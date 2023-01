Tras 9 horas montando su PC Gaming, un hombre estuvo a punto de tirarlo por la ventana. Reddit lo salvó

Es lo que casi llegó a hacer Material-Map-5733, un usuario de Reddit que estos días contaba su particular historia a la hora de montar un PC. Era la primera vez que trataba de hacerlo, y tras 9 horas de trabajo, no lograba nada. Mal asunto, se dijo.

No puedo más, lo tiro por la ventana. Tras todo ese tiempo leyendo manuales e intentando montarlo y hacerlo funcionar, el usuario no lo lograba y pensó directamente en lanzarlo por la ventana de su apartamento. Antes de hacerlo, eso sí, publicaba un mensaje en Reddit —en varios subreddits, de hecho— mostrando su desesperación:

A estas alturas, sinceramente, me satisface más tirarlo desde el tercer piso de mi complejo de apartamentos y ver cómo se hace añicos que intentar que funcione.

La comunidad de Reddit al rescate. Rápidamente varios usuarios de Reddit respondieron al mensaje pidiéndole que publicara fotos sobre el montaje —ahora desaparecidas— para tratar de detectar el problema. Le tranquilizaron, le pidieron que respirase y que repasase el montaje. Entre las ideas estaba la lógica de empezar una vez más desde cero para ir paso a paso y tratar de iniciar ese PC únicamente con lo básico.

Final feliz, error tonto. Varios usuarios detectaron un problema con un cable de la unidad de disco flexible —que ya nunca se usa, pero que suele ser motivo de confusión— que había conectado a uno de los ventiladores del frontal de la caja. Al final ni siquiera era eso: tras ir quitando elementos y volver a conectarlos, se dio cuenta de que tras desconectar la unidad SSD y volver a conectarla el PC arrancaba al fin correctamente. Material-Map-5733 lo celebrababa publicando un breve vídeo del equipo funcionando.

Mil cosas que pueden fallar. Lo cierto es que al montar un PC muchos usuarios se han encontrado con ese tipo de situaciones: no arranca y uno no sabe por qué. ¿Se habrá freído la placa base? ¿He conectado bien el ventilador? ¿Los ventiladores? ¿Tengo que actualizar el firmware de la placa? ¿Está la fuente de alimentación bien? ¿He conectado correctamente los pines del interruptor de encendido a la placa? ¿He conectado los cables de alimentación de la tarjeta gráfica? ¿He conectado el cable que no era al conector de la CPU? Las opciones son múltiples.

De hecho, hay cosas que pueden despistar. El propio usuario, con todo ya montado, detectó que la tarjeta gráfica parecía funcionar, pero sus ventiladores sólo giraban un segundo y luego se paraban aunque el ordenador seguía encendido. Eso es normal: si no hay carga para la GPU, algunas simplemente desactivan los ventiladores porque no necesitan esa refrigeración activa, pero efectivamente para usuarios noveles y sin experiencia que los ventiladores no se muevan puede parecer extraño.

Cosas que mirar. Aquí los consejos suelen ser los de montar todo desde cero, pero no dentro de la caja, sino directamente en la placa base. Conectar vien el disipador y ventilador, conectar el conector de 24 pines de la fuente de alimentación, el conector de la CPU, comprobar que la memoria RAM está bien conectada y fija, e incluso conectar solo uno de los módulos de memoria (suelen montarse al menos dos) por si uno de ellos está defectuoso. Si el procesador tiene GPU integrada y la placa base tiene salida HDMI, probar ese conector para probar todo sin tarjeta gráfica conectada.

