Tyrion Lannister y la banda del Rosario de Cádiz en el mismo anuncio: cómo Andalucía se ha gastado 38 millones en promocionar su tierra

“Esto no es un anuncio, es una advertencia. Sé de un lugar. Uno que te romperá en miles de pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti». Con una voz en off e imágenes de fondo del espacio, primero, y de Cádiz y de Córdoba, después, comienza el vídeo de la nueva campaña de promoción turística de Andalucía.

Una obra audiovisual que ha dejado atónito al público por diferenciarse del contenido al que nos tenía acostumbrados el Gobierno regional para promocionar su tierra. La sorpresa ha sido la presencia de un actor reconocido: Peter Dinklage. La pregunta ahora es: ¿Qué hacen en el mismo anuncio Tyrion Lannister y la banda del Rosario de Cádiz? Vamos a averiguarlo.

Andalucía necesitaba renovar su arsenal de marketing para atraer turistas a la comunidad. Atrás quedaron aquellas campañas que mostraban bonitos paisajes (Marca Andalucía), postales que incorporan aspectos de la arquitectura y naturaleza de la región. Ahora, la Junta ha querido dar un salto y centrarse en su estética, en sus gentes, en los sentimientos que despierta Andalucía, en su oferta cultural: música, poesía y arte.

Este es el nuevo spot de #Andalucía. Una maravillosa tierra que cuando la descubres te rompe y no se olvida. Estamos orgullosos de lo que somos: andaluces. Y lo queremos compartir con todo el mundo.#AndalusianCrush pic.twitter.com/wfDVAWGYFA — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 30, 2023

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que comentar que el vídeo promocional ha sido ideado por la marca Ogilvy, que ganó el concurso publicitario convocado en mayo por la Junta para la promoción turística internacional de la comunidad. La agencia fue elegida como adjudicataria del primero de los lotes del concurso de 32 millones de euros y también del relativo a la creatividad, de 5,6 millones de euros. En total 38 millones de euros destinados a la creación de esta campaña.

Lo primero que se nos muestra es la voz del actor de Juego de Tronos que dio vida a Tyrion Lannister, Peter Dinklage, mientras suena una marcha gaditana, concretamente, la marcha Eternidad, interpretada la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Nos recomienda, directamente, no viajar a Andalucía; «Huye, quédate mejor en Manhattan, búscate un piso en Berlín, aléjate de ellos. No preguntes por Lorca, Paco (de Lucía), Picasso, Lola (Flores)…No digas que no te lo advertí, cuidado con el Andalusian Crush».

«Andalusian Crush», que ha sido tendencia durante el día de hoy en X, antes conocido como Twitter, es una expresión que podría traducirse como «Andalucía te rompe». Que se refiere a la huella que deja en las personas, los sentimientos que provoca en los visitantes. Que después de ir ya nada volverá a ser como antes. Como quien tiene un crush con una chica o un chico una noche de verano.

Un desembolso millonario para atraer al público joven y extranjero

Mientras algunos usuarios de redes sociales han criticado que los escenarios elegidos no les suenen a ningún rincón de Andalucía, que los actores nos sean españoles o que incluso el spot tenga a grandes rasgos una apariencia muy “IA” o artificial, además, claro está del desembolso de 38 millones de euros de dinero público, no se puede negar el soplo de aire fresco que supone la lluvia de imágenes de estética moderna y vanguardista que presenta el vídeo. Maneras audiovisuales de narrar que hasta ahora no habían sido exploradas por el departamento de comunicación de la región.

«Había que repensar la identidad de Andalucía, cambiar el concepto que se ha vendido hasta ahora de nuestra tierra en el exterior», afirmaba Arturo Bernal, Consejero de Turismo, Cultura y Deporte, durante la presentación de la campaña en Sevilla. Señalaba que la cultura de Andalucía es «un legado compuesto por la inmensa nómina de artistas que aportamos al mundo, el extenso patrimonio que nos han dejado las civilizaciones tan distintas que han construido esta tierra, y que lo convierte en un destino único con el que es muy difícil competir».

Juan Pedro Moreno y Javier Senovilla, Directores Creativos Ejecutivos en Ogilvy, han explicado que la nintención de la campaña o ha sido “retratar la postal de Andalucía”, como han hecho muchas campañas hasta el momento, sino «mostrar lo que era capaz de provocar en quien la visita». Desde la agencia apuntan a que la puesta en escena emplea planos brutalistas influenciados por el cineasta granadino José Val del Omar y que rinde homenaje a figuras como Leonard Cohen, Wim Wenders o el grupo de música Triana.

Uno de los motivos por los que se ha decidido cambiar de rumbo para este spot ha sido atraer al público joven, acercarse a la generación Z, aquellos que serán los turistas del futuro, además de captar la atención del público extranjero con esas alusiones a otros países de occidente: «Búscate un piso en Berlín». El objetivo final es consolidarse en Europa, Norteamérica, Asia y el Pacífico.

De hecho, tal y como han anunciado desde la Junta, la campaña estará presente en televisiones extranjeras, radio, prensa, redes sociales e incluso en vallas publicitarias de lugares emblemáticos como Westminster Bridge, en Londres; Times Square, en Nueva York, o Shibuya, en Tokio, donde está el paso de cebra más transitado del mundo. Habrá que esperar a ver si esta campaña consigue su misión: que el mundo tenga un crush con Andalucía. De momento, el crush lo han tenido las arcas de la administración.

Imágenes: Gobierno de Andalucía / Ogilvy

