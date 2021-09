Todos los juegos que Sony ha presentado en su Playstation Showcase para Playstation 5 y Playstation 4

La promesa de Sony de que no se hablaría de hardware se ha cumplido: ni la menor mención a realidad virtual o a nada relacionado con las consolas más allá de un despliegue de títulos, muchos de ellos exclusivos, empeñados en demostrar el músculo técnico de la consola japonesa. Estos son todos los juegos que han presentado Sony para Playstation 4 y Playstation 5 en su Showcase.

Knights of the Old Republic – Remake

Lucasfilm Games abre juego por todo lo alto, con la nueva versión de uno de los juegos más respetados y recordados de todos los que ha inspirado ‘Star Wars’. Solo tenemos una cinemática, pero es suficiente para ir poniéndonos los dientes largos, en una exclusiva de lanzamiento para PS5.

Project EVE

‘Bayonetta’ meets ‘The Last of Us’ en un juego que promete intrincadas coreografías y un mundo futuro devastado por gargantuescas criaturas llenas de tentáculos. Su gran atractivo: viene de Corea, que quiere colocarse en el mapa internacional del desarrollo de videojuegos con este hack’n slash con ramalazos de ‘NieR: Automata’ y ‘Devil May Cry’, entre otros.

Tiny Tina’s Wonderlands

El 25 de marzo de 2022 llega este proyecto de Gearbox que combina el armamento pesado de ‘Borderlands’ con una ambientación de fantasía heroica. Todo aderezado con el humor y el peculiarísimo acabado gráfico con toques cartoon de la franquicia, aunque esto no es un DLC, sino una aventura hecha y derecha e independiente.

Forspoken

El juego de mundo abierto de Square Enix sigue mostrando un espectacular trabajo gráfico pensado para explotar a fondo la capacidad de Playstation 5. Con inevitables guiños al estilo visual de Harry Potter y su concepción de la magia, este ambicioso título nos cuenta la historia de una joven que accede al bello y peligroso mundo de Athia. Lo tendremos en primavera de 2022.​

Alan Wake Remake

Más que una versión recauchutada del clásico de Remedy, quizás la mejor adaptación no-oficial de Stephen King jamás vista en un videojuego, lo más atractivo para los usuarios de Playstation es que el juego llegará al fin a su consola. Mecánicas inquietantes con luces y sombras, una historia muy cuidada y a la vuelta de la esquina: llega en octubre.

GTA V

Mecánicas depuradas, transiciones entre personajes instantáneas y, en general, un juego mucho más vistoso y fluido es lo que promete Rockstar para la versión PS5 de ‘GTA V’ y ‘GTA Online’. Reconocemos que cuando hemos visto aparecer el logo de GTA en pantalla casi nos da un jamacuco, pero en fin: menos da una piedra.

Ghostwire Tokio

El juego más estrafalario de la noche ya había sido anunciado previamente y seguimos sin tener muy claro a qué atenernos con esta mezcla de survival horror, chifladura nipona y acción cuerpo a cuerpo en primera persona. Dirige Ikumi Nakamura, discípula del mítico Shinki Mikami, con el que ya trabajó en juegos como ‘The Evil Within’. Este desconcertante título va en la misma línea de crispación y extravagancia colorista.

Guardians of the Galaxy

Aún no tenemos muy superado que en este juego Marvel nadie se parezca a los personajes en los que se inspira, pero lo cierto es que, detalles estéticos aparte, este título pinta estupendo. Veremos si con el prometido sistema de combate cuidadísimo Square Enix se quita la espinita del decepcionante ‘Marvel’s Avengers‘.

Bloodhunt

El anuncio de esta adaptación del juegoo de rol ‘Vampiro: La mascarada’ llega un par de días después de abrirse el Early Access en PC. Vampiros contra vampiros en un choque de fieras ambientado en Praga y que de momento toma forma de battle royale free to play sin microtransacciones que desequilibren el juego. Promete sangre y colmillos, que no está nada mal.

Deathloop

La semana que viene tenemos disponible este estrafalario ‘Día de la marmota’ con asesinos a sueldos de estética retro, en un enloquecido juego que da libertad al jugador para que afronte cada partida como lo desee, del sigilo absoluto al frenesí genocida. Y cuando te matan, vuelta a empezar, porque así son los loops en el tiempo.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

‘Uncharted 4’ y ‘Uncharted: El Legado Perdido’ serán los juegos remasterizados que incluya esta versión mejorada de las aventuras de Nathan Drake. Los juegos que cerraron la sensacional saga de aventura, exploración y plataformas, con gráficos de nueva generación y todo el saber hacer de Naughty Dog.

Wolverine

Lo mejor se ha quedado para el final. Insomniac, responsables de los juegos de Spider-man han presentado un bombazo en forma de cinemática brevísima para un juego protagonizado por el mutante más famoso de Marvel, y que esperamos que recupere el tono crepuscular de ‘Logan‘. Sin fecha, posiblemente será exclusivo de Playstation 5.

Spider-Man 2

De nuevo sin demasiados detalles pero con una cinemática espectacular, Insomniac ha presentado la secuela de sus juegos del Trepamuros, con la presencia tanto de Peter Parker como de Miles Morales, y un villano único: Venom. ¿Habrá juego cooperativo a cuatro manos? Tendremos que esperar a 2023 para saberlo.

Gran Turismo 7

Tenemos fecha para la nueva entrega del emblemático simulador de conducción de Poliphony Digital: 4 de marzo de 2022. Sony ha presentado unas cuantas imágenes in-game de uno de sus títulos más esperados, y se recuperará el estilo de las cuatro primeras entregas, con el acento en la competición y los elementos roleros.

God of War – Ragnarok

Tampoco han faltado a la cita Kratos y Atreus, que vuelven a la consola de Sony en una secuela que, ahora sí que sí, tiene nombre oficial: ‘God of War: Ragnarok’. Hemos visto caras conocidas, como Freya y Thor, que serán los principales enemigos de nuestro asesino de dioses favoritos. Un tráiler impresionante que, desgraciadamente, deja en el aire la fecha de lanzamiento.