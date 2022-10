TSMC suspende la producción para la china Biren: el nuevo capítulo de la «guerra de los chips»

Golpe para los planes de Biren Technology, una compañía china emergente en el sector de los semiconductores. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) ha decidido frenar la fabricación de chips avanzados para la firma, con sede en Shanghai, para cumplir con la regulación estadounidense que impide a las empresas del gigante asiático hacerse con ciertos componentes o material desarrollado con tecnología estadounidense. Así lo ha avanzado al menos Bloomberg.

A principios de mes EEUU anunció un bloqueo a China que, en la práctica, corta cualquier fujo al gigante asiático de tecnología avanzada “made in USA”, un amplio abanico que incluye desde ciertos chips fabricados en cualquier parte del mundo con su tecnología a herramientas o talento del país.

Con ese movimiento la administración de Joe Biden busca principalmente frenar a China en su camino hacia la autosuficiencia tecnológica, senda en el que ha logrado avanzar de forma notable a lo largo de los últimos años, como demostraba en verano SMIC, también con sede en Shanghái. El objetivo de Washington es limitar el desarrollo de tecnología con aplicaciones militares.

El viernes Bloomberg publicaba sin embargo que Biren había logrado salvarse de las nuevas restricciones de EEUU y podría seguir recurriendo a los servicios de TSMC. La clave estaría en las características de sus chips de IA producidos por el fabricante taiwanés, lo que los dejarían fuera de los vetos aprobados por las autoridades estadounidenses. «Biren tiene un chip justo por debajo del umbral y, por lo tanto, TSMC todavía puede fabricar el chip», recogía un informe de Bernstein.

Que la startup de Shanghái pudiese eludir las restricciones tenía un valor clave: en verano Biden aseguró que sus chips superan a los IA A100 del competidor estadounidense NVIDIA, producto que —este sí— se vería afectado por la nueva política sobre exportaciones tecnológicas a China.

