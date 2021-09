Trailer de ‘Invasion’: la nueva serie de Apple TV+ quiere ser el choque definitivo entre ‘La guerra de los mundos’ y ‘La llegada’

Apple TV+ está, en este segundo semestre del año, disparando series y proyectos de interés extraordinario a un ritmo que hace palidecer los planes de sus competidores más directos. Esta misma semana tenemos el estreno de ‘Fundación’, la excelente calidad de su ‘Ted Lasso’ ha sido sobradamente reconocida en los Emmy y hasta series que pasan más desapercibidas como la segunda temporada de ‘See’ brillan a gran altura.

En esa línea, la plataforma presenta para octubre ‘Invasión’, de la que ahora nos llega un trailer que deja claro el tono y las influencias de esta historia que aterriza con el sello de Simon Kinberg, productor de ‘Marte’ y guionista de buena parte de las películas de ‘X-Men’. Por una parte, los colosales alienígenas (o sus máquinas, no queda claro) y la masacre de humanos de ‘La guerra de los mundos’ y por otra, los intentos de comunicarnos con una inteligencia extraterrestre, tema que fascina al público desde la adaptación de ‘La llegada‘ de Villeneuve.

Aliens, aliens everywhere

Como suele ser habitual en las producciones que se centran en una invasión extraterrestre, tendremos el punto de vista de distintas ciudades del mundo. El reparto abarca a intérpretes tan diversos como Sam Neill, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Firas Nassar y Shioli Kutsuna. A Kinberg se sumará, como guionista, David Weil (‘Hunters’) y dirige los diez episodios de esta temporada el ganador del Emmy Jakob Verbruggen (‘El alienista’, ‘The Fall’)

Es curioso que buena parte de las propuestas más potentes de Apple TV+ estén orientadas temáticamente a la ciencia-ficción, sobre todo teniendo en cuenta que los medios que está inyectando la plataforma en ellas a la vista está que no son precisamente modestos. Un motivo más para celebrar por parte de los aficionados al género.