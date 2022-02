Twitter está caído: miles de usuarios no tienen acceso a la red social

Twitter está caído: miles de usuarios no tienen acceso a la red...

No es tu ordenador, no es tu conexión a internet: Twitter está caído. La red social de microblogging presenta problemas en diversas partes del mundo y miles de usuarios no pueden acceder.

Según el portal downdetector.com, que se alimenta de los reportes de la comunidad, los inconvenientes en la plataforma comenzaron cerca de las 18:00 (hora peninsular española).

De momento hemos podido comprobar que no es posible utilizar la plataforma. Al intentarlo, la página muestra una advertencia en la que brinda dos opciones: «Actualizar» o «Cerrar sesión».

Cuando muchos servicios o aplicaciones fallan, Twitter se convierte en el lugar de consulta de muchos usuarios para saber qué está pasando. Esta vez, es la propia red social la que está experimentando problemas.

Artículo en desarrollo.