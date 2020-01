«Tu contenido 4K se verá mejor en un televisor 8K»: Gavin McCarron, jefe de producto de Sony Europa

Al final del stand de Sony se encontraba el flamante Vision-S, el primer coche de la marca japonesa y una de las grandes sorpresas del CES. Pero el producto estrella de la feria de Las Vegas son los televisores y Sony ha aprovechado la ocasión para dar a conocer sus nuevos modelos para 2020. Dentro de la compañía, pocos conocen mejor los nuevos televisores de Sony que Gavin McCarron, jefe de producto de Sony TV Europa.

«No puedo contestaros sobre el coche», bromea. No pasa nada, aquí hemos venido a conocer lo último en televisión. Con él repasamos todas las características de las nuevas Bravia OLED A8 y ZH8 y le preguntamos sobre cuál es la visión de Sony para el deslumbrante mundo de los televisores, del 8K, el OLED y sobre el sinfín de tecnologías y detalles para intentar conseguir una imagen de película. Porque muchos visitantes se hacen fotos con el prototipo eléctrico, pero las escenas más llamativas salen de las pocas pero recientes teles que Sony tiene en la entrada del stand.

Sony acelera su apuesta por el 8K

El primer televisor 8K de Sony fue su Master Series ZG9, un gigantesco televisor Full LED en 85 y 98 pulgadas presentado el año pasado con un coste de hasta 80.000 euros. Pero con esa gama de precios es imposible convencer al gran público de las ventajas del 8K. En este CES 2020, Sony ha dado un paso más y nos trae un modelo, el ZH8, con resolución 8K, 75 pulgadas y su procesador de imagen más avanzado. Y si bien todavía no hay precio oficial confirmado, desde la compañía nos explican que estará «alrededor de los 8.000 euros». Un paso más para reducir el coste de una tecnología que, al menos para Sony, sigue estando reservada a pocos televisores.

«Tenemos un televisor 8K Full Array LED y el procesador X1 Ultimate. Con la ZH8 también hemos introducido el Frame Tweeter, donde el sonido surge a través de las vibraciones de los marcos». Gavin nos explica que su nuevo televisor ha mejorado el sonido y optimizado el diseño, pero debemos entenderlo como una apuesta por reducir el precio del 8K. «Será más accesible para los consumidores, algo que también es importante».

La pregunta se nos antoja casi inevitable: ¿Es este el año del 8K?

«Ciertamente será bastante más atractivo para los consumidores. Aquellos más interesados en la calidad de imagen tendrán nuevos modelos. Este año hemos introducido el 8K en 75 pulgadas, que al final es un tamaño y un coste con los que los usuarios pueden sentirse más cómodos. Sí, creo que vamos a hablar del 8K para el consumidor, pero en ventas y volumen el 4K seguirá claramente siendo la tecnología principal».

Sony utiliza el CES como punto de partida de su gama de televisores para 2020. Este año además hay varios acontecimientos deportivos que podrían impulsar las ventas de televisores. «Los J.J.O.O de Tokyo serán un gran escaparate para el 8K, aunque estará muy localizado en Japón«. También está la Eurocopa de fútbol, aunque nos explican que por el momento no está previsto que haya retransmisión 8K en Europa.

Sobre el 8K hay además una guerra por definir el estándar de referencia. Mientras fabricantes como LG utilizan la definición de la Consumer Technology Association (CTA) basada en la ‘Modulación de Contraste’, otras marcas como Panasonic, Samsung, TCL o Hisense se enmarcan en la Asociación 8K. Dos vertientes donde no nos quedaba claro dónde se sitúa Sony. «Hasta donde yo recuerdo, estamos en línea con la CTA«. Es decir, Sony no pertenece a la Asociación 8K y por tanto coincide con LG en la definición del estándar.

Los fabricantes de televisores se encuentran enfrascados en intentar impulsar una tecnología 8K que ya está aquí, pero donde la existencia de contenido es prácticamente nula.

¿Qué le dirías a todos los escépticos del 8K? ¿Cómo se justifica la inversión cuando ni siquiera todas las marcas apuestan por el mismo estándar?. «Uno de nuestros mensajes clave es la viabilidad del escalado. Ponemos muchos esfuerzos en nuestro X-Reality Pro, en nuestro procesador de escalado. El mensaje es que podemos hacer un gran uso de la resolución adicional del televisor escalando el contenido 4K».

