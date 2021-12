Toyota cobrará por encender el coche a distancia: preparémonos para servicios de suscripción hasta en los modelos más económicos

Los servicios de suscripción están invadiendo los coches y ya llegan hasta las llaves. Todavía no nos cobran por abrir el coche (aunque por aquí ya no descartamos nada), pero sí lo harán por encenderlo a distancia. Es el caso de Toyota, que empezará a cobrar una suscripción para aquellos usuarios que utilicen el servicio ‘Remote Connect’.

Según describe The Drive, los modelos de Toyota de 2018 en adelante que hayan elegido el servicio de encendido en remoto deberán empezar a pagar una suscripción por él. Esto puede llegar a ser una sorpresa para esos conductores, ya que hasta ahora estaban utilizándolo con una prueba gratuita inicial.

Hasta 80 dólares al año por encender el coche a distancia

La duración de esta prueba va asociada al paquete de audio que se incluye en el vehículo. Sin embargo, no todos los modelos ni en todos los países la compatibilidad es la misma. Para entender si nuestro Toyota se incluye, deberemos acceder a la página de servicios conectados. Aún así, si no tenemos activa esta función no se nos cobrará ninguna suscripción.

En el PDF de explicación de estos servicios conectados, para la versión estadounidense, se relata que el servicio conectado tiene un coste de 8 dólares al mes u 80 dólares al año. Dependiendo de si se tiene el paquete ‘Audio Plus’ o ‘Premium Audio’, la función estará disponible gratuitamente 3 o 10 años. A partir de entonces, requerirá una suscripción para funcionar.

En España también se encuentra la aplicación MyT: App de Servicios Conectados. En la descripción se especifica que «tras la activación, comenzará tus 3 años de servicio gratuito. Puedes verificar la fecha de vencimiento de tu suscripción a MyT Multimedia en el portal de clientes Mi Toyota».

Lo llamativo de esta decisión, más allá de que modelos que no son de gama alta añadan servicios de suscripción, es que el pago también se aplica a la llave del coche. La descripción del servicio Remote Connect detalla la opción de encender el coche a través del smartphone, el reloj inteligente y otros dispositivos conectados, pero no se menciona el uso del llavero para el arranque en remoto. Lamentablemente para quienes se hayan acostumbrado a ello, a partir de los tres años deberán empezar a pagar si quieren seguir encendiendo el coche con el llavero. Si no pasan por caja, el llavero quedará para abrir y cerrar el coche únicamente.

Teniendo en cuenta que este servicio se empezó a ofrecer para algunos modelos de 2018, la mayoría de usuarios que hubieran activado estos servicios todavía estarán en la prueba gratuita. Sin embargo, bien les vendrá tener en cuenta que en el futuro Toyota les cobrará por una función que ellos consideran exclusiva y no está entre las opciones base del coche.

Imagen | Christina Telep

Vía | The Verge