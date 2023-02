Tras los enchufes eléctricos, los paneles solares: el plan de Mercadona para cubrirse de fotovoltaica

A finales de diciembre la veterana reportera de The New York Times Kim Severson, galardonada con el premio Pulitzer y referente de la información gastronómica, se sentó ante el teclado para escribir sus vaticinios sobre qué tendencias marcarán la cocina en 2023. Sabores, bebidas, ambientes y costes a un lado, una de sus predicciones que probablemente más llamó la atención fue la de cuál será, a su juicio, la palabra culinaria del año: “regenívoro”, que no es otra cosa que la preferencia por aquellos alimentos que provienen de cadenas de producción sostenibles y que incluso contribuyen a la buena salud del medio ambiente.

El artículo de Severson entronca con una tendencia que no es ni mucho menos nueva, pero sí gana fuerza: comer ya no es solo una necesidad o un placer, según se mire. Comer es casi un acto político, de conciencia social… y medioambiental. Lo dicen entre otros la consultora Kearney, convencida de que para 2030 “nuestras elecciones alimentarias rutinarias estarán dirigidas por el clima”. “Las empresas que se movilicen ahora ganarán el futuro de la alimentación”, desliza.

Añádele a esa tendencia la de la transición energética en la que están embarcadas las instituciones y empresas europeas y el telón de fondo de la crisis energética y tendrás la clave del último movimiento de Mercadona, una de las grandes cadenas de distribución de España, a la que la consultora Kantar atribuía el otoño pasado un 25,8% de cuota de valor de mercado con una tendencia al alza.

Ahorrar CO2… y energía

Hace unos días la empresa de Juan Roig anunció que invertirá alrededor de 60 millones de euros a lo largo de 2023 en la instalación de paneles solares en sus cubiertas. Según sus cálculos, la decisión le permitirá reducir 30 toneladas de CO2 por supermercado, además de un recorte sensible en el capítulo de gastos: “Una tienda con esta instalación ahorra aproximadamente un 20% de su consumo energético anual respecto a otra sin esta energía implantada”.

La decisión no es del todo nueva.

Mercadona reivindica que su apuesta por la energía sostenible arrancó hace ya algo más de dos años, a finales de 2020, en algunos de sus locales. En 2021 la compañía “afianzó” su interés por el autoconsumo fotovoltaico y el ejercicio pasado dedicó ya 14 millones de euros a la instalación de nuevos paneles solares, lo que —tomando como referencia sus propios cálculos— le permitió evitar la emisión de más de 3.000 toneladas de dióxido de carbono en cuestión de un solo año.

“Actualmente la cadena de supermercados se nutre de esta fuente de energía renovable en 114 tiendas, nueve bloques logísticos, tres colmenas —almacén exclusivo para la venta online— y en las recién estrenadas oficinas que la compañía tiene ubicadas en Albalat dels Sorells, en Valencia”, recuerda la empresa. Antes de que finalice este ejercicio espera sumar unas 350 tiendas y ampliar el número de instalaciones logísticas y de almacenes con paneles en las cubiertas.

Una vez hayan logrado esa meta, sus responsables estiman que conseguirán ahorrar la energía equivalente al consumo anual acumulado de unas 125 tiendas.

Ya a medio plazo, para 2027, aspira a aplicar el autoconsumo en más de 850 tiendas, así como en todos sus bloques destinados a labores logística y los puntos creados para el almacenaje y venta de mercancía por el canal online. El ahorro de electricidad será equivalente entonces —de nuevo, según las mediciones de la propia Mercadona— al consumo anual acumulado de 300 supermercados.

Mercadona no es la única empresa del sector que ha decidido apostar por la fotovoltaica en España. A finales del año pasado Amazon inauguraba en Sevilla su mayor instalación de energía solar in situ de Europa, con 13.300 paneles fotovoltaicos que suman una capacidad de 5,26 megavatios (MW).

