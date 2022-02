Ucrania pide a Apple que frene el suministro de productos y servicios a Rusia, incluida la App Store

La invasión de Ucrania escribe una nueva línea —no es la primera y desde luego tampoco será la última— en el capítulo tecnológico. El viceprimer ministro ucranio, Mykalio Feodorov, ha pedido a Apple que bloquee el suministro de productos y servicios a sus clientes de Rusia como parte de la ofensiva internacional para presionar a la federación presidida por Vladimir Putin. A través de una carta pública que el propio Feodorov ha compartido en su cuenta oficial de Twitter, el Gobierno de Ucrania apela directamente a Tim Cook, CEO de la multinacional.

“He contactado con el director general de Apple, para que bloquee la Apple Store para los ciudadanos de la Federación Rusa y para que apoye el paquete de sanciones del Gobierno estadounidense. Si usted está de acuerdo en tener un presidente-asesino, entonces tendrá que conformarse con Rusia 24 como único sitio disponible”, señala Feodorov en Twitter.

I’ve contacted @tim_cook , Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS

En su escrito el viceprimer ministro ucranio censura la "escandalosa" agresión de Rusia, a la que acusa de haber atacado barrios residenciales y hospitales con misiles, y pide a Apple que se sume a las sanciones y vetos aplicados a nivel internacional. "El enemigo debe sufrir pérdidas significativas. Pero necesitamos su apoyo. En 2022, la tecnología moderna es quizás la mejor respuesta a los tanques, lanzacohetes y misiles", recalca Feodorov, que solicita a la compañía de Cupertino que deje de suministrar servicios y productos a Rusia y bloquee el acceso a la App Store.

"Estamos seguros de que tales acciones motivarán a la juventud y a la población de Rusia a detener proactivamente la vergonzosa agresión militar", añade el dirigente. Ayer mismo Cook usaba Twitter para mostrar su "profunda preocupación" por la situación de Ucrania y avanzaba su intención de "hacer todo lo posible" por su equipo en el país y "apoyar los esfuerzos humanitarios locales".

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.

— Tim Cook (@tim_cook) February 25, 2022