Tu coche eléctrico listo en tres minutos: China cree que el futuro pasa por el intercambio de baterías

Con la tecnología del vehículo eléctrico por asentarse, cómo cargar las baterías sigue siendo uno de los puntos claves a la hora de dar el salto en la compra de un coche nuevo. Necesitar de un punto de recarga en casa o en el trabajo, planificar bien un viaje o anticipar una parada larga en el trayecto para recuperar la autonomía suficiente sigue provocando reticencias. Una barrera de entrada que el intercambio de baterías quiere solucionar.

Desde que el coche eléctrico comenzara a ganar adeptos, el intercambio de baterías siempre ha tenido defensores. El sistema es sencillo: ir con el coche a una estación de carga donde unas máquinas extraen la batería del mismo y la sustituyen por otra completamente cargada. El conductor puede continuar su camino en unos pocos minutos y en la estación se pone a punto la batería extraída.

Esta infraestructura también se está utilizando con algunas motocicletas eléctricas, donde el tamaño de las baterías permite una gestión más sencilla de las mismas. En los coches entraña más problemas, aunque su uso está creciendo en China y ya fue tanteada por Elon Musk o Renault en sus inicios en sus inicios.

Como te contábamos, el uso de una red de recarga con intercambio de baterías para coches eléctricos no es nuevo. Durante sus primeros años, Tesla ofreció este servicio en Estados Unidos, pero el proyecto fue un fracaso en parte por los propios servicios que ya ofrecía la marca. Y es que los supercargadores en aquel tiempo eran gratuitos, mientras que el intercambio de baterías era de pago. Enchufar el coche y continuar conduciendo gratis era demasiado tentador, aunque se necesitaran mayores tiempos de espera.

A finales de 2011, Renault presentó en sociedad su Fluence Z.E, un sedán eléctrico al que limitaban su escasa autonomía de entre 80 y 200 kilómetros. Si a esto le sumamos que las baterías se encontraban en su mayor parte en el maletero, dejándolo casi inutilizado, nos encontrábamos ante un coche pensado para viajar, que apenas podía realizar más de un centenar de kilómetros con una sola carga y demasiado grande para el entorno urbano a diario.

Una de las soluciones pasaba por poner en marcha una infraestructura de sustitución de las baterías. Para ello, Renault se asoció con Better Place, que en Dinamarca e Israel tenía instalaciones donde se cambiaban las baterías de los Fluence Z.E en pocos minutos y donde creían que podrían poner en circulación un total de 100.000 vehículos eléctricos. Al final, la empresa entró en bancarrota después de vender 1.000 unidades en Israel y 240 en Dinamarca.

Pero, como le puede haber sucedido con el Twizy, es posible que Renault llegara antes de tiempo al sistema de intercambio de baterías. Una década después, en China se lo están tomando en serio y parece que los proyectos pilotos están saliendo adelante. Los motivos principales están relacionados con el precio de los vehículos y las particularidades demográficas chinas.

Los beneficios para el conductor en el intercambio de baterías de coches eléctricos son evidentes. A los tiempos de sustitución, que el fabricante chino Nio dice haber reducido a los tres minutos, hay que añadir la reducción de costes para el comprador del coche eléctrico.

“Battery swapping is indeed much faster than charging, almost like adding oil.”

Charging an electric vehicle can take hours but China’s NIO is cutting it down to minutes with battery swapping technology @NIOGlobal.

More: https://t.co/bdq0VFYWKM pic.twitter.com/aHBWcgA09B

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 2, 2020