojuegos que fuese referencia a nivel nacional e internacional», nos cuenta Francisco en sus oficinas de Valencia, «entramos en Lanzadera en 2013, la primera edición, después de terminar allí recibimos inversión por parte de su vehículo; había entendimiento y nos permitía dar el siguiente paso a nivel de equipo y de poder hacer varios proyectos en paralelo. Esa ronda de inversión nos permitió crecer en equipo y ser capaces de desarrollar varios títulos. En la primera ronda hicimos Empire of Sun, que fue con Lanzadera, y luego hicimos Dungeon Legends que fue el siguiente gran éxito, que superamos el millón en facturación con ese proyecto».

Codigames ha hecho más de 20 prototipos de videojuegos en su recorrido. Francisco nos hace ahínco en que el ADN de la compañía, su forma de entender el éxito, es «no hacer el clásico crecimiento en vertical donde se concentran todos los recursos en un próximo proyecto y cuando no te funcione pues cierras la empresa, sino crecer horizontalmente». Por ello, aunque Idle Supermarket Tycoon haya sido todo un éxito, no dejan de poner el foco en seguir especializándose a crear más juegos.

Ahora mismo Codigames se compone de 30 empleados y cerraron el año 2018 con 1.600.000 euros de facturación, con un resultado neto de 500.000 euros, primer año que han conseguido llegar al break even (es decir, beneficios rentables). Pero no todo ha sido fácil hasta ahora: «Sí que es cierto que en 2017 no fuimos capaces de lanzar prácticamente nada, lanzamos uno al terminar el año pero no había recorrido casi y eso supuso tensiones que fuimos capaces de superar, después de cambiar cosas para que no volviese a ocurrir».

En 2017, según el Registro Mercantil, obtuvieron 614.000 euros en facturación, y -453.000 euros en pérdidas: «Para nosotros era fundamental que fuésemos capaces de lanzar varios proyectos en un año y de que eso ocurra siempre. Ese es uno de los motivos por los que nos movimos a este tipo de juegos que estamos haciendo ahora».

Este último año se les dio la oportunidad a los dos de recomprar la compañía y después de una reflexión personal decidieron hacerlo. A pesar de tener potenciales compradores, prefirieron seguir apostando por la empresa que habían fundado.

Los juegos para móviles se están haciendo cada vez un hueco más grande en la industria

Francisco y Zacarías tenían muy claro desde el inicio que querían centrarse en el mercado extranjero para sus juegos. “Nuestros productos tienen sentido de una forma global”, nos cuenta Francisco en sus oficinas en Valencia, “el mercado aquí en España es difícil para este tipo de experiencia mobile y free to play, siempre pongo el ejemplo de cuando quisieron poner Whatsapp por un euro, casi salimos a la calle de la indignación, por una aplicación que realmente usamos todos los días para comunicarnos con el mundo”.

Su principal objetivo son países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia. También lanzan los juegos en España, obviamente, pero les supone tan solo un 2% o 3% en su cuenta de resultado.

Como dijimos antes, acabando 2019, los juegos para móviles han supuesto un 45% del mercado global de juegos. Los smartphone y el acceso a Internet cada vez son cosas más generalizadas a nivel global, pero ya en 2018 se podía advertir que muchos de esos jugadores o bien no podían gastar dinero en juegos para el móvil o no estaban acostumbrados a hacerlo. Francisco nos explica, desde su experiencia, que por sus datos ven que zonas como Estados Unidos o el norte de Europa tienen un mercado más maduro en este campo y están más acostumbrados a invertir dinero en juegos para móviles.

Por eso los anuncios que están incorporados dentro del juego son tan importantes. Los jugadores no pagan con dinero, sino con “su tiempo”.

“Nosotros al final lo que buscamos es jugadores que disfruten del juego y tengan buena retención, ese es nuestro pilar base. Si el jugador al final disfruta del juego aporta tanto viendo vídeos como haciendo una mini-transacción”.

Aseguran que no buscan ningún jugador en concreto, pero sí que lo más importante para ellos es la retención, el tiempo que pasa el jugador en la aplicación, incluso por encima de que el jugador haga mini-transacciones o consuma muchos vídeos de publicidad: “Por uso hay más jugadores que usan los vídeos antes que el micropago, y los ingresos que se generan entre ambos es muy parecido, siendo el micropago un poco por encima de los vídeos. Nuestra política con los vídeos o con la publicidad no es que sea intrusiva sino que tú decides si quieres verlo o no, tratamos de hacer que sea una experiencia satisfactoria que quieras jugar a lo largo del tiempo y puedas decidir correr más o menos dentro del juego.”

“Nuestra ambición es básicamente crear una experiencia que dure varios años, como en el caso de Idle Supermarket Tycoon o el Theme Park. Son juegos que son de sesiones cortas y eso se puede adaptar a la rutina o al nivel de juego que quiera tener cada uno, que sean experiencias a largo plazo.”

El futuro de Codigames

La oficina de Codigames en Valencia

Una vez que te haces un hueco dentro de la industria, ¿ahora qué? Zacarías y Francisco lo tienen muy claro: seguir manteniendo el foco en juegos para móviles exclusivamente y ser referentes dentro del sector. «Es fácil desviarse e intentar pasarse a hacer juegos de consolas o de otro formato, pero mi aprendizaje a nivel de empresa es que mantener el foco optimiza todo el conocimiento que tienes», nos cuenta Francisco, «al final la reflexión que hacemos es que es una cuestión de reutilización de recursos, conocimiento y esfuerzo, para nosotros el mobile es una experiencia completamente diferente a las consolas, y estamos encantados con el desafío que tenemos aquí delante. Hemos conseguido grandes hitos pero todavía tenemos mucho más que ofrecer y muchos más hitos que conseguir».

«A nivel de mercado tenemos muy claro que hoy no es el momento y a corto plazo no será ese momento. A largo plazo nunca se sabe y en este negocio la clave es mantener ese foco y esos recursos en seguir mejorando los juegos que tenemos y seguir aportando en este género».

Zacarías añade además que, como hasta ahora, el foco seguirá siendo occidente, pero principalmente Estados Unidos: «Cuando explotó el juego, Idel Supermarket Tycoon, nuestro foco siempre estuvo ahí. Los juegos están pensados para el mercado estadounidense, británico, canadiense… España no tiene la misma magnitud que genera Estados Unidos, simplemente es un tema de priorizar, ¿dónde es más rentable? También es una cuestión de tamaño de mercado. Aquí somos 40 millones de personas, y allí 300«.

¿Cuáles son los próximos proyectos después del éxito de Idle Supermarket Tycoon? Zacarías nos contesta: «No puedo decir mucho, pero son proyectos que siguen bastante en la línea de lo que hemos estado haciendo, un poco más innovadores. Siempre intentamos innovar en cada proyecto, pero nuestro foco son los juegos idle, y por ahí vamos».