No es la primera vez que escuchamos el argumento del escalado. ¿Suficiente como para pagar 1.000 euros extra?, preguntamos.

«No pondría un precio concreto. Lo que vale es la sensación de inmersión que obtenemos con esta resolución adicional y el escalado, particularmente en los televisores más grandes. Tu contenido 4K se verá mejor en un televisor 8K gracias al escalado. No sabemos cómo será el futuro y probablemente haya nuevas cosas anunciadas después de los Juegos».

48 pulgadas: el nuevo tamaño de OLED

Sony sigue confiando en el OLED como una de las mejores tecnologías para sus televisores de gama alta. Para este 2020, la marca nos ha mostrado su nueva OLED A8. Un modelo que recoge gran parte de las características de su excelente AG9 y las traslada a un rango de precio más competitivo.

«Es un televisor rompedor», exclama Gavin. «Es un modelo de 55 y 65 pulgadas donde hemos trasladado gran parte de nuestra tecnología del buque insignia AG9 a un modelo de gama media. Tenemos un excelente procesador junto a mejoras más modernas en el sistema de subwoofers, para conseguir mejores tonos bajos y una mayor localización de las voces».

Habláis de que el modelo A8 es similar al AG9, pero los números indican que estamos ante dos gamas diferentes. ¿No es algo confuso para el consumidor?, preguntamos. «Nuestra A8 llega como modelo de 2020, por lo que siempre verás modelos antiguos. Nuestra AG9 continuará como Master Series en 2020, pero este año el diseño de nuestros televisores ha mejorado, lo que convierte a la A8 es una opción muy interesante por su precio».

Pero las grandes noticias apuntan a la segunda mitad de año. Sony nos anticipa la llegada de su nueva gama Bravia Master Series OLED A9. Pocos detalles tenemos, pues no la mostraban en el stand, pero sí conocemos que en primer lugar llegará al mercado con un modelo de 48 pulgadas. Un nuevo tamaño que no estaba disponible para las teles OLED. «El modelo de 48 pulgadas es el único disponible para la Sony A9. Y es una fantástica opción para muchos usuarios que estará disponible en 2020».

«Por el momento no podemos ofrecer ningún detalle de la nueva generación de procesadores. El X1 Ultimate sigue siendo nuestra referencia en rendimiento, más allá de él no tenemos marcada ninguna línea», afirma Gavin. Sin embargo, desde Xataka podemos confirmar que Sony ya trabaja en un nuevo chipset que llegará para la segunda mitad de año. Un procesador que, según apuntan fuentes de la propia Sony, permitirá ofrecer hasta un 30-40% de mejoría en la calidad de imagen.

La llegada de estos paneles de 48 pulgadas debería ayudar a bajar el precio base de los OLED, pero desde Sony por el momento han decidido reservar este panel para su gama alta. «Será un modelo top en calidad y precio». Una posición que tampoco cambia respecto a la tecnología OLED, pues según Gavin «el OLED seguirá siendo una propuesta premium para muchos consumidores».

En el lado opuesto del mercado están los nuevos paneles OLED de 88 y 77 pulgadas con resolución 8K. Sony todavía no dispone de un televisor con estas características, algo que podría reservarse para el modelo más grande de su futura OLED insignia. «Continuamos mirando el mercado de televisores, pero por el momento no tenemos ninguna».

¿Cómo es posible competir contra otras marcas cuando vuestra mejor tecnología todavía no ha dado el salto al 8K?, preguntamos. Pero desde Sony niegan la mayor. «También tenemos modelos top LED, con sus múltiples ventajas. Todo depende del tipo de pantalla, cómo estén optimizadas y el tipo de consumidor. Producimos televisores con las dos tecnologías y no nos inclinamos por una«.

Durante la entrevista surge una pequeña conversación sobre la Sony OLED A1, el primer modelo con esta tecnología dentro de Sony que se convirtió en el origen de toda una gama. Una de sus características más destacadas era la inclinación. Un aspecto que se ha perdido en los nuevos modelos OLED como la A8, que son verticales. «La idea era ofrecer una imagen sin distracciones, sin stand y con el sonido que salía del televisor. Era un gran concepto, pero muchos usuarios buscaban colgarla de la pared. Y la parte trasera era algo gruesa. Por eso en los nuevos modelos hemos mejorado ese apartado manteniendo el foco en la imagen. También hay una razón logística y de embalaje».

