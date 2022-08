Tu Android se va a quedar obsoleto más pronto que tarde. Y no hay ningún drama en ello

La fragmentación es una batalla perdida. Apenas 1 de cada 12 móviles tienen Android 12, un dato sencillamente terrible que muestra que casi el 90% de los teléfonos Android están desactualizados. Esto va a seguir siendo así por más cambios que introduzca Google. Los ciclos de actualización son cortos en gama alta, y mínimos en gamas medias y bajas.

Tu Android se va a quedar sin actualizaciones, si lo acabas de comprar, en unos dos años (algunos fabricantes empiezan a extender el soporte en gama alta). Por suerte, hay motivos para pensar que las actualizaciones no importan tanto (el que no se consuela es porque no quiere). Las apps van a seguir funcionando y actualizándose, tu móvil va a seguir siendo seguro y, gracias a (o por culpa de) las capas de personalización, ni siquiera ibas a notar que tu móvil cuenta con una nueva versión.

Espera, ¿qué versión de Android es esta?

Los móviles más vendidos en España son de Samsung, Xiaomi y OPPO/Realme. Las tres tienen capas de personalización bastante densas, que diluyen prácticamente la totalidad de la estética de las últimas versiones de Android. De hecho, en el particular caso de Xiaomi y Samsung, las capas son prácticamente idénticas a lo que veíamos en Android 11, por lo que es bastante complicado reconocer a simple vista ante qué versión estamos.

Si bien las capas adoptan en buena medida las nuevas funciones (en su mayoría, menores) de las nuevas versiones, apuestan más aún por sus propias funcionalidades (carpeta segura en Samsung, tematización en MIUI, etc). Se cuentan con los dedos de una mano las funciones exclusivas de Android 13 que se volverán imprescindibles para los usuarios, máxime cuando a veces, lo mejor de las actualizaciones de Android, es lo que no se ve.

Las actualizaciones, cada vez más modulares

Un móvil Android no se mantiene actualizado tan solo mediante la versión de sistema operativo. Android se actualiza de forma modular, mediante el sistema conocido como Project Mainline. Gracias al mismo, desde Android 10, hay módulos actualizables en el sistema a través de Google Play, siendo más fácil de actualizar que mediante una OTA al uso.

Así, mediante actualizaciones automáticas de los servicios de Google o mediante las actualizaciones de seguridad de tu sistema operativo tu sistema puede estar relativamente a la última en lo más importante: corrección de errores y seguridad. Siempre es conveniente no contar con una versión obsoleta para, como mínimo, recibir este tipo de actualizaciones.

Es hora de aceptar la fragmentación

Hay fabricantes luchando por frenar, en cierta medida, la fragmentación. Samsung promete más años de actualización que Google, con cuatro versiones de sistema. Xiaomi promete hasta tres años para algunos de sus gama alta, al igual que Vivo para sus Vivo X. No obstante, salvo casos contados, la mayoría seguirán con apenas dos años de actualizaciones, alejados de los seis que llega a ofrecer el sistema operativo rival.

Esto va a seguir siendo así, tanto por los propios ciclos de Android como por el número de lanzamientos anuales. Es imposible mantener el ritmo en todas las gamas, así como actualizar todas las familias de forma simultánea. Si no podemos con la fragmentación, es hora de abrazarla sin mayor inconveniente.