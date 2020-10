Todo sobre el Segundo Dividendo Digital, el cambio de antenas, resintonización y el apagón de la TDT

Vamos a contarte todo lo que tienes que saber sobre el Segundo Dividendo Digital, que después de varios meses hablando sobre él y la resintonización de canales, todavía sigue sin haberse completado totalmente. Si estás cansado o cansada de oír hablar de esto y no sabes realmente ni qué es ni por qué se vuelve a hablar de ello meses después, aquí te lo vamos a explicar todo.

Vamos a empezar por lo básico, explicándote qué es exactamente el Segundo Dividendo Digital. Luego, pasaremos a contestar las preguntas más frecuentes relacionadas con el cambio de canales y con los inminentes cortes en las transmisiones de TDT en algunas provincias. Cortes que no deberían causar problemas, ya que se hacen después de haber dado tiempo a adaptar las antenas.

Qué es el Segundo Dividendo Digital

Se le llama Segundo Dividendo Digital al proceso que se está llevando a cabo para liberar la banda de 700 megahercios (MHz) del espectro radioeléctrico, tanto en España como en el resto de la Comunidad Europea. Explicándolo de forma simplificada, lo que se está haciendo es dejarle un sitio en el espectro radioeléctrico a las conexiones 5G.

Las frecuencias que se quieren liberar son esas entre los 694 y 790 MHz, que hasta ahora han estado ocupadas por varios canales de la TDT. Por eso, se ha tenido que iniciar un proceso para mover la señal de varios de estos canales, lo que implica que hemos tenido que resintonizar la TDT en todo el país. Con ello, se le ha dejado sitio libre a la conexión 5G, que así podrá ir implantándose con seguridad y sin ningún tipo de interferencias.

¿Y por qué no poner el 5G en otra frecuencia? Pues porque la idea es que toda Europa utilice el mismo espacio radioeléctrico para este tipo de conexión. De hecho, el Parlamento Europeo reguló este proceso en mayo de 2017, con la Decisión (UE) 2017/899 que le decía a los países miembros de la Unión Europea que tenían que dejar libre esas frecuencias concretas.

En España, el proceso de liberar las bandas para el 5G está prácticamente terminado, pero si ahora vuelven a salir algunos titulares es porque las últimas poblaciones están adaptando sus antenas, y porque ya ha empezado el apagón de la TDT en esas frecuencias. Este apagón, como te explicaremos después, se van a hacer de forma gradual.

Qué se gana con estos cambios

Lo que se está haciendo con el Segundo Dividendo Digital es terminar de preparar la infraestructura técnica para una implantación total del 5G, que tras muchos años de espera ya empieza a ser una realidad palpable, con operadores como Movistar trabajando en un rápido despliegue de esta tecnología, y cada vez más dispositivos móviles compatibles con ella.

El 5G es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica, el Internet que utilizan dispositivos como tu teléfono móvil para permitirte conectarte a la red en cualquier sitio. Su estándar oficial promete velocidades de conexión entre 10 y 20 veces más rápidas que las actuales.

Esto ya no sólo va a ser importante para el usuario de cara a contenidos en streaming o incluso plataformas de videojuegos remotos a los que juegas desde la nube. Además, también es una tecnología que promete revolucionar el Internet de las cosas, y todos esos dispositivos conectados que ahora tendrán un flujo de información muchísimo más potente y acelerado.

¿Es seguro el 5G?

Esta no es una pregunta que deberíamos meter en este artículo, pero como seguro que has escuchado todo tipo de rumores y teorías de la conspiración, merece la pena aclararlo. Y la respuesta es que el 5G es tan seguro como el resto de las ondas que estamos usando hoy en día. Tal y como explicamos en este artículo, aunque esta tecnología requiere del uso de nuevas estaciones y antenas, necesita niveles de energía menores que en el 4G que llevamos años usando.

Según la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP), una organización independiente reconocida por la OMS, el nivel máximo de rediofrecuencia al que una persona podría estar expuesta por el 5G es tan pequeño que no se han observado aumentos de temperatura. Y en la misma dirección apunta la FCC estadounidense, que no ha detectado ningún peligro potencial ni nada que debiera preocuparnos.

¿No habíamos resintonizado ya los canales?

