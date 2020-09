UbiSoft ofrece, gratis en su tienda, ‘The Division’ para PC durante una semana

El juego forma parte del inmenso paraguas de títulos basados en la obra de Tom Clancy de la compañía y fue editado en 2016 para PC, Playstation 4 y Xbox One. Durante una semana, UbiSoft lo ofrece de forma gratuita en su tienda para PC. La promoción acabará el próximo 8 de septiembre. El juego también está presente en la selección de los Games with Gold de septiembre para Xbox One, junto a títulos como ‘The Book of Unwritten Tales 2’, ‘de Blob 2’ y ‘Armed and Dangerous’.

‘The Division’ está ambientado en una Nueva York del futuro después del estallido de una pandemia global. El jugador es un agente especial del gobierno norteamericano que tiene que volver a organizar una base de operaciones en Manhattan, investigar el origen del estallido y combatir la actividad delictiva que se ha desatado en la zona. El título puede jugarse solo o en cooperativo online con tres compañeros, y tiene diversos modos PvP y PvE.

El juego, que fue elogiado en su momento por diversos aspectos innovadores como la invención de la Zona Oscura, un sector del juego sin ley y donde se dan cita los novatos y los jugadores de mayor rango. ‘The Division’ se convirtió en el más vendido de la historia de UbiSoft y supuso el debut del motor Snowdrop. Con la llegada el año pasado de la segunda parte, es un momento perfecto para recuperar su primera entrega de forma totalmente gratuita.