«Nuestra imagen se basa en lo que los directores y productores usan»

El lema de Sony en televisores es intentar «reproducir la intención de los creadores». Es decir, intentar mostrar en la tele justo lo que los directores y productores de cine utilizan. Respecto a esto preguntamos a Gavin McCarron por el nuevo modo Filmmaker, una de las tendencias de este CES e introducido por fabricantes tan distintos como LG, Samsung o Panasonic. No así Sony.

«No tenemos modo Filmmaker, pero sí creo que es importante porque refleja nuestro mensaje desde hace años de recrear la intención de los creadores. Creo que el primer punto para empezar es nuestro ‘Custom mode’, diseñado específicamente para replicar el tono, movimiento y color mostrado en el BVM-X300, monitor de referencia utilizado por directores y productores durante el proceso de decidir cómo quieren que se muestre el contenido».

«Nuestra imagen ya se modela siguiendo lo que ven los directores cuando crean su contenido. Además, contamos con modos de imagen diseñados exclusivamente para el contenido de Netflix o la certificación IMAX«.

Una de las características de este modo Filmmaker es que se elimina el suavizado del movimiento, algo que los fabricantes de televisores siguen aplicando pero que la industria de Hollywood rechaza frontalmente. «Depende mucho de lo que estés viendo. Muchos películas de Hollywood están grabadas en 24 fps y no quieres el suavizado de movimiento. En nuestro ‘Custom Mode’ el suavizado está desactivado. Pero también tenemos un suavizado de movimiento automático que detecta lo que estás viendo. Porque para cierto contenido sí quieres el suavizado, por ejemplo eventos deportivos o carreras. Aquí es donde esta tecnología puede ser de gran ayuda. Si el televisor entiende lo que ves, puede sacarle beneficio».

Sony es una empresa que tiene bastante clara su estrategia en televisores y aunque no son los más rápidos en introducir nuevas tecnologías, sí siguen una línea de novedades fácil de seguir. Hace dos años, también durante el CES, Sony anticipaba televisores que hoy están disponibles. Es el caso por ejemplo de la ZH8 8K y su procesador X1 Ultimate. En aquel entonces se nos mostró como un prototipo de 10.000 nits; aunque esa cifra no la tenemos ahora. «Aquello era una demostración puramente conceptual, una máximo teórico de la experiencia del HDR en tecnología LCD».

Otra de las novedades de este año es la ‘Ambient Optimization’. Y es que los televisores de Sony incluirán sensores para adaptar el contenido en función de la luz que haya en la habitación. Y es que al final, la imagen deseada puede variar mucho en función de si vemos la tele a pleno día o por la noche.

Sobre el HDMI 2.1, Sony nos confirma que llega a sus televisores en los modelos 8K: la ZH9 y ZH8. En cambio no hay novedades respecto a Android TV 10. Si bien, a la hora de movernos por los menús sí notaremos mejoras ya que todos los nuevos televisores Sony de 2020 introducen un nuevo procesador. «Hemos llevado más velocidad a las gamas medias con los nuevos procesadores internos, para poder acceder al contenido teniendo una mejor experiencia».

Hemos visto la apuesta de Sony por el sonido 360 en altavoces e incluso aplicado al Vision-S, pero no aplicado directamente en televisores. ¿Por qué no tenemos 360 Reality Audio en las Sony Bravia?, preguntamos.

«Es una aplicación para contenido musical, más que para contenido cinematográfico. Es algo que analizamos de cerca y miraremos primero cómo se desarrolla en nuestros productos de audio«.

Otro de los trabajos de Sony que no encontramos que tenga repercusión directa en sus televisores es con la experiencia en juegos. ¿Cómo es posible que la marca de PlayStation no aproveche ese tirón para colocar sus televisores como los mejores para jugar?.

