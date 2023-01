Tweetbot se despide tras el bloqueo de la API de Twitter. Sus creadores ya tienen un sucesor… en Mastodon

Los últimos cambios en la política de la API de Twitter se cobran una nueva víctima. Una importante. Si hace unos días era Iconfactory la que anunciaba la descontinuación de la mítica Twitterrific, ahora es Tapbots la que ha anunciado la “muerte” de Tweetbot a través de un breve comunicado.

El aviso llega después de que Twitter modificase sus reglas respecto a su API (Application Programming Interfaces), que en líneas generales puede definirse como el paquete de recursos que permite que una app pueda comunicarse con una plataforma. El cambio llegó el jueves, después de días marcados por el bloqueo en el acceso a apps como Tweetbot y Twitterrific y de que la propia Twitter llegase a afirmar una semana antes que estaba “haciendo cumplir sus reglas API long-standing”, algo que, aseguraba, podía llevar a que ciertas apps no funcionasen bien.

Sus nuevas normas recogen que no puede emplearse la API de la plataforma con el propósito de “crear un sustituto, servicio o producto similar a las aplicaciones de Twitter”. Tweetbot o Twitterific son clientes, herramientas que facilitan la interacción con la red ahora en manos de Elon Musk.

Twitterific se lanzó en 2007 y fue el primer cliente de escritorio para Twitter y el primer cliente móvil. Tweetbot permitía por ejemplo a los usuarios de iPad o iPhone sincronizar sus dispositivos o leer los mensajes con mayor facilidad. Todo para que la interacción con Twitter resultara más agradable.

Tras los cambios, el desarrollador de este último, Tapbots, ha publicado una nota de despedida con tono de “in memoriam”. “Hemos invertido más de 10 años en la construcción de Tweetbot para Twitter y se cerró en un abrir y cerrar de ojos”, lamenta la firma tras recordar que el jueves 12 de enero y sin previo aviso, Twitter suspendió el acceso a clientes de terceros, lo que “bloqueó al instante a cientos de miles de usuarios para que no accederán [a la red] desde sus clientes favoritos”.

Say Goodbye to Tweetbot.

We’ve been proud to serve you over the last 12+ years, but due to circumstances beyond our control, we have to shut down Tweetbot.

Thank you so much for your patience and outpouring of support over these tough times at Tapbots. https://t.co/PjHePIkCpb pic.twitter.com/e45XXU7ugF

— Tapbots (@tapbots) January 20, 2023