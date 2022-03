Ubisoft quiere superar las limitaciones de hardware de los videojuegos de una vez por todas. Para eso ha creado Scalar

Como preámbulo de la inminente GDC, Ubisoft ha avanzado una interesante tecnología acerca de la que no ha dado demasiados detalles porque todavía está en fases iniciales de desarrollo, pero que, según la compañía, apunta a "cambiar todo" dentro de la industria. Se trata de Scalar, que "usará el poder de la nube" para "superar las limitaciones técnicas del hardware de los videojuegos".

La tecnología se está desarrollando y explotando sobre todo dentro de Ubisoft Estocolmo. Tres de sus directivos han estado presentes en el evento virtual para hablar de Scalar, y aunque no han podido avanzar demasiados datos sobre qué es exactamente, una cosa sí han dejado clara: Per-Olof Romell, director de producto, ha dicho que "es una herramienta que permite jugar en la nube, pero no estamos hablando de streaming de un videojuego en un servidor ajeno, que es un modelo de distribución que no cambia lo que son los videojuegos o la calidad de los mismos"

Entonces... ¿qué es Scalar?

Romell especifica: "Scalar no es un motor de videojuegos. Es una alternativa y una opción para jugar a juegos actuales de forma más sofisticada. Y Patrick Bach, director de Ubisoft Estocolmo, afirma que con Scalar "los creadores podrán hacer evolucionar los juegos mientras los jugadores están jugando, ya que Scalar estará en funcionamiento continuo, lo que creará una relación más estrecha entre creadores y jugadores".

El vídeo con el que Ubisoft hizo la presentación aclaraba visualmente parte de la propuesta de Scalar. Los juegos son motores con muchos engranajes, cada uno encargado de una tarea (música, gráficos, etc). Scalar pretende que sea más sencillo modificar cada uno de esos engranajes, colocando "microservicios" de forma independiente en la nube para que puedan ser modificados "sobre la marcha", lo que facilitaría el trabajo de desarrolladores y potenciaría las posibilidades de los juegos.

La propuesta de Ubisoft afecta, de este modo, a los juegos de mundos abiertos, la especialidad de Ubisoft, que podrían ser más vivos e interactivos. Ubisoft Estocolmo ya está trabajando en una nueva IP basada en esta tecnología, pero de momento no pueden avanzar nada nuevo sobre el proyecto.