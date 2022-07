Tras subir precios, DAZN acaba con las cuentas compartidas: adiós a la emisión simultánea a partir de agosto

El jarro de agua fría sigue cayendo sobre los clientes de DAZN. Ayer se anunciaban las subidas de precios para ver el fútbol, compuesta por tres paquetes (en la que tan solo el paquete base, sin fútbol, mantenía precio) e introduciendo DAZN LaLiga y DAZN Total en el caso de que quisiésemos tener fútbol. Cinco partidos en total, sin conocer quién los jugará.

Tras la noticia, DAZN compartía otra novedad: se acabó el compartir cuenta. La reproducción simultánea solo estará soportada bajo la misma IP, por lo que no será posible compartir nuestra cuenta con amigos o familiares que no vivan bajo nuestro techo.

Adiós a compartir cuenta

DAZN ha entrado en LaLiga, y con los dos nuevos paquetes es posible disfrutar de cinco partidos de la LaLiga sin necesidad de pasar por operadores. No obstante, no sabemos qué equipos jugarán dichos partidos, ya que se reparten entre turnos alternos. Tras el cambio en los paquetes, asociado a una subida de precios, DAZN afirma que no será posible compartir cuenta con terceros.

Como recogen en Xataka Móvil, a partir del 1 de agosto se limitará la emisión simultánea, quedando limitada a dos dispositivos conectados al mismo punto de red. En otras palabras, podremos disfrutar de dos reproducciones siempre que estemos bajo la misma IP, pero no en el resto de circunstancias.

» A partir del 1 de agosto de 2022, pondremos en marcha nuevas medidas para proteger las cuentas de nuestros clientes y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones del servicio DAZN, que no permite a los usuarios compartir los datos de su cuenta con terceros. Esto ayuda a preservar el valor de nuestros derechos y la sostenibilidad de nuestro negocio, al tiempo que protege a nuestros clientes de las malas prácticas que pueden poner en riesgo sus datos personales y el acceso no autorizado por parte de terceros al servicio. A partir del 1 de agosto, se limitará la emisión simultánea de los contenidos a dos dispositivos conectados al mismo punto de acceso de red. Es decir, mantenemos la opción de ver dos competiciones de manera simultánea porque sabemos que hay usuarios que quieren ver dos eventos que se disputan al mismo tiempo, por ejemplo MotoGP en la tablet y F1 en la Smart TV.. Esta medida no es nueva y la misma formaba parte de nuestros Términos y Condiciones desde el lanzamiento del servicio en España: el servicio que ofrecemos es para uso individual».

Recuerda la OTT que «la medida no es nueva», y que estaba reflejada en los Términos y Condiciones desde el lanzamiento del servicio en España. DAZN busca así lograr que el servicio siga siendo sostenible, tal y como adelantábamos a finales del pasado curso.

Queda así restringida la reproducción simultánea a dispositivos bajo la misma red, a partir del día 1 de agosto. No será posible así compartir la cuenta con terceros y, según indica DAZN, incurrir en «malas prácticas» que puedan poner en riesgo sus datos personales.