Efectivamente, llevamos meses hablando sobre cómo resintonizar la TDT, concretamente desde septiembre de 2019. De hecho, la normativa inicial decía que la red debía estar ya libre antes del 30 de junio de este 2020 en toda la Unión Europea, pero finalmente no se ha llegado a tiempo y ha habido que prorrogar la fecha límite.

Lo que ha pasado para que el plazo no se cumpla es el COVID-19, que entre confinamientos e inseguridades, ha retrasado los procesos de puesta a punto de las antenas y liberación de la banda de 700 MHz. Por eso, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital decidió aplazar la fecha límite hasta finales del mes de octubre.

En la mayoría de municipios de casi todas las provincias españolas ya se han llevado a cabo los cambios pertinentes, aunque si miras la prensa regional, es posible que algunos municipios todavía no lo hayan hecho y tengan que hacerlo a lo largo de este octubre. En cualquiera de los casos, el proceso de liberación de las bandas está casi completado, y estamos ya entrando en la última fase, la del cese de emisiones de TDT en la frecuencia liberada.

Cuándo cesan las emisiones en cada comunidad

Durante todo este mes de octubre, tal y como leemos en la web oficial de la Televisión digital española de la que hemos sacado el mapa que ves arriba, se va a llevar a cabo el cese de emisiones simultáneas de la TDT en las frecuencias que han sido liberadas durante el Segundo Dividendo Digital.

Esto de las emisiones simultaneas quiere decir que mientras se llevaba a cabo el Segundo Dividendo Digital, las cadenas de televisión han estado emitiendo simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua. Y ahora, se hará un apagón de las frecuencias antiguas para pasar a emitir únicamente en las nuevas.

Las comunidades que aparecen en blanco son las que ya han finalizado el proceso, lo que quiere decir que ya se han hecho todos los cambios necesarios en las antenas, y que los canales de TDT ya han desaparecido de la frecuencia que utilizará el 5G. Los habitantes ya habrán resintonizado sus televisores, y si no, pues simplemente les habrán desaparecido algunos canales.

Las comunidades en verde tuvieron el apagón el 30 de septiembre, o concretamente en la noche entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Mientras, las comunidades en naranja tendrán el apagón en la noche del 6 al 6 de octubre. Y por último están las comunidades en amarillo, que harán el apagón en la noche del 13 al 14 de octubre.

Para cuando se realicen estos apagones, se tendrán que haber hecho los cambios pertinentes en las antenas comunitarias para poder resintonizar la TDT y seguir viendo los canales que desaparecen durante el apagón. Si no te queda claro cuándo tendrá lugar el apagón en tu ciudad, puedes mirarlo en este buscador oficial introduciendo tu código postal.

Qué cambios se han hecho en las antenas

Lo más probable es que a estas alturas, en tu comunidad de vecinos ya se hayan hecho los cambios pertinentes dictados por el Segundo Dividendo Digital. Pero por si acaso estáis rezagados o simplemente quieres recordar qué se ha hecho, te vamos a explicar qué hay que hacer en los diferentes casos.

En las comunidades de vecinos, hay que adaptar la antena colectiva que haya en la comunidad. Para ello es suficiente preguntar con el administrador de fincas, y si no lo hay, el presidente de la comunidad debería pedir presupuestos a empresas de instaladores de antenas que estén registrados en la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, ya que así se pueden solicitar ayudas a la administración pública. Seguramente, sirva siempre la empresa que lleve ya el mantenimiento.

Sin embargo, en las viviendas individuales dentro de estos bloques o comunidades no hay que hacer nada. No necesitarás otra tele o descodificador en casa, puedes seguir utilizando los que tenías. En las viviendas unifamiliares y edificios pequeños con amplificador de banda ancha no habrá que hacer adaptaciones, sino simplemente resintonizar la tele.

Los edificios con centralita programable no requieren de equipamiento adicional, pero sí necesitan reprogramar la centralita para amplificar la señal de los nuevos canales. Estos suelen ser los edificios de tamaño medio, donde hay que hacer algunos pequeños ajustes, pero tampoco comprar nuevos adaptadores para la antena.