«Tenemos nuestro modo para juegos. Para jugar depende del tipo de tecnología y aquí creemos que nuestras Full Array LED son perfectas para ello, porque tenemos un buen nivel de brillo y una gran movilidad. Por el momento, más allá no tenemos ningún proyecto del que hablar».

Qué tecnologías marcarán el futuro de los televisores

El CES es una oportunidad excelente para conocer de primera mano las tecnologías que preparan los grandes fabricantes. En esta edición de 2020 hemos visto los nuevos modelos OLED o con resolución 8K de Sony, pero también nuevos televisores OLED, microLED, miniLED y hasta teles verticales. «Es un evento fantástico», opina Gavin. «Tratamos de encontrar el equilibrio entre los diferentes productos, pero el CES es una gran oportunidad para mostrar estas tecnologías a una audiencia muy grande que normalmente no ve estas cosas. Ahí está el concepto del coche, las cámaras sobre cómo hacemos películas en Sony y el resto de dispositivos que traeremos este año».

Sony también apuesta por tecnologías que van más allá del LED o el OLED. Es el caso del Crystal LED, nombre que recibe la implementación de la tecnología microLED aplicada al cine. El resultado es espectacular, aunque Gavin nos explica que queda fuera de su trabajo como jefe de producto de Sony TV en Europa. «Es una pieza increíble que muestra las distintas aplicaciones que surgirán en el mundo del cine».

«Es una tecnología que por supuesto miraremos y estudiaremos, junto al resto de nuestras actuales tecnologías.»

Respecto al microLED, Samsung ha realizado una fuerte apuesta este año. ¿Pasa el futuro por esta tecnología también en Sony?, preguntamos. «El futuro es una de esas cosas de las que no podemos decir. Es una tecnología que por supuesto miraremos y estudiaremos, junto al resto de nuestras actuales tecnologías. Miraremos qué ocurre».

Con Gavin repasamos algunas de las tendencias que se han dejado ver en el CES. No podía faltar los televisores verticales como The Sero. «Personalmente no soy fan del vídeo en vertical, lo prefiero en modo horizontal. Es una opinión personal. Supongo que si están viendo contenido en vertical como Tik Tok o así, podría tener sentido. Entiendo que si estás viendo vídeos en pantalla grande, es porque es contenido cinematográfico. Simplemente no es para mi».

Según Reuters, LG Display abandonará la producción de paneles LCD a finales de 2020, pero Sony sigue incidiendo en la importancia del LCD en su catálogo. ¿Irá reduciendo Sony su apuesta por el LCD?, preguntamos.

«El desarrollo que hemos hecho con el LCD en los últimos años es increíble, desde el 4K hasta el 8K. También introduciendo nuevas tecnologías como el Backlight Master Drive o el X-Wide Angle. El LCD sigue siendo una tecnología fantástica«.

Continuando esta apuesta pr el LCD, Sony ha recuperado este 2020 su gama Full Array LED más económica, con la llegada de la serie Bravia XH90. «El año pasado teníamos la XG95 y la XG90, aunque esta última únicamente estaba en 49 pulgadas. El Full Array LED nos permite obtener más claridad y ampliar el rango dinámico». Pero Sony no es la única marca en apostar por esta tecnología. «La diferencia está en el algoritmo que controla la matriz de retroiluminación».

Los argumentos de Sony se centran en la aplicación y el buen uso que dan de cada tecnología. Para la marca japonesa, el éxito no solo procede de la tecnología aplicada sino de cómo se gestiona. Es por ello que también suele comentarse que los televisores Sony son muy fiables. ¿Hay datos que respalden esto?, preguntamos. Desde la compañía nos enlazan un estudio de la OCU que coloca a Sony entre las marcas más fiables, únicamente superada por Loewee, Hanspree y Panasonic.

Sony nos ha mostrado sus nuevos televisores para 2020, pero nos deja con la sensación de que se reserva un par de ases en la manga para la segunda mitad de año. ¿Cuándo es entonces el mejor momento del año para comprar una tele? ¿Antes o después del verano?

«Todo depende de lo que quieras hacer con tu televisor. Como bien sabes, para el Black Friday hay grandes ofertas. Pero si buscas un último modelo y quieres estar preparado para estos grandes eventos como los Juegos Olímpicos o la Eurocopa, entonces no lo dudes. Nos espera un gran año por delante en televisión«.