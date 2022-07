Tu Tesla como PC Gaming: ahora Elon Musk quiere que puedan ejecutar juegos de Steam

Hace unos meses descubrimos que los Tesla cuentan con una potencia cercana a la de una PS5 en su interior: los chips de AMD que integran dan la posibilidad de aprovechar sus pantallas para jugar a videojuegos, y tras algunas promesas previas ahora Elon Musk vuelve a la carga con este polémico uso de sus coches.

De huevo de Pascua a algo más serio. La pantalla táctil de los Tesla siempre destacó como una estupenda forma de disfrutar del sistema de infoentretenimiento de estos vehículos, pero Elon Musk ya dejó claras sus intenciones en octubre de 2018, cuando la actualización del software de Tesla a la versión 9.0 incluyó un huevo de Pascua que permitía jugar a viejos títulos de Atari como el ‘Missile Command’.

Era solo el principio, y esas mejoras y actualizaciones seguirían ofreciendo sorpresas gradualmente. Las pasadas navidades llegó por ejemplo la opción de jugar al ‘Sonic the Hedgehog’ original.

La promesa de ‘Cyberpunk 2077’… En febrero Musk soñaba con la posibilidad de usar un Tesla para jugar a ‘Cyberpunk 2077’ o a ‘The Witcher‘, un juego especialmente exigente a nivel visual pero que al parecer podría correr sin aparentes problemas en los Cybertruck de Tesla.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022