El mayor problema lo tienen los edificios con amplificadores monocanal, que son centralitas con módulos o amplificadores diferentes para cada canal. En estos casos, hay que adaptarlos añadiendo amplificadores nuevos para cada uno de los canales de la TDT. Este tipo de amplificadores se encuentran sobre todo en los edificios más grandes.

¿Y si simplemente vivo en un piso?

Tal y como ya te hemos dicho en el punto anterior, si vives en un piso que pertenece a una comunidad de vecinos con uno o varios edificios, entonces no tienes que hacer nada más. Los cambios en los receptores se hacen a nivel comunitario, por lo que tú no vas a tener que comprar ningún adaptador ni llamar a ningún técnico.

En estos casos, simplemente tienes que resintonizar la tele para volver a captar todos los canales. Por lo general, se suelen pasar circulares en la comunidad de vecinos para avisar de cuándo se hacen los cambios para que estés prevenido.

Y si en tu ciudad o comunidad ya se han hecho los cambios y has resintonizado la tele, entonces ya no tienes que volver a hacerlo. Ten en cuenta que esta resintonización está llevando varios meses y se va haciendo a nivel escalonado en las diferentes comunidades autónomas, por lo que aunque algunos ya hayan hecho los cambios todavía pueden quedar algunos que no.

Cuánto dinero te dan con las ayudas

Tal y como ya nos explicaron en Xataka Móvil, las ayudas pueden oscilar entre 104 y 677 euros dependiendo de cada caso. Se pueden beneficiar de ellas todas las comunidades de propietarios de uno o varios edificios que estén sujetas al régimen de propiedad horizontal establecido en el artículo 396 del Código Civil, además de los correlativos de la Ley 49/1960 del 21 de julio de algunas zonas del territorio español.

Algo que hay que dejar claro es que las subvenciones sólo se pueden pedir a nivel de comunidad de propietarios. Esto quiere decir que como vecino tú no tienes que pedir la ayuda para ti, sino que toda tu comunidad tiene que pedirla en su conjunto. Y evidentemente, sólo se puede solicitar una subvención por cada comunidad de propietarios.

Quedan excluidas de las ayudas las comunidades de propietarios que estén afectadas por las prohibiciones del apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre. No te asustes con esto, porque se refiere a las comunidades de vecinos que estén condenadas por alguna sentencia, que sean insolventes, que tengan residencias fiscales en paraísos fiscales, o que no cumplan con sus condiciones tributarias.

Y en cuanto a las comunidades que sí puedan recibir las ayudas, que son la mayoría, al hacerlo quedarán sujetas a las obligaciones del artículo 14 de la misma ley. Entre las obligaciones está la de completar el proyecto para el que se recibió la ayuda, vamos, hacer los cambios en la antena para los que pides la ayuda. También ha yque someterse a las actuaciones de comprobación, declarar otras subvenciones o comunicar que se cumplen con las obligaciones tributarias.

En cuanto a las cantidades de las ayudas que se pueden recibir, el Gobierno ha establecido las siguientes cifras en función de las modificaciones que deban hacerse:

Infraestructura de recepción de televisión que no requiere de la instalación de equipamiento adicional, independientemente del número de múltiples digitales: 104,3 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para un múltiple digital: 156,45 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para dos múltiples digitales: 260,75 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para tres múltiples digitales: 365,05 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para cuatro múltiples digitales: 469,35 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para cinco múltiples digitales: 573,65 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para seis múltiples digitales: 677,95 €.

Cómo solicitar estas ayudas

Para solicitar las ayudas, tienes que ir a la sede electrónica del Ministerio de Economía y Empresa pulsando en ESTE ENLACE. Antes de empezar, tienes que pulsar sobre el botón DATOS SOLICITANTE y darte de alta como solicitante con tu NIF o NIE mediante el servicio de identificación [email protected] Tendrás que escribir tus datos personales.

Una vez te hayas registrado ya como solicitante, tienes que pulsar en el botón SOLICITUD DD2 y rellenar la solicitud de las ayudas. Cuando lo hagas, envía la solicitud pulsando el botón REGISTRO ELECTRONICO para cumplir con el proceso.

Según el Ministerio de Economía y Empresa, la solicitud la tiene que enviar «un representante legal de la comunidad de propietarios o un representante voluntario que cuente con la autorización de la misma». Además, «podrá actuar como representante voluntario de la comunidad de propietarios las personas encargadas de prestar los servicios de administración de la finca, así como la empresa instaladora de telecomunicación que hubiera realizado la actuación subvencionable».

