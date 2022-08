‘Tower of Fantasy’: las cinco cosas que hay que saber para empezar a jugar al nuevo MMO con estética anime

‘Tower of Fantasy’: las cinco cosas que hay que saber para empezar...

No es ninguna sorpresa que ‘Tower of Fantasy‘ haya entrado en el mercado global como un elefante en una cacharrería. El juego desarrollado por Hotta Studio y Level Infinite es una apuesta interesante, con estética anime y muy similar a ‘Genshin Impact’, pero con un claro enfoque multijugador.

El juego es totalmente gratuito y está disponible en PC (vía launcher propio, próximamente en Steam y Epic Games), en iOS y Android. Por opciones para probarlo no será, así que a continuación os dejamos con algunas de las cosas que hay que saber antes de meterse de lleno en la aventura.

Servidores y canales

A pesar de que se haya dicho que es un MMORPG, lo cierto es que no lo es como tal. El tamaño de los servidores de ‘World of Warcraft’ es de unos 3.500 usuarios, mientras que en ‘Tower of Fantasy’ es mucho más reducido. Cada servidor tiene diferentes canales que albergan cierto número de jugadores y es importante entender la diferencia.

El servidor es el lugar en el que alojamos nuestro personaje. Los servidores no son interoperables entre sí, lo que significa que si cambiamos de servidor no podremos usar a nuestro personaje. Tendremos que crear otro en dicho servidor y empezar desde cero.

Cuando estemos jugando veremos a otros jugadores pulular a nuestro alrededor, como en un MMO cualquiera. Esos son los jugadores que están en nuestro canal. Veremos a los jugadores de nuestro canal, pero no a todos los jugadores que hay en el servidor, de ahí que haya cierta diferencia con un MMMORPG más masivo. Podemos cambiar de canal cada 30 minutos para jugar con un amigo, pero no de servidor.

Juego cruzado y progresión cruzada

‘Tower of Fantasy’ está disponible en iOS, Android y PC. Por el momento, no parece que vaya a llegar a consolas a pesar de que son plataformas en las que el juego encajaría bien. En cualquier caso, para jugar a ‘Tower of Fantasy’ tendremos que crear una cuenta y esa misma cuenta la podremos usar para jugar en PC o en móviles.

A la pregunta de si hay cross-play y cross-progression, la respuesta es sí. Puedes jugar desde el móvil con un amigo que esté jugando en PC y viceversa. De la misma forma, el progreso está vinculado a la cuenta, por lo que si avanzas en la historia desde el móvil y luego inicias sesión en el PC, el juego estará exactamente en el punto en que lo dejaste.

Los gachas y el pity

Pasamos así a uno de los puntos más controvertidos de cualquier juego de este tipo: los gacha. Si has jugado a ‘Genshin Impact’ la mecánica te resultará familiar, y si no te lo resumo rápido: el componente «aleatoriedad» tiene peso en el juego, ya que será haciendo tiradas aleatorias como consigamos personajes y materiales para mejorar nuestras armas.

Hay diferentes «banners» o gachapones, como queramos llamarlo. Los hay permanentes y los hay limitados. Son gachas y, como tales, son aleatorios. En cada gacha se usa una divisa concreta que podremos conseguir en el juego o, evidentemente, pasando por caja. Los banners y sus correspondientes divisas son los siguientes:

banner divisa banner permanente de personajes Núcleos dorados banner permanente de materiales Núcleos negros banner permanente de matrices Tickets dorados banner limitado de personajes Núcleos rojos banner limitado de matrices Ticket especiales

Dado que los gachas tienen cierta aleatoriedad, es importante conocer el concepto «pity». El pity, que viene a ser un «sistema de pena» o «lástima», nos asegura un arma/personaje (en el juego son lo mismo) de nivel SR o SSR -luego vamos con eso- cada cierto número de tiradas. Cada banner o gachapón tiene sus propias probabilidades y son las siguientes:

banner Pity banner permanente de personajes 10 tiradas: un SR 80 tiradas: un SSR Se reinicia: 80 tiradas banner permanente de materiales Sin pity banner permanente de matrices 10 tiradas: un SR 40 tiradas: un SSR Se reinicia: 40 tiradas banner limitado de personajes 10 tiradas: un SR 80 tiradas: un SSR Se reinicia: 80 tiradas banner limitado de matrices 10 tiradas: un SR 40 tiradas: un SSR Se reinicia: 40 tiradas

Como podemos ver, el juego es relativamente amigable con las probabilidades. Un aspecto a tener en cuenta es que, aunque consigas un personaje SSR, el pity no se reinicia. Por ejemplo, en el banner permanente de personajes consigues un SSR cada 80 tiradas, pero eso no significa que en esas 80 tiradas no te hayan podido tocar nueve SSR. Pues mejor para ti, porque has conseguido nueve SSR más el garantizado con la tirada 80.

Ahora bien, es posible que lo que te toque en las tiradas lo tengas repetido. Pues sí, así funcionan los gachas y es una de las mecánicas clave, ya que te tendrán que tocar cosas repetidas para poder mejorar las que ya tienes. Lo que nos lleva a lo siguiente.

R, SR, SSR y dupes

Hemos hablado antes de SR, SSR, etc. ¿Qué es esto? Digamos que es la rareza de las armas. A mayor rareza, mejor:

R : son las más básicas y de color azul.

: son las más básicas y de color azul. SR : son las buenas y de color morado.

: son las buenas y de color morado. SSR: son las mejores y de color dorado.

Aquí hagamos un matiz. Mientras que en ‘Genshin Impact’ lo importante son los personajes, en ‘Tower of Fantasy’ importan las armas. La mecánica es realmente la misma, pero conviene tenerlo en cuenta de cara a no confundirnos. Cuando hagamos una tirada en el gachapón, veremos que las arma SR y SSR vienen acompañadas de personajes. Eso nos da igual, ya que son una especie de «skin» para nuestro personaje. Lo que nos interesa es el arma, sus habilidades y las sinergias que tiene con el resto.

Conseguir armas duplicadas es normal e importante si queremos subirlas de nivel

Las armas tendremos que ir mejorándolas con el tiempo (con cabeza, claro, no tiene sentido invertir recursos en armas que no vamos a usar). Para ello, efectivamente, hay que seguir haciendo tiradas en el gachapón para que nos toquen armas repetidas. Estos elementos repetidos son los llamados «dupes».

Cuando nos tocan armas repetidas, estas se reciclan automáticamente para darnos unos recursos que usaremos para avanzar el arma. Al avanzar el arma subimos su nivel de estrellas. Esto requiere paciencia, tiradas y un poquito de suerte, pero es la clave de cualquier gacha.

Es gratis, pero se puede gastar dinero

Llegados a este punto, es posible que estemos pensando que el juego está pensado para que soltemos dinero contante y sonante a cambio de conseguir los recursos para las tiradas. Pues sí y no. El juego es free to play y, con paciencia, podemos conseguir los recursos necesarios para hacerle tiradas a los banners. A mayor cantidad de tiradas, más probabilidad de armas buenas.

También hay un pase de batalla de pago, con mejores objetos que el gratuito, así como una moneda premium, el Tanium, que podemos canjear por los recursos para hacer tiradas y por materiales para subir de nivel las armas. Así que sí, tiene cierto componente pay to win, aunque es más un sistema pay to fast. No ganas porque tampoco hay nada que ganar, pero sí es más cómodo y rápido conseguir los recursos que otros ganarán invirtiendo más tiempo.