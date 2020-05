Twitter etiqueta tuits de Trump como ‘potencialmente engañosos’ y él contraataca amenazando con cerrar redes sociales

Donald Trump tiene más de 80 millones de seguidores en Twitter, y la red social se ha convertido en un potente altavoz de sus mensajes. Eso ha avivado el debate sobre si Twitter debía moderar tanto esos mensajes como otros que podían servir para desinformar y propagar mensajes tóxicos o engañosos.

Twitter no había movido ficha hasta el momento, pero esta semana etiquetó dos mensajes del persidente como ‘potencialmente engañosos’. La reacción de Trump ha sido inmediata, y ha amenazado a esta y otras plataformas indicando que «las regularemos con fuerza o las cerraremos» antes de que puedan silenciar «las voces conservadoras».

La polémica surgió cuando Donald Trump publicó dos tuits el martes 26 de mayo en los que hablaba de un potencial fraude de voto por correo en California. En ambos Twitter entró en acción etiquetando esos mensajes como potencialmente peligrosos y añadiendo un enlace claro que invitaba a los usuarios de Twitter a «comprobar los hechos sobre el voto por corrreo».

Si uno visita ese enlace de Twitter llega a uno de sus «Momentos» en los que aparece un apartado con «Lo que debes saber» en el que se indica que el presidente de los EE.UU. ha realizado falsas afirmaciones sobre este tema.

En Twitter afirman que solo han comenzado a seguir su nueva política de moderación de contenidos engañosos, que es parte de esos esfuerzos renovados por tratar de responder a las críticas por esa difusión de noticias falsas que a menudo hacen los malos actores de esta plataforma.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de mayo de 2020