Recordemos que la instalación debe efectuarse por una empresa autorizada inscrita en los registros de empresas instaladoras de telecomunicaciones en los tipos «A» o «F». Puedes buscar una usando la herramienta que el Ministerio ha puesto a disposición del ciudadano. Si necesitas más información o tienes alguna duda, puedes llamar por teléfono al 901201004 y 954306501 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.

Qué pasa si no se hacen los cambios en mi comunidad

El plazo ya se ha ampliado hasta finales de octubre, pero si aun así por alguna razón no da tiempo a que se hagan los cambios en la comunidad, simplemente dejarás de ver todos los canales que cambien de frecuencia. No va a haber un apagón general, sino que simplemente habrá varios canales que dejarán de verse.

Esto quiere decir que puede que algunos canales clásicos sigas viéndolos sin problemas, pero que notes que de repente otros sí han dejado de verse. Es posible que algunos de estos canales queden con una señal avisando del cambio, o que simplemente desaparezcan.

Cómo resintonizar la TDT de tu televisor

Resintonizar la TDT en tu televisor va a depender de cada tele, ya que hay una gran variedad de sistemas operativos a los que debes enfrentarte, cada uno de ellos con unos pasos generales. Sería eterno si te dijésemos paso a paso qué hacer en cada tele, por lo que vamos a intentar resumírtelo.

En los televisores LG con webOS, tienes que pulsar en el botón de ajustes con el icono de la rueda dentada, y dentro pulsa en la opción de Toda la configuración. Allí, ve a la opción de Canales, donde tienes que pulsar en Sintonización y configuración de canales. En ella, simplemente pulsa en Sint. Auto para empezar a resintonizar automáticamente los canales de la TDT.

Si tienes un televisor Samsung con Tizen, estando en la TDT tienes que pulsar en el botón Home del mando. En ella, en la izquierda del todo del menú pulsa en Configuración, y dentro ve a la opción de Emisión. Allí, puedes pulsar en Sintonización automática para resintonizar automáticamente los canales, o hacerlo de forma manual entrando en Configuración para expertos y Sintonización manual.

Y en los televisores Sony o cualquier otro con Android TV, pulsa también en el botón Home del mando, y entra en los Ajustes de Android TV. Dentro, ve a la Configuración canales, luego a Configuración Digital, y allí pulsa en la opción de Sintonización Digital. En Margen de frecuencia de la Sintonía Auto es conveniente elegir la opción Completo para conseguir más canales, y una vez lo tengas pulsa en Sintonización automática digital para proceder.

En el resto de televisores y en los receptores independientes de TDT, tendrás que entrar en el menú de configuración, y buscar las opciones de los canales o la emisión. En ellas deberías encontrar la configuración de sintonización, donde puedes hacer una automática para que la tele o el receptor haga un barrido encontrando canales.

Al final, sólo te quedará volver a ordenar tus canales, algo que honestamente soy consciente de que es con diferencia lo más tedioso del proceso. Aquí, una idea puede ser anotarte el orden en el que los tienes antes de resintonizar, porque así te vas a ahorrar un tiempo precioso a la hora de recordarlo.

¿Algún televisor quedará obsoleto?

La respuesta corta es que no, ningún televisor quedará obsoleto tras el Segundo Dividendo Digital. Sin embargo, en pocos años puede que algunos televisores antiguos empiecen a tener problemas. y es que el objetivo es que en enero de 2023 todos los canales de la TDT emitan ya en alta definición, lo que quiere decir que si algún receptor TDT o televisor no es compatible con esta tecnología, dejará de funcionar.

Lo normal es que esto no sea un problema para televisores de menos de diez años, ya que la inmensa mayoría de ellos ya son compatibles con HDTV, la televisión en HD. Pero si no estás seguro, te recomendamos revisar el manual del televisor o buscar información sobre el modelo concreto que tienes para salir de dudas.

En el caso de que tu televisor no sea compatible con la alta definición, no podrás seguir viendo los canales de la TDT a partir de 2023. Y estamos hablando de la HD normal, porque todavía no hay planes para una TDT en 4K o emisiones de mayor definición.