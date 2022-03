Todos los estrenos en marzo 2022 de Prime Video, Filmin y Disney+: 'Caballero Luna', 'Upload', 'La aspirante' y más

¿Ya vas al día con las series Marvel? Porque esto es una carrera de fondo: este mes tienes una nueva a la que atender: el estreno, ya casi bordeando la llegada de abril, de 'Caballero Luna', con la presentación de un nuevo héroe para el panteón de la casa. Pero si los superhéroes no son lo tuyo tenemos mucho más: a Prime Video llegan películas de estreno de relumbrón y en Filmin tienes, como siempre, lo mejor del cine de autor.

Prime Video: nuevas películas, series y documentales

'Upload' T2

Vuelve una de las grandes sorpresas de las sitcoms de los últimos años. Greg Daniels, creador de 'The Office' y 'Parks and Recreation' propone una versión de 'The Good Place' en la que el paraíso es en realidad una cuestión virtual. En la primera temporada seguimos a un joven que muere inesperadamente y su personalidad es transferida a un retiro virtual para ricos. Esta jaula de oro es el núcleo de una serie que satiriza nuestra obsesión con la eterna juventud, con poner la tecnología a nuestras órdenes y con las convenciones sociales arbitrarias. Una joyita que puedes descubrir o redescubrir en su segunda temporada en marzo.

Estreno el 11 de marzo

Otros estrenos de Prime Video

'Star Trek: Picard' T2 (04/03)

'The Boys Presents: Diabolical' (04/03)

'Lucy and Desi' (04/03)

'Irresistible' (11/03)

'Operación Marea Negra: la travesía suicida' (11/03)

'Porno y helado' (11/03)

'El desafío: 11M' (11/03)

'Upload' T2 (11/03)

'Kevin Can F Himself' (13/03)

'Moto GP Unlimited' (14/03)

'Master' (18/03)

'Deep Water' (18/03)

'Spencer' (18/03)

'This is Us' T6 (23/03)

'La abuela' (25/03)

'Candyman' (27/03)

'Los ángeles de Charlie' (27/03)

Disney+: nuevas películas, series y documentales

'Caballero Luna'

La nueva serie Marvel parece dar un giro hacia lo nocturno, lo urbano y lo misterioso con la presentación en sociedad de uno de los muchos equivalentes a Batman que tiene la compañía. En este caso, Oscar Isaac da vida a un desequilibrado héroe que parece heredar una doble personalidad de una entidad de origen egipcio (y de un mercenario de origen francés) y Ethan Hawke encarnará a su némesis. Alucinaciones, nocturnidad y alevosía para un antihéroe muy sugestivo.

Estreno el 23 de febrero

Otros estrenos en Disney+

Filmin: nuevas películas, series y documentales

'La aspirante'

La que fue niña protagonista de la terrorífica 'La huérfana', Isabelle Furhman, regresa a la pantalla convertida en una joven que se adentra en el peligroso y exigente mundo de las competiciones deportivas universitarias. En este caso, los torneos de remo, que aquí ambientan una historia de asfixia psicológica al estilo de 'Cisne negro' que se ha llevado este año cinco nominaciones en los Independent Spirit Awards

Estreno el 18 de marzo

Otros estrenos en Filmin

'Countrymen' (1/03)

'El chicano' (04/03)

'Tres' (4/03)

'Las fantasías' (4/03)

'Valerosas' (8/03)

'Total Control' (8/03)

'¡Al abordaje!' (11/03)

'Fabian' (11/03)

'You Cannot Kill David Arquette' (11/03)

'Till Death. Hasta que la muerte nos separe' (11/03)

'Way Down' (12/03)

'Close to Me' (15/03)

'El profesor Bachman y su clase' (18/03)

'La aspirante' (18/03)

'Screw' (22/03)

'Justicia' (25/03)

'El último zombi' (26/03)

'The Spectacular' (29/03)