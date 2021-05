Un abismo de 50 metros y 43.000 metros cúbicos de agua: la piscina más profunda del mundo será para buceo extremo y simulación de vuelos espaciales

Su nombre es ‘Blue Abyss‘ y es un gigantesco pozo de agua que será utilizado para buceo extremo, investigación y ayuda en la exploración espacial. Diseñada por el arquitecto inglés Robin Partington en 2016, la piscina más profunda del mundo quedará inaugurada en primavera de 2021, tras una serie de retrasos provocados por la pandemia y un cambio de ubicación.

Sus números son impresionantes. Estamos ante una piscina de 40 metros de ancho, que para hacernos una idea aproximada es del tamaño de un hangar para aviones. Pero no es esto lo más extremo, sino su profundidad. Con 50 metros en su punto más bajo, el Blue Abyss supera cualquier otra piscina, incluida DeepSpot, que con sus 45 metros tiene hasta el momento el récord.

Con casi 43.000 metros cúbicos de agua, Blue Abyss no solo se considerará la piscina más profunda del mundo, también la de interior con un volumen más grande. Para hacernos una idea, la anterior piscina, la de Polonia, disponía de unos 8.000 metros cúbicos de agua. Aquí tendremos cinco veces más, lo que equivale a unas 100 veces lo que vemos en una piscina olímpica de 25 metros.

La piscina dispondrá de varios puntos de entrada, con diferentes niveles de profundidad. Una de estas partes es ‘Astrolab’, con una profundidad de 12 metros. En el centro es donde se ubicará una columna de agua vertical, marcando los 50 metros.

‘Blue Abyss’ se encuentra en su fase final de planificación y ha iniciado la construcción en el ‘Aerohub Enterprise Zone’ del aeropuerto de Cornwall Newquay, un espacio dedicado para proyectos aeroespaciales. El lugar permitirá entrenar a buceadores profesionales, pero también se utilizará con fines científicos.

El espacio contará con la piscina de varias zonas, con un centro de formación de astronautas, cámaras hipobáricas e hiperbáricas, un centro de formación, suministro de gas comprimido para buceo, áreas de descanso y un hotel para 120 personas con su «suite de microgravedad» incluida. Como vemos, desde Blue Abyss planean una zona más profesional y complementarla con otros espacios comerciales.

Congratulations @SuzieImberSpace We hope you’ll join us at the world’s first extreme environment training facility https://t.co/sLRVCFi34a pic.twitter.com/hcQiIoshg8

— Blue Abyss (@BlueAbyssDiving) October 